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Кремлевские пропагандисты на тюремном жаргоне объясняют россиянам ситуацию с конфискованными активами РФ: "Мы – терпилы. Нас поимели. И еще поимеют". ВИДЕО
В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева на тюремном жаргоне объяснили россиянам ситуацию с конфискацией активов РФ за рубежом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников пропагандистского шоу назвал россиян "терпилами, у которых можно безнаказанно отобрать кошелек".
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+30 Руслан Руслан #551783
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+22 Марина Нєчаєва #561431
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Країна-дурка..
🤦🤦🤦
MG42 є і під набої 7,62*51 НАТО.
Так і є .. Ви русня - тєрпіли яких ще пошукати . Тому вас і іпуть в усі дірки і далі іпатимуть , саме тому що ви - тєрпіли . От тільки імєєт вас всіх не Захід , а ***** ,, ваш сЦарь .
І кошєльок у вас відібрали через нього , через війну яку він затіяв . ! То ж - всі претензії адресуйте своєму сЦарю .
і брехні 😡