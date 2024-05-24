Кремлевские пропагандисты на тюремном жаргоне объясняют россиянам ситуацию с конфискованными активами РФ: "Мы – терпилы. Нас поимели. И еще поимеют". ВИДЕО

В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева на тюремном жаргоне объяснили россиянам ситуацию с конфискацией активов РФ за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников пропагандистского шоу назвал россиян "терпилами, у которых можно безнаказанно отобрать кошелек".

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