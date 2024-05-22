Германия готова направить доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине, - Reuters

В Германии готовы разрешить использование сверхприбылей от замороженных активов РФ на помощь Украине.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источник в министерстве финансов Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Если будет существовать юридически возможный механизм, который позволит нам еще лучше распоряжаться в будущем этими финансовыми потоками от замороженных активов, то мы точно открыты к этому", - рассказал источник издания.

При этом Германия настаивает, что готова конфисковать лишь доходы от российских суверенных активов, а не сами активы. По убеждению немецкого Минфина, такой подход позволит соблюсти основополагающий принцип суверенной неприкосновенности государств.

Отмечается, что на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G-7 в Италии, на которую приглашена и Украина.

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Как будут использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

Как сообщалось, по данным издания The Guardian, министры финансов стран "Большой семерки" на этой неделе обсудят возможность доходов от использования 270 млрд евро замороженных российских активов для предоставления Украине кредита. Предварительного, его сумма составит $30-50 млрд, а на его погашение или выплату процентов по нему направят доходы от арестованных российских активов. Это предложение активно поддерживают США и Великобритания, однако Германия ранее относилась к нему скептически.

В то же время Евросоюз уже работает над воплощением собственной схемы, которая предусматривает использование доходов от замороженных российских активов в странах ЕС для финансирования военной помощи Украине. В феврале Совет ЕС принял решение отдельно учитывать такие доходы, а 21 мая страны Евросоюза согласовали план использования этих средств.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель оценил доходы от замороженных российских активов в около 3 миллиардов евро в год, эти средства планируют направить на военную и гражданскую поддержку Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение Украине первого миллиарда евро от доходов с замороженных активов РФ уже 1 июля.

При этом власти ЕС позволили европейскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных активов российского центробанка, оставить себе полученные от их инвестирования доходы в 2022 и 2023 годах на общую сумму около 5 миллиардов евро. Таким образом, эти средства не будут переданы Украине в рамках решения, которое сейчас обсуждается в ЕС, писало издание Politico.

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