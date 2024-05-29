Багги с кремлевскими пропагандистами Коцом и Поддубным наехало на мину в Волчанске. ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты Александр Коц и Евгений Поддубный выжили после наезда их багги на мину в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой пропагандисты рассказывают о неприятности, опубликована в соцсетях. На записи Коц утверждает, что их транспорт был атакован дроном. Автор публикации отмечает, что речь идет о наезде на мину. Так или иначе, ранения получил только оператор, а пропагандисты уцелели.
"Вчера при выезде из Волчанска едва не "задвохсотилась" пара российских пропагандонов, а именно Саша Коц и Евгений Поддубный - их багги наехало на мину. К сожалению, багги т.н. военкоров оказалось добротным и из их банды был ранен только оператор", - говорится в комментарии к опубликованному видео.
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сценарий стандартный
потом будет с укусом камара ходить по всем ток шоу малахова и искать побратима который его вытащил с пекла
У Сумській області військові показали безпілотники, які здатні нести до шести мін, декілька реактивних протитанкових гранатометів та саморобні бомби.
Не те лайно, що дають їхнім алконавтам штурмовикам
Якби наїхали на протитанкову , від Баггі і колес не познаходили б .
Здається пропагандони набивають собі ціну . Тіпо - ми тут на колчаковскіх фронтах жиснью ріскуєм , по мінах єздім .. !!
Регулювання там ніякого нема - просто від тиску ламається корпус підривача. Коливання цього зусилля на руйнування корпуса дуже широкі, і залежить від того, скільки тряпок у смолу накидала баба маня, і чи не сцяв хто з працівників у смолу.
Пулидроны свистели над головами!!!