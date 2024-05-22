РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9511 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине
884 5

Первые выплаты от замороженных активов РФ будут направлены на помощь Украине в июле, — Еврокомиссия

еврокомиссия,єврокомісія

Первая выплата с доходов от замороженных в ЕС российских активов будет направлена на помощь Украине в июле 2024 года.

Об этом сообщили в Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Ресурсы будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год", - говорится в сообщении.

"Еврокомиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", - сказал вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис.

Напомним, 21 мая в Евросоюзе одобрили план по использованию доходов от замороженных активов Центрального банка РФ для помощи Украине.

Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, который имеет ценные бумаги и наличные российского центрального банка на сумму эквивалентную 190 миллиардам евро (204,67 миллиарда долларов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры G7 обсудят предоставление Украине кредита на €30 млрд под залог замороженных активов РФ

Автор: 

Еврокомиссия (1445) замороженные активы (282)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На 7-м патрiотив вистачить?
показать весь комментарий
22.05.2024 00:49 Ответить
7 патріотів? Це Зе і його 6 менеджерів?
Ні, на них цих коштів не вистачить.
показать весь комментарий
22.05.2024 06:46 Ответить
21.‎05.‎2024 816 доба війни

50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

У Зеленського почались проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає. (С)
Кошти треба взяти з бюджету по статті утримання отого прстроченого ВО приЗедента! Він же до 20 травня на бюджеті, а після ?? Ось оці гроші, що ПІСЛЯ травня передбачені в ДУС на утримання ПУ, і перевести на отой Саміт у Швейцарію найвеличнішого ухилянт… КАБМІН і Мінфін з ВРУ, на місті, усьо ж па РИГламенту, і ВРУ, і КМУ !! Ну, десь так…
показать весь комментарий
22.05.2024 00:52 Ответить
Цей Захід потрібен Україні. Крапка.

Проти цего Саміту виступае параша.

Усе що працюе проти ху&ла це добре для України.
показать весь комментарий
22.05.2024 04:43 Ответить
 
 