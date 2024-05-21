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Новини
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ЄС схвалив передачу доходів від заморожених активів РФ Україні

євросоюз

У ЄС схвалили план щодо використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні.

Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми схвалили в ЄС використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні", - зазначив міністр.

За словами Ліпавського, йдеться про 3 млрд євро тільки в цьому році. 90% із них підуть на допомогу ЗСУ.

"Росія має відшкодувати завдані війною збитки", - підсумував він.

Читайте: Німеччина змінила позицію щодо використання заморожених активів РФ для фінансування України, – Bloomberg

Автор: 

Євросоюз (13359) Ліпавський Ян (103) заморожені активи (554)


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Топ коментарі
+15
Не видавайте налічкою ! Тільки снарядами !
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21.05.2024 13:31
+9
Ага, раз попиляли - і до побачення.
Ні - краще використовувати відсотки впродовж тривалого часу, і здебільшого на зброю.
Це буде і правильно, і справедливо. І тонко.
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21.05.2024 13:25
+8
Всі доходи на зброю - а то вже починають менжувати
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21.05.2024 13:19
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Всі доходи на зброю - а то вже починають менжувати
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21.05.2024 13:19 Відповісти
ЕС пішла не тим шляхом- бо це тільки 1% від заморожених кацапських активів.

Требо було передавати Україні « тіло» , а не процент з « доходу».

Але це для ЕС « дуже радікально»… або пукін нападе…

Може вони хочуть восстанавлювати Україну за свої гроші?!
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21.05.2024 18:23 Відповісти
куйня якась.....
що партнери задумали?
боневтік сказав передавати грошима, а ми, тобто вони, самі розберуться куда їх "освоїти"
і про видатки біженцям теж саме казав.
не треба платити біженцям, нам, тобто їм присилайте
а на кону півтрільйона баксів на відбудову....
як думаєш,
знімуть ВС?
будуть вибори до тієї пори поки вони не "освоять" ці півярда????
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21.05.2024 22:36 Відповісти
це ж треба стільки часу їб@тися заради 4-5 млрд? якби віддавали всі заморожені активи (300 млрд), ото було б діло!
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21.05.2024 13:21 Відповісти
Ага, раз попиляли - і до побачення.
Ні - краще використовувати відсотки впродовж тривалого часу, і здебільшого на зброю.
Це буде і правильно, і справедливо. І тонко.
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21.05.2024 13:25 Відповісти
Відсотків на зброю - на два місяці бойових дій. І це - за 2+ років заморозки активів
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21.05.2024 14:20 Відповісти
Це не єдине джерело фінансування.
Ви пропонуєте віддати всі 300 млрд группє еффектівних мєнєджєров?
Не здивуюсь, коли левова частка грошей зрештою опиниться в руках русні.
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21.05.2024 14:22 Відповісти
я пропоную всі 300 млрд використати на закупівлю зброї для України
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21.05.2024 16:13 Відповісти
Не видавайте налічкою ! Тільки снарядами !
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21.05.2024 13:31 Відповісти
Ліпавський це шо іпанат. У 23 році 1,6 млрд доларів на розкрадання на шляхи. 0,9 мдрд доларі на розкрадання у ЗСУ. зеленский все розкраде.
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21.05.2024 13:33 Відповісти
А чому влада не зробить добровільну платну мобілізацію?

Що, грошей шкода?

10 000 доларів за підписання контракту.

За 3 мільярди доларів можна було б 300 000 чоловік мобілізувати.

Он 260 мільярдів є, заморожених у росії. Що з цих грошей не можна виділити якихось 3 мільярдика?

Та навіть вистачило б грошей від прибутків від російських активів!

Навіщо робити ці хвилювання в суспільстві, які можуть довести до майдану? Майдан нам зараз під час війни не вигідний.
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21.05.2024 13:41 Відповісти
ви як дитина.

На папері було б 300к, в житті 100к. Решта - були б вигаданими людьми, і гроші за них пішли б в кишені "слуг народу" .

А ті 100к чоловіків :

- ще б мали данину (процент) заплатити воєнкомам, щоб контракт підписали й гроші прийшли.
- А те що лишилось - витратити собі на амуніцію.
- і може лишиться кілька тисяч баксів, які справді дійдуть бійцяв в руки
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21.05.2024 14:15 Відповісти
Тіпа тепер війна і Зеленський в Україні навічно? Тоді випускайте з країни тих, хто не погоджується на життя у війні, та ще й з такими мародерами у владі. Тоді, це буде хоч якось справедливо
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21.05.2024 14:15 Відповісти
.10 тис доларів ви отримаєте на війні десь за три місяці. В чому проблема? І, є один ньюанс - ці заморожені кацапські активи не в нас, не ми ними розпоряджаємося. І не будемо розпоряжатися, ще неясно? Мля, ще про золото Полуботка згадайте...)))
А про Майдан - ви серйозно? Бидло, яке відпетлює від призову, на Майдан не вийде. А от Майдан з родичів тих, хто вже в ЗСУ організувати запросто. З лозунгом, наприклад: "Ухилянтів - на фронт! Наших героїв - додому!".
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21.05.2024 14:29 Відповісти
І шо,Вітя Орбан не ветував?Невже на Вітька так історія з Фіцо вплинула?
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21.05.2024 14:50 Відповісти
Ну так він в керівництві ЄС та НАТО вже багатьох дістав своїми витівками, йому вже натякали кілька разів, що може стати зайвим, а тут ще й Фіцо.. То мабуть попритих..
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21.05.2024 16:14 Відповісти
ЄС повинен допомагати Україні у відсотках від ВНП, ці гроші не вирішать проблему.
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21.05.2024 22:07 Відповісти
 
 