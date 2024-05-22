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Новости
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Германия готова направить доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине, - Reuters

рублі,активи

В Германии готовы разрешить использование сверхприбылей от замороженных активов РФ на помощь Украине.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источник в министерстве финансов Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Если будет существовать юридически возможный механизм, который позволит нам еще лучше распоряжаться в будущем этими финансовыми потоками от замороженных активов, то мы точно открыты к этому", - рассказал источник издания.

При этом Германия настаивает, что готова конфисковать лишь доходы от российских суверенных активов, а не сами активы. По убеждению немецкого Минфина, такой подход позволит соблюсти основополагающий принцип суверенной неприкосновенности государств.

Отмечается, что на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G-7 в Италии, на которую приглашена и Украина.

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Как будут использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

Как сообщалось, по данным издания The Guardian, министры финансов стран "Большой семерки" на этой неделе обсудят возможность доходов от использования 270 млрд евро замороженных российских активов для предоставления Украине кредита. Предварительного, его сумма составит $30-50 млрд, а на его погашение или выплату процентов по нему направят доходы от арестованных российских активов. Это предложение активно поддерживают США и Великобритания, однако Германия ранее относилась к нему скептически.

В то же время Евросоюз уже работает над воплощением собственной схемы, которая предусматривает использование доходов от замороженных российских активов в странах ЕС для финансирования военной помощи Украине. В феврале Совет ЕС принял решение отдельно учитывать такие доходы, а 21 мая страны Евросоюза согласовали план использования этих средств.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель оценил доходы от замороженных российских активов в около 3 миллиардов евро в год, эти средства планируют направить на военную и гражданскую поддержку Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение Украине первого миллиарда евро от доходов с замороженных активов РФ уже 1 июля.

При этом власти ЕС позволили европейскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных активов российского центробанка, оставить себе полученные от их инвестирования доходы в 2022 и 2023 годах на общую сумму около 5 миллиардов евро. Таким образом, эти средства не будут переданы Украине в рамках решения, которое сейчас обсуждается в ЕС, писало издание Politico.

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Автор: 

Германия (6939) замороженные активы (282)


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Топ комментарии
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https://x.com/russki845/status/1793175961858404855 @ "Российский гражданин Кручев погиб вместе с президентом Ирана Раиси в том злополучном вертолете. Его имя пока не называется, ходят слухи что он курировал секретную ядерную программу Тегерана.
И теперь эта катастрофа заиграла новыми красками."
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22.05.2024 22:22
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Это хорошо. Сперва доходы от активов , потом и сами активы.
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22.05.2024 22:10 Ответить
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22.05.2024 22:17 Ответить
https://x.com/russki845/status/1793175961858404855 @ "Российский гражданин Кручев погиб вместе с президентом Ирана Раиси в том злополучном вертолете. Его имя пока не называется, ходят слухи что он курировал секретную ядерную программу Тегерана.
И теперь эта катастрофа заиграла новыми красками."
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22.05.2024 22:22 Ответить
Та нічого ви не будете спрямовувати,поки шульц ваш в кріслі.
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22.05.2024 23:14 Ответить
не в кріслі, а на шпагаті
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23.05.2024 00:38 Ответить
сотні млрд коштів нама ,де немає війни, а доходи з них(мізер)Вам і Ви українці віддавайте життя прикриваючи своїми могилами наше життя від війни потвори...
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23.05.2024 00:01 Ответить
 
 