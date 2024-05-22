УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8938 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
884 5

Перші виплати від заморожених активів РФ будуть направлені на допомогу Україні у липні, — Єврокомісія

еврокомиссия,єврокомісія

Перша виплата з прибутків від заморожених у ЄС російських активів буде направлена на допомогу Україні у липні 2024 року.

Про це повідомили у Європейській комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", – йдеться у повідомленні.

"Єврокомісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні", — сказав віцеголова ЄК Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, 21 травня в Євросоюзі схвалили план щодо використання доходів від заморожених активів Центрального банку РФ для допомоги Україні.

Близько 70% усіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який має цінні папери та готівку російського центрального банку на суму еквівалентну 190 мільярдам євро (204,67 мільярда доларів).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністри G7 обговорять надання Україні кредиту на €30 млрд під заставу заморожених активів РФ

Автор: 

Єврокомісія (2147) заморожені активи (554)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 7-м патрiотив вистачить?
показати весь коментар
22.05.2024 00:49 Відповісти
7 патріотів? Це Зе і його 6 менеджерів?
Ні, на них цих коштів не вистачить.
показати весь коментар
22.05.2024 06:46 Відповісти
21.‎05.‎2024 816 доба війни

50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

У Зеленського почались проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає. (С)
Кошти треба взяти з бюджету по статті утримання отого прстроченого ВО приЗедента! Він же до 20 травня на бюджеті, а після ?? Ось оці гроші, що ПІСЛЯ травня передбачені в ДУС на утримання ПУ, і перевести на отой Саміт у Швейцарію найвеличнішого ухилянт… КАБМІН і Мінфін з ВРУ, на місті, усьо ж па РИГламенту, і ВРУ, і КМУ !! Ну, десь так…
показати весь коментар
22.05.2024 00:52 Відповісти
Цей Захід потрібен Україні. Крапка.

Проти цего Саміту виступае параша.

Усе що працюе проти ху&ла це добре для України.
показати весь коментар
22.05.2024 04:43 Відповісти
 
 