Держдеп готовий конфіскувати заморожені активи РФ у США
Державний департамент США має намір конфіскувати заморожені російські активи на території Сполучених Штатів.
Про це йдеться на сторінці Державного департаменту США у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися", - зазначають в пресслужбі Держдепу.
Та додають, що крім цього, йде робота з партнерами з G-7, "щоб забезпечити використання заморожених суверенних активів РФ для компенсації шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні".
Топ коментарі
+7 Алекс Скела
показати весь коментар19.05.2024 23:28
+3 Second First
показати весь коментар19.05.2024 23:34
+3 Наталья Тамариск
показати весь коментар20.05.2024 00:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як же ж все файно там, у майбутньому...
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").
зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
котрий стосується якраз конфіскації активів
https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги від республіканців - осінь 2023, адміністрація не надала відповідь
Три ключові тези:
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine.
Зараз республіканці включили
(1) в закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text про 61млрд
SEC. 504. - розробити план перемоги України впродовж 45 днів
SEC. 505 - надати ракети атакамс
(2) санкції залежать від адміністрації, як вони виконуються
(3) це закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
Також, республіканець Корнін знову окремо вніс
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2024
отіли включити в пакет про 61млрд, проте демократи сказали, що тоді не підтримають допомогу.