Конфіскація заморожених російських активів та її перспектива: Онлайн-дискусія Київського безпекового форуму. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум проводить онлайн-дискусію під час якої обговорюють перспективу конфіскації заморожених російських активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники дискусії обговорюють перспективу конфіскації заморожених російських активів. Також спікери ведуть розмову, як змусити Росію заплатити за злочини, вчинені проти України.

Обговорення відбувається за участі: Філіпа Зелікова, старшого наукового співробітника Інституту Гувера в Стенфордському університеті, радника Державного департаменту США у 2005-07 роках; Стівена Рейдмейкера, помічника Держсекретаря США у 2005-06 роках; а також депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель; Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка; члена Ради Безпеки КБФ, міністра фінансів України у 2014-16 роках Наталі Яресько і директора КБФ, заступника міністра закордонних справ України у 2014 році Данила Лубківського.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.