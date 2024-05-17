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Росія та Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскації заморожених активів РФ, - ексрадник Держдепу Зеліков

РФ та Китай намагаються не допустити конфіскацію заморожених активів Росії

На країни ЄС чинять тиск із метою не допустити конфіскації заморожених активів РФ.

Про це під час дискусії Київського безпекового форуму заявив старший науковий співробітник Інституту Гувера в Стенфордському університеті, ексрадник Держдепу США Філіп Зеліков, передає Цензор.НЕТ.

"Чи виживе Україна у цій війні - залежить від грошей і зброї. Багато говорять про зброю, але майже ніхто не говорить про гроші. Гроші не менш важливі, ніж зброя", - пояснив він.

За його словами, у питанні передачі Україні заморожених російських активів зараз багато чого залежить від європейців, оскільки більшість цих коштів зберігаються там.

Водночас, сказав Зеліков, на країни ЄС чинять тиск з метою не дозволити конфіскувати заморожені активи РФ.

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"Що насправді відбувається за лаштунками – це те, що Росія, Китай і арабські країни шантажують німецький, французький і японський уряди", - зазначив ексрадник Держдепу.

Одним із варіантів розв'язання цієї проблеми, який наразі обговорюється, є можлива передача заморожених російських активів під юрисдикції поза межами Євросоюзу, зокрема, до Північної Америки чи Великої Британії.

"Північна Америка і Британія у свою чергу зможуть прийняти рішення щодо того, що робити з грошима, якими вони управляють у своїх юрисдикціях", - підсумував він.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

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Автор: 

Київський безпековий форум (160) заморожені активи (546)


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Конфіскують ще й китайські активи якщо будуть багато шантажувати, мільярди доларів передадуть Україні!
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17.05.2024 12:09 Відповісти
Онуки *********** Мао та вертухаїв сраліна, по іншому і можуть, як тільки шантажувати!! Виключно, скопом, м'ясними навалами…
Співпадіння …?
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17.05.2024 12:40 Відповісти
 
 