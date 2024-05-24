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Кремлевские пропагандисты на тюремном жаргоне объясняют россиянам ситуацию с конфискованными активами РФ: "Мы – терпилы. Нас поимели. И еще поимеют". ВИДЕО

В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева на тюремном жаргоне объяснили россиянам ситуацию с конфискацией активов РФ за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников пропагандистского шоу назвал россиян "терпилами, у которых можно безнаказанно отобрать кошелек".

Читайте: Путин разрешил экспроприировать имущество США в России

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Автор: 

пропаганда (3676) россия (95526) замороженные активы (285)


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Топ комментарии
+30
****, скільки пафосу. Ви і є обісрані тєрпіли з брудною дупою. Можите тільки підгавкувать з за кута. Більше 2 ух років своїм ванюшкам розповідаєте як ви потужно перемагаєте НАТО, а вони ще навідь на войну не зявились. Засцики кінчені ви.
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24.05.2024 10:33
+30
Ви варварська орда якій не місце в ********* світі ,тому здохни рашиська чума.
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24.05.2024 10:34
+22
Ото їх парканом треба обнести. Й кулемети поставити - щоб відстрілювали все, що до кордону з людьми наближається..
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24.05.2024 10:40
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Нас е..т, но мы крепчаем!
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24.05.2024 10:26 Ответить
****, скільки пафосу. Ви і є обісрані тєрпіли з брудною дупою. Можите тільки підгавкувать з за кута. Більше 2 ух років своїм ванюшкам розповідаєте як ви потужно перемагаєте НАТО, а вони ще навідь на войну не зявились. Засцики кінчені ви.
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24.05.2024 10:33 Ответить
Ви варварська орда якій не місце в ********* світі ,тому здохни рашиська чума.
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24.05.2024 10:34 Ответить
"Терпила" на тюремном жаргоне искажение юридического термина "потерпевший", то есть жертва преступления. А их никак не назовешь жертвами.
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24.05.2024 10:39 Ответить
Вони себе такими вважають. В них лкгенда - весь світ проти них..й нападають для захисту..

Країна-дурка..
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24.05.2024 10:45 Ответить
кацапська "еліта"
🤦🤦🤦
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24.05.2024 10:40 Ответить
Ото їх парканом треба обнести. Й кулемети поставити - щоб відстрілювали все, що до кордону з людьми наближається..
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24.05.2024 10:40 Ответить
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24.05.2024 12:16 Ответить
гарна кацапо-косилка від вука Адіка ...
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24.05.2024 12:23 Ответить
Набоїв нема ні в постсовку ні в НАТО..доведеться використовувати Браунінг
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24.05.2024 17:12 Ответить
Та нічого, якби було достатньо кулеметів -- впевнений, замовлення у Nammo прийняли б, і швидко б організували виробництво набоїв найвищої якості
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24.05.2024 17:19 Ответить
Залишки армії югославії...А жере бк шо піздець
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24.05.2024 17:47 Ответить
Класика.
MG42 є і під набої 7,62*51 НАТО.
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24.05.2024 23:57 Ответить
от якби хтось туди зайшов у ту студію і холоднокровно розстріляв би тих всіх імперських фашистів прямо у прямому ефірі..
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24.05.2024 10:42 Ответить
Галімо ісполняет...
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24.05.2024 10:43 Ответить
Який патетичний терпіла.
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24.05.2024 10:47 Ответить
Кілька тижнів повітряних тревог та прильотів Атакамсів і у цих імперці геть змінить настрій та пози.
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24.05.2024 10:48 Ответить
Так путлєр же сказав відбирати маино в американських фірм на рашці
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24.05.2024 10:50 Ответить
вас поімєлі ще в 99-му, мразі
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24.05.2024 10:52 Ответить
Простому кацапу з мухосранська нічого від того не зміниться. Як був в лайні так і залишився
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24.05.2024 10:52 Ответить
Так званий "руzzкій язик" - то, за визначенням Даля лише "московскоє нарєчіє Велікоруского язика". Але й того вони не знають. Зараз мовою рашистів і московитів є фєня+мат.
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24.05.2024 10:54 Ответить
потвори... щоб вас вічно демони жарили в пеклі
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24.05.2024 11:07 Ответить
На фене думает, на фене говорит (изъясняется)
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24.05.2024 11:43 Ответить
Имели, имеют и будут иметь, как завещал великий Пу.....
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24.05.2024 11:54 Ответить
... Заплач ще , алєнь кацапський .
Так і є .. Ви русня - тєрпіли яких ще пошукати . Тому вас і іпуть в усі дірки і далі іпатимуть , саме тому що ви - тєрпіли . От тільки імєєт вас всіх не Захід , а ***** ,, ваш сЦарь .
І кошєльок у вас відібрали через нього , через війну яку він затіяв . ! То ж - всі претензії адресуйте своєму сЦарю .
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24.05.2024 11:56 Ответить
Ну і бидло москальське , бракує слів від їхного цинізму, обурюванні
і брехні 😡

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24.05.2024 12:01 Ответить
Звикайте, вас імєть тепер будуть щодня до скону світу!
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24.05.2024 12:34 Ответить
У бидла і мова бидляча .
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24.05.2024 12:45 Ответить
деньги у народа который украл этот "петух",у него забрала карма в лице конфискации активов за границей,получается "терпила" теперь он сам)
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24.05.2024 13:23 Ответить
Следующий выпуск соловьиного помета побакланят в кепках, спортивных костюмах Abibas, на кортах (корточках) и с семками.
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24.05.2024 14:16 Ответить
Соловйов мріє,щоб з ним зробили те,що і з його сином,на прізвисько "Блонді"
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24.05.2024 14:28 Ответить
Блонді з розвальцованою дупою… що ж цей єврей-завзятий патріот фашистської ********* так погано сина виховував? Зовсім у непатріотичному дусі….
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25.05.2024 08:00 Ответить
Вдохновєнно!
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24.05.2024 15:27 Ответить
ему в театр можно, с его-то экспрессией, ну и или или дурку сразу
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24.05.2024 18:33 Ответить
Терпіли, а що ж ви своє бабло не у збербанку рф зберігаєте а у ЄС у Швейцарії в США в Канаді та інш. То які ж ви патріоти рашки? Іди ще своєму плешивому гітлеру поскаржись що тебе ображають, а він тобі скаже - а я вас кідараси попереджував!!! Терпіли! Ха ха ха ха ха..
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24.05.2024 18:40 Ответить
терпила вспомнил, как терпел)))
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24.05.2024 21:26 Ответить
Тримайте грошi пiд ковдрою, а не Цуриху. Так надiйнiше!
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25.05.2024 00:07 Ответить
да, да, а когда принесут повестку его сынуле, начнет бегать по знакомым докторам...
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25.05.2024 00:34 Ответить
Спробував закосити під Адольфа..ну так собі..Але задатки е...
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25.05.2024 01:44 Ответить
Кримінальна країна. Жити їм своїм кублом за колючим дротом.
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25.05.2024 08:39 Ответить
А розказати скільки західного бізнесу віджали чи "купили" за копійки на раші не хочуть? Європейці не збираються з цього приводу і не істерять у студії. Але і не вибачають. Роблять свою справу потихеньку, без істерики.
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29.05.2024 13:05 Ответить
 
 