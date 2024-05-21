ЄС схвалив передачу доходів від заморожених активів РФ Україні

У ЄС схвалили план щодо використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні.

Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми схвалили в ЄС використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні", - зазначив міністр.

За словами Ліпавського, йдеться про 3 млрд євро тільки в цьому році. 90% із них підуть на допомогу ЗСУ.

"Росія має відшкодувати завдані війною збитки", - підсумував він.

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