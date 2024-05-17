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Новини Війна
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Заморожені активи РФ Україна має отримати до проведення будь-яких перемовин з Росією, - експомічник держсекретаря США Рейдмейкер

Рейдмейкер розповів, коли Україні варто надати заморожені активи РФ

Найкращим варіантом є надати Україні заморожені активи РФ до того, як почнуться будь-які перемовини із Росією.

Про це заявив колишній помічник Державного секретаря США Стівен Рейдмейкер під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Війна колись закінчиться, як би там не було, і будуть і переговори. Я не думаю, що війна закінчиться тим, що Росія здасться Україні. Будуть якісь переговори щодо умов закінчення війни.

Ми знаємо, що захоче Росія на цих переговорах. Будуть питання кордонів, питання того, чи може Україна приєднатися до НАТО та ЄС і таке інше. Але по суті вони будуть просити дві речі: скасування західних санкцій проти Росії і повернення 300 мільярдів доларів", - пояснив він.

За словами Рейдмейкера, найкращим варіантом буде, якщо ці кошти до цього моменту вже будуть в України.

"Найкраще буде сказати: пізно, все, цих грошей немає. Якщо ті гроші будуть залишатися ще в наявності, то буде дуже важко протистояти цим вимогам Росії", - сказав експомічник держсекретаря США.

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Він зазначив, що російські активи було заморожено, щоб РФ припинила війну, тому їх треба спрямувати на компенсацію завданих збитків, а не будь-які інші потреби.

"Якщо гроші будуть задіяні для інших цілей, буде дуже важко в правовому сенсі обґрунтувати цей крок (конфіскацію. - Ред.). Ці гроші мають бути використані суто на тих, хто став жертвами цієї війни, і на відшкодування шкоди, завданої Російською Федерацією впродовж цієї війни", - підсумував він.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія та Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскації заморожених активів РФ, - ексрадник Держдепу Зеліков

Автор: 

Київський безпековий форум (160) заморожені активи (546)


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Топ коментарі
+6
Про які "перемовини" вони товчуть? Про що можна говорити з істотами які запросто насрали на добру сотню ними ж підписаних договорів?
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17.05.2024 15:29
+4
На жаль, перемовини рано чи пізно таки будуть,, питання - чи будемо ми на той час в змозі відстоювати свої інтереси...
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17.05.2024 15:38
+4
Які "перемовини"? Про що?
Русня недоговороздатна від слова зовсім...
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17.05.2024 15:47
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Про які "перемовини" вони товчуть? Про що можна говорити з істотами які запросто насрали на добру сотню ними ж підписаних договорів?
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17.05.2024 15:29 Відповісти
На жаль, перемовини рано чи пізно таки будуть,, питання - чи будемо ми на той час в змозі відстоювати свої інтереси...
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17.05.2024 15:38 Відповісти
Які "перемовини"? Про що?
Русня недоговороздатна від слова зовсім...
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17.05.2024 15:47 Відповісти
Хто зна, які в них інтереси...
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17.05.2024 15:54 Відповісти
> ...закінчиться тим, що Росія здасться Україні

Він ідіот? Чи спеціально вживає такі формулювання, замість коректних (на зразок: "закінчиться тим, що росія виведе свої війська з міжнародно визнаної території України і сплатить всі репарації")?

> ... буде дуже важко протистояти цим вимогам Росії.

Все ясно. No further comments.
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17.05.2024 15:34 Відповісти
...має отримати, це ще не отримає... Чергові F16!
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17.05.2024 16:16 Відповісти
по сути он сказал все очень правильно.

Кто не понял -- читайте еще раз главную мысль:

"лучшим вариантом будет, если эти средства к этому моменту уже будут в Украине."
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17.05.2024 16:46 Відповісти
правильно. щоб жид міг передати їх х.у.йлу, вчергове побачивши мир в його дупі, а потім "щиро" дивуватися, чому це не спрацювало
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17.05.2024 17:15 Відповісти
Бо Зельониє вчергове пробачать Кацапії всі борги.
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17.05.2024 17:58 Відповісти
 
 