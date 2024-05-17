Россия и Китай шантажируют Европу, чтобы не допустить конфискации замороженных активов РФ, - экс-советник Госдепа Зеликов

На страны ЕС оказывают давление с целью не допустить конфискации замороженных активов РФ.

Об этом во время дискуссии Киевского форума по безопасности заявил старший научный сотрудник Института Гувера в Стэнфордском университете, экс-советник Госдепа США Филипп Зеликов, передает Цензор.НЕТ.

"Выживет ли Украина в этой войне - зависит от денег и оружия. Много говорят об оружии, но почти никто не говорит о деньгах. Деньги не менее важны, чем оружие", - пояснил он.

По его словам, в вопросе передачи Украине замороженных российских активов сейчас многое зависит от европейцев, поскольку большинство этих средств хранятся там.

В то же время, сказал Зеликов, на страны ЕС оказывают давление с целью не позволить конфисковать замороженные активы РФ.

Читайте также: НАТО должно избавиться от красных линий и обеспечить победу Украины, - президент ПА НАТО Щерба

"Что на самом деле происходит за кулисами - это то, что Россия, Китай и арабские страны шантажируют германское, французское и японское правительства", - отметил экс-советник Госдепа.

Одним из вариантов решения этой проблемы, который сейчас обсуждается, является возможная передача замороженных российских активов под юрисдикции за пределами Евросоюза, в частности, в Северную Америку или Великобританию.

"Северная Америка и Британия в свою очередь смогут принять решение относительно того, что делать с деньгами, которыми они управляют в своих юрисдикциях", - подытожил он.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

Также читайте: Нам нужно не только противоракетное оружие, нам нужны ракеты, чтобы бить по России, - Яценюк