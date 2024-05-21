ЕС одобрил передачу доходов от замороженных активов РФ

В ЕС одобрили план по использованию доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине", - отметил министр.

По словам Липавского, речь идет о 3 млрд евро только в этом году. 90% из них пойдут на помощь ВСУ.

"Россия должна возместить нанесенный войной ущерб", - подытожил он.

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