ЄС схвалив передачу доходів від заморожених активів РФ Україні
У ЄС схвалили план щодо використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні.
Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми схвалили в ЄС використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні", - зазначив міністр.
За словами Ліпавського, йдеться про 3 млрд євро тільки в цьому році. 90% із них підуть на допомогу ЗСУ.
"Росія має відшкодувати завдані війною збитки", - підсумував він.
Топ коментарі
+15 Ігор Круглій
показати весь коментар21.05.2024 13:31
+9 Деніс Войцеховський
показати весь коментар21.05.2024 13:25
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар21.05.2024 13:19
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Требо було передавати Україні « тіло» , а не процент з « доходу».
Але це для ЕС « дуже радікально»… або пукін нападе…
Може вони хочуть восстанавлювати Україну за свої гроші?!
що партнери задумали?
боневтік сказав передавати грошима, а ми, тобто вони, самі розберуться куда їх "освоїти"
і про видатки біженцям теж саме казав.
не треба платити біженцям, нам, тобто їм присилайте
а на кону півтрільйона баксів на відбудову....
як думаєш,
знімуть ВС?
будуть вибори до тієї пори поки вони не "освоять" ці півярда????
Ні - краще використовувати відсотки впродовж тривалого часу, і здебільшого на зброю.
Це буде і правильно, і справедливо. І тонко.
Ви пропонуєте віддати всі 300 млрд группє еффектівних мєнєджєров?
Не здивуюсь, коли левова частка грошей зрештою опиниться в руках русні.
Що, грошей шкода?
10 000 доларів за підписання контракту.
За 3 мільярди доларів можна було б 300 000 чоловік мобілізувати.
Он 260 мільярдів є, заморожених у росії. Що з цих грошей не можна виділити якихось 3 мільярдика?
Та навіть вистачило б грошей від прибутків від російських активів!
Навіщо робити ці хвилювання в суспільстві, які можуть довести до майдану? Майдан нам зараз під час війни не вигідний.
На папері було б 300к, в житті 100к. Решта - були б вигаданими людьми, і гроші за них пішли б в кишені "слуг народу" .
А ті 100к чоловіків :
- ще б мали данину (процент) заплатити воєнкомам, щоб контракт підписали й гроші прийшли.
- А те що лишилось - витратити собі на амуніцію.
- і може лишиться кілька тисяч баксів, які справді дійдуть бійцяв в руки
А про Майдан - ви серйозно? Бидло, яке відпетлює від призову, на Майдан не вийде. А от Майдан з родичів тих, хто вже в ЗСУ організувати запросто. З лозунгом, наприклад: "Ухилянтів - на фронт! Наших героїв - додому!".