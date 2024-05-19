Держдеп готовий конфіскувати заморожені активи РФ у США

Державний департамент США має намір конфіскувати заморожені російські активи на території Сполучених Штатів.

Про це йдеться на сторінці Державного департаменту США у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися", - зазначають в пресслужбі Держдепу.

Та додають, що крім цього, йде робота з партнерами з G-7, "щоб забезпечити використання заморожених суверенних активів РФ для компенсації шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні".

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