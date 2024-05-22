Перші виплати від заморожених активів РФ будуть направлені на допомогу Україні у липні, — Єврокомісія

Перша виплата з прибутків від заморожених у ЄС російських активів буде направлена на допомогу Україні у липні 2024 року.

Про це повідомили у Європейській комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", – йдеться у повідомленні.

"Єврокомісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні", — сказав віцеголова ЄК Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, 21 травня в Євросоюзі схвалили план щодо використання доходів від заморожених активів Центрального банку РФ для допомоги Україні.

Близько 70% усіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який має цінні папери та готівку російського центрального банку на суму еквівалентну 190 мільярдам євро (204,67 мільярда доларів).

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