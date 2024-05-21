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ЕС одобрил передачу доходов от замороженных активов РФ

євросоюз

В ЕС одобрили план по использованию доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине", - отметил министр.

По словам Липавского, речь идет о 3 млрд евро только в этом году. 90% из них пойдут на помощь ВСУ.

"Россия должна возместить нанесенный войной ущерб", - подытожил он.

Читайте: Германия изменила позицию по использованию замороженных активов РФ для финансирования Украины, - Bloomberg

Автор: 

Евросоюз (17088) Липавский Ян (85) замороженные активы (282)


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Топ комментарии
+15
Не видавайте налічкою ! Тільки снарядами !
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21.05.2024 13:31
+9
Ага, раз попиляли - і до побачення.
Ні - краще використовувати відсотки впродовж тривалого часу, і здебільшого на зброю.
Це буде і правильно, і справедливо. І тонко.
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21.05.2024 13:25
+8
Всі доходи на зброю - а то вже починають менжувати
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21.05.2024 13:19
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Всі доходи на зброю - а то вже починають менжувати
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21.05.2024 13:19 Ответить
ЕС пішла не тим шляхом- бо це тільки 1% від заморожених кацапських активів.

Требо було передавати Україні « тіло» , а не процент з « доходу».

Але це для ЕС « дуже радікально»… або пукін нападе…

Може вони хочуть восстанавлювати Україну за свої гроші?!
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21.05.2024 18:23 Ответить
куйня якась.....
що партнери задумали?
боневтік сказав передавати грошима, а ми, тобто вони, самі розберуться куда їх "освоїти"
і про видатки біженцям теж саме казав.
не треба платити біженцям, нам, тобто їм присилайте
а на кону півтрільйона баксів на відбудову....
як думаєш,
знімуть ВС?
будуть вибори до тієї пори поки вони не "освоять" ці півярда????
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21.05.2024 22:36 Ответить
це ж треба стільки часу їб@тися заради 4-5 млрд? якби віддавали всі заморожені активи (300 млрд), ото було б діло!
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21.05.2024 13:21 Ответить
Ага, раз попиляли - і до побачення.
Ні - краще використовувати відсотки впродовж тривалого часу, і здебільшого на зброю.
Це буде і правильно, і справедливо. І тонко.
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21.05.2024 13:25 Ответить
Відсотків на зброю - на два місяці бойових дій. І це - за 2+ років заморозки активів
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21.05.2024 14:20 Ответить
Це не єдине джерело фінансування.
Ви пропонуєте віддати всі 300 млрд группє еффектівних мєнєджєров?
Не здивуюсь, коли левова частка грошей зрештою опиниться в руках русні.
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21.05.2024 14:22 Ответить
я пропоную всі 300 млрд використати на закупівлю зброї для України
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21.05.2024 16:13 Ответить
Не видавайте налічкою ! Тільки снарядами !
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21.05.2024 13:31 Ответить
Ліпавський це шо іпанат. У 23 році 1,6 млрд доларів на розкрадання на шляхи. 0,9 мдрд доларі на розкрадання у ЗСУ. зеленский все розкраде.
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21.05.2024 13:33 Ответить
А чому влада не зробить добровільну платну мобілізацію?

Що, грошей шкода?

10 000 доларів за підписання контракту.

За 3 мільярди доларів можна було б 300 000 чоловік мобілізувати.

Он 260 мільярдів є, заморожених у росії. Що з цих грошей не можна виділити якихось 3 мільярдика?

Та навіть вистачило б грошей від прибутків від російських активів!

Навіщо робити ці хвилювання в суспільстві, які можуть довести до майдану? Майдан нам зараз під час війни не вигідний.
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21.05.2024 13:41 Ответить
ви як дитина.

На папері було б 300к, в житті 100к. Решта - були б вигаданими людьми, і гроші за них пішли б в кишені "слуг народу" .

А ті 100к чоловіків :

- ще б мали данину (процент) заплатити воєнкомам, щоб контракт підписали й гроші прийшли.
- А те що лишилось - витратити собі на амуніцію.
- і може лишиться кілька тисяч баксів, які справді дійдуть бійцяв в руки
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21.05.2024 14:15 Ответить
Тіпа тепер війна і Зеленський в Україні навічно? Тоді випускайте з країни тих, хто не погоджується на життя у війні, та ще й з такими мародерами у владі. Тоді, це буде хоч якось справедливо
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21.05.2024 14:15 Ответить
.10 тис доларів ви отримаєте на війні десь за три місяці. В чому проблема? І, є один ньюанс - ці заморожені кацапські активи не в нас, не ми ними розпоряджаємося. І не будемо розпоряжатися, ще неясно? Мля, ще про золото Полуботка згадайте...)))
А про Майдан - ви серйозно? Бидло, яке відпетлює від призову, на Майдан не вийде. А от Майдан з родичів тих, хто вже в ЗСУ організувати запросто. З лозунгом, наприклад: "Ухилянтів - на фронт! Наших героїв - додому!".
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21.05.2024 14:29 Ответить
І шо,Вітя Орбан не ветував?Невже на Вітька так історія з Фіцо вплинула?
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21.05.2024 14:50 Ответить
Ну так він в керівництві ЄС та НАТО вже багатьох дістав своїми витівками, йому вже натякали кілька разів, що може стати зайвим, а тут ще й Фіцо.. То мабуть попритих..
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21.05.2024 16:14 Ответить
ЄС повинен допомагати Україні у відсотках від ВНП, ці гроші не вирішать проблему.
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21.05.2024 22:07 Ответить
 
 