Росія та Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскації заморожених активів РФ, - ексрадник Держдепу Зеліков

На країни ЄС чинять тиск із метою не допустити конфіскації заморожених активів РФ.

Про це під час дискусії Київського безпекового форуму заявив старший науковий співробітник Інституту Гувера в Стенфордському університеті, ексрадник Держдепу США Філіп Зеліков, передає Цензор.НЕТ.

"Чи виживе Україна у цій війні - залежить від грошей і зброї. Багато говорять про зброю, але майже ніхто не говорить про гроші. Гроші не менш важливі, ніж зброя", - пояснив він.

За його словами, у питанні передачі Україні заморожених російських активів зараз багато чого залежить від європейців, оскільки більшість цих коштів зберігаються там.

Водночас, сказав Зеліков, на країни ЄС чинять тиск з метою не дозволити конфіскувати заморожені активи РФ.

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"Що насправді відбувається за лаштунками – це те, що Росія, Китай і арабські країни шантажують німецький, французький і японський уряди", - зазначив ексрадник Держдепу.

Одним із варіантів розв'язання цієї проблеми, який наразі обговорюється, є можлива передача заморожених російських активів під юрисдикції поза межами Євросоюзу, зокрема, до Північної Америки чи Великої Британії.

"Північна Америка і Британія у свою чергу зможуть прийняти рішення щодо того, що робити з грошима, якими вони управляють у своїх юрисдикціях", - підсумував він.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

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