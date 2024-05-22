Первые выплаты от замороженных активов РФ будут направлены на помощь Украине в июле, — Еврокомиссия
Первая выплата с доходов от замороженных в ЕС российских активов будет направлена на помощь Украине в июле 2024 года.
Об этом сообщили в Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Ресурсы будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год", - говорится в сообщении.
"Еврокомиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", - сказал вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис.
Напомним, 21 мая в Евросоюзе одобрили план по использованию доходов от замороженных активов Центрального банка РФ для помощи Украине.
Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, который имеет ценные бумаги и наличные российского центрального банка на сумму эквивалентную 190 миллиардам евро (204,67 миллиарда долларов).
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Ні, на них цих коштів не вистачить.
50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
У Зеленського почались проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає. (С)
Кошти треба взяти з бюджету по статті утримання отого прстроченого ВО приЗедента! Він же до 20 травня на бюджеті, а після ?? Ось оці гроші, що ПІСЛЯ травня передбачені в ДУС на утримання ПУ, і перевести на отой Саміт у Швейцарію найвеличнішого ухилянт… КАБМІН і Мінфін з ВРУ, на місті, усьо ж па РИГламенту, і ВРУ, і КМУ !! Ну, десь так…
Проти цего Саміту виступае параша.
Усе що працюе проти ху&ла це добре для України.