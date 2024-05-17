Заморожені активи РФ Україна має отримати до проведення будь-яких перемовин з Росією, - експомічник держсекретаря США Рейдмейкер

Найкращим варіантом є надати Україні заморожені активи РФ до того, як почнуться будь-які перемовини із Росією.

Про це заявив колишній помічник Державного секретаря США Стівен Рейдмейкер під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Війна колись закінчиться, як би там не було, і будуть і переговори. Я не думаю, що війна закінчиться тим, що Росія здасться Україні. Будуть якісь переговори щодо умов закінчення війни.

Ми знаємо, що захоче Росія на цих переговорах. Будуть питання кордонів, питання того, чи може Україна приєднатися до НАТО та ЄС і таке інше. Але по суті вони будуть просити дві речі: скасування західних санкцій проти Росії і повернення 300 мільярдів доларів", - пояснив він.

За словами Рейдмейкера, найкращим варіантом буде, якщо ці кошти до цього моменту вже будуть в України.

"Найкраще буде сказати: пізно, все, цих грошей немає. Якщо ті гроші будуть залишатися ще в наявності, то буде дуже важко протистояти цим вимогам Росії", - сказав експомічник держсекретаря США.

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Він зазначив, що російські активи було заморожено, щоб РФ припинила війну, тому їх треба спрямувати на компенсацію завданих збитків, а не будь-які інші потреби.

"Якщо гроші будуть задіяні для інших цілей, буде дуже важко в правовому сенсі обґрунтувати цей крок (конфіскацію. - Ред.). Ці гроші мають бути використані суто на тих, хто став жертвами цієї війни, і на відшкодування шкоди, завданої Російською Федерацією впродовж цієї війни", - підсумував він.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

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