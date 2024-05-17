УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11954 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
345 6

Конфіскація заморожених російських активів та її перспектива: Онлайн-дискусія Київського безпекового форуму. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум проводить онлайн-дискусію під час якої обговорюють перспективу конфіскації заморожених російських активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники дискусії обговорюють перспективу конфіскації заморожених російських активів. Також спікери ведуть розмову, як змусити Росію заплатити за злочини, вчинені проти України.

Обговорення відбувається за участі: Філіпа Зелікова, старшого наукового співробітника Інституту Гувера в Стенфордському університеті, радника Державного департаменту США у 2005-07 роках; Стівена Рейдмейкера, помічника Держсекретаря США у 2005-06 роках; а також депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель; Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка; члена Ради Безпеки КБФ, міністра фінансів України у 2014-16 роках Наталі Яресько і директора КБФ, заступника міністра закордонних справ України у 2014 році Данила Лубківського.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

Автор: 

конфіскація (850) Київський безпековий форум (160) заморожені активи (561)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Планове ППР.
показати весь коментар
17.05.2024 11:03 Відповісти
А що вони ділять ? Вже є що ділити ?
показати весь коментар
17.05.2024 11:03 Відповісти
Шкуру ще далеко не вбитого ведмедя.
показати весь коментар
17.05.2024 11:06 Відповісти
Чомусь «забули» про оті АКТИВИ ригоАНАЛІВ, як в Україні, так і за їїкордоном, які зрадили Україну і потікали за кордон, але і до цього часу КОРИСТУЮТЬСЯ ними!! Про московські активи, і питань немає…
Але Якась дивна і незрозуміла, ота вибірковість з АКТИВАМИ осіб, що так нагадили Національним інтересам Україні та зрадили її ще з 2014 року!?!?
Яценюк, дивно замовчує, про дії з такими АКТИВАМИ… Невже ЛОБІЮЄ їх?? Доречі, і Лубківський і Яценюк, ЗОБОВЯЗАНІ, обновити свої персональні дані в ТЦК … Вони їх ніколи ОСОБИСТО не обновляли, мабуть усе це робили, якісь «помагаї»…. Чомусь вони про таке і говорять, а вважають себе, отими,- публічними ОСОБАМИ!!…
Слава Захисникам України та їх Родинам!
показати весь коментар
17.05.2024 11:35 Відповісти
Да что ты понимаешь, он в Чечне воевал
показати весь коментар
17.05.2024 11:49 Відповісти
Але ж, як громадянин України, він ЗОБОВЯЗАНИЙ прибути до ТЦК чи ЦНАП… разом з іншими чоловікам цього заходу! Закони України-треба виконувати!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
показати весь коментар
17.05.2024 11:53 Відповісти
 
 