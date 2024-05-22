Перші виплати від заморожених активів РФ будуть направлені на допомогу Україні у липні, — Єврокомісія
Перша виплата з прибутків від заморожених у ЄС російських активів буде направлена на допомогу Україні у липні 2024 року.
Про це повідомили у Європейській комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", – йдеться у повідомленні.
"Єврокомісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні", — сказав віцеголова ЄК Валдіс Домбровскіс.
Нагадаємо, 21 травня в Євросоюзі схвалили план щодо використання доходів від заморожених активів Центрального банку РФ для допомоги Україні.
Близько 70% усіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який має цінні папери та готівку російського центрального банку на суму еквівалентну 190 мільярдам євро (204,67 мільярда доларів).
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Ні, на них цих коштів не вистачить.
50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
У Зеленського почались проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає. (С)
Кошти треба взяти з бюджету по статті утримання отого прстроченого ВО приЗедента! Він же до 20 травня на бюджеті, а після ?? Ось оці гроші, що ПІСЛЯ травня передбачені в ДУС на утримання ПУ, і перевести на отой Саміт у Швейцарію найвеличнішого ухилянт… КАБМІН і Мінфін з ВРУ, на місті, усьо ж па РИГламенту, і ВРУ, і КМУ !! Ну, десь так…
Проти цего Саміту виступае параша.
Усе що працюе проти ху&ла це добре для України.