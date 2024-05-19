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Новини
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Держдеп готовий конфіскувати заморожені активи РФ у США

Держдеп конфіскує заморожені активи РФ

Державний департамент США має намір конфіскувати заморожені російські активи на території Сполучених Штатів.

Про це йдеться на сторінці Державного департаменту США у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися", - зазначають в пресслужбі Держдепу.

Та додають, що крім цього, йде робота з партнерами з G-7, "щоб забезпечити використання заморожених суверенних активів РФ для компенсації шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні".

Читайте: США переконуватимуть країни "Великої сімки" передати Україні прибутки від заморожених росактивів, – ЗМІ

Автор: 

Держдепартамент США (1619) конфіскація (849) росія (64984) заморожені активи (553)


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Топ коментарі
+7
(мрійливо):
Як же ж все файно там, у майбутньому...
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19.05.2024 23:28
+3
Джонсон вніс закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").

зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

котрий стосується якраз конфіскації активів
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19.05.2024 23:34
+3
Це як з літаками?
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20.05.2024 00:07
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(мрійливо):
Як же ж все файно там, у майбутньому...
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19.05.2024 23:28 Відповісти
Я быстрей поверю в еврея с пейсами и в кипе, рубающим уголь в шахте; чем в то, что Госдеп послушал этого лысого сеню. А он (Госдеп) вообще знает о существовании этого киндер-сюрприза?
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19.05.2024 23:40 Відповісти
Яценюк Януковичу жопу лизав.
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19.05.2024 23:44 Відповісти
А ти бідний свічку тримав, жах...
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20.05.2024 11:33 Відповісти
Твої еротичні фантазії - то твої проблеми, а відео з Яценюком на народинах Ягуковича по всьому інтернету гуляло.
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20.05.2024 12:35 Відповісти
Я то про свічку, а ти про що?
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20.05.2024 12:40 Відповісти
Та якось по хрін, чим ти задовільняєш свою уяву. ))
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20.05.2024 13:10 Відповісти
Джонсон вніс закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").

зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

котрий стосується якраз конфіскації активів
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19.05.2024 23:34 Відповісти
Текст непоганий. Побачимо що з цього буде на виході
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20.05.2024 02:31 Відповісти
може бути як з лендлізом, республіканці внесли, адміністрація не виконала...

https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги від республіканців - осінь 2023, адміністрація не надала відповідь

Три ключові тези:
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine.

Зараз республіканці включили
(1) в закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text про 61млрд
SEC. 504. - розробити план перемоги України впродовж 45 днів
SEC. 505 - надати ракети атакамс
(2) санкції залежать від адміністрації, як вони виконуються
(3) це закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act

Також, республіканець Корнін знову окремо вніс
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2024
отіли включити в пакет про 61млрд, проте демократи сказали, що тоді не підтримають допомогу.
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20.05.2024 10:50 Відповісти
Це як з літаками?
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20.05.2024 00:07 Відповісти
Боже, які ж ви "швидкі"
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20.05.2024 04:33 Відповісти
один день готов- другой не готов, то вступаем в нато -то не берут и так каждый день новая морковка
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20.05.2024 06:29 Відповісти
Гарна тема, для скигління цензоровської спільноти...
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20.05.2024 11:34 Відповісти
Забули сказати, що в США тільки 5 млрд $ активів рашистів.
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20.05.2024 12:58 Відповісти
 
 