Первые выплаты от замороженных активов РФ будут направлены на помощь Украине в июле, — Еврокомиссия

Первая выплата с доходов от замороженных в ЕС российских активов будет направлена на помощь Украине в июле 2024 года.

Об этом сообщили в Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Ресурсы будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год", - говорится в сообщении.

"Еврокомиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", - сказал вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис.

Напомним, 21 мая в Евросоюзе одобрили план по использованию доходов от замороженных активов Центрального банка РФ для помощи Украине.

Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, который имеет ценные бумаги и наличные российского центрального банка на сумму эквивалентную 190 миллиардам евро (204,67 миллиарда долларов).

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