Россия и Китай шантажируют Европу, чтобы не допустить конфискации замороженных активов РФ, - экс-советник Госдепа Зеликов
На страны ЕС оказывают давление с целью не допустить конфискации замороженных активов РФ.
Об этом во время дискуссии Киевского форума по безопасности заявил старший научный сотрудник Института Гувера в Стэнфордском университете, экс-советник Госдепа США Филипп Зеликов, передает Цензор.НЕТ.
"Выживет ли Украина в этой войне - зависит от денег и оружия. Много говорят об оружии, но почти никто не говорит о деньгах. Деньги не менее важны, чем оружие", - пояснил он.
По его словам, в вопросе передачи Украине замороженных российских активов сейчас многое зависит от европейцев, поскольку большинство этих средств хранятся там.
В то же время, сказал Зеликов, на страны ЕС оказывают давление с целью не позволить конфисковать замороженные активы РФ.
"Что на самом деле происходит за кулисами - это то, что Россия, Китай и арабские страны шантажируют германское, французское и японское правительства", - отметил экс-советник Госдепа.
Одним из вариантов решения этой проблемы, который сейчас обсуждается, является возможная передача замороженных российских активов под юрисдикции за пределами Евросоюза, в частности, в Северную Америку или Великобританию.
"Северная Америка и Британия в свою очередь смогут принять решение относительно того, что делать с деньгами, которыми они управляют в своих юрисдикциях", - подытожил он.
Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.
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