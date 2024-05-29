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Багги с кремлевскими пропагандистами Коцом и Поддубным наехало на мину в Волчанске. ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты Александр Коц и Евгений Поддубный выжили после наезда их багги на мину в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой пропагандисты рассказывают о неприятности, опубликована в соцсетях. На записи Коц утверждает, что их транспорт был атакован дроном. Автор публикации отмечает, что речь идет о наезде на мину. Так или иначе, ранения получил только оператор, а пропагандисты уцелели.

"Вчера при выезде из Волчанска едва не "задвохсотилась" пара российских пропагандонов, а именно Саша Коц и Евгений Поддубный - их багги наехало на мину. К сожалению, багги т.н. военкоров оказалось добротным и из их банды был ранен только оператор", - говорится в комментарии к опубликованному видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевские пропагандисты на тюремном жаргоне объясняют россиянам ситуацию с конфискованными активами РФ: "Мы – терпилы. Нас поимели. И еще поимеют". ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3681) мина (292) Волчанск (394)


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Топ комментарии
+37
Жаль...
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29.05.2024 10:58
+34
Просто невеличка відстрочка від концерта Кобздона
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29.05.2024 10:58
+31
Шкода , що не здохли ці рашинські потвори 🙁
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29.05.2024 10:59
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Жаль...
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29.05.2024 10:58 Ответить
актеры погорелого театра
сценарий стандартный
потом будет с укусом камара ходить по всем ток шоу малахова и искать побратима который его вытащил с пекла
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29.05.2024 12:45 Ответить
я делаю "пиф-паф", а ты давишь на лбу клюкву. 😂👍
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29.05.2024 13:16 Ответить
истинно руцький человек саша КОЦ,млядь, истинный поц
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29.05.2024 14:28 Ответить
Просто невеличка відстрочка від концерта Кобздона
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29.05.2024 10:58 Ответить
"Жовта картка"
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29.05.2024 11:01 Ответить
Шкода , що не здохли ці рашинські потвори 🙁
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29.05.2024 10:59 Ответить
ничего снизу люцифер и иблис уже пристрелку делают),****** конечно у ********** зачетные...то не багги добротные то мина такая "качественая",хотя зная как этот биомусор любит преувеличивать может и на лепесток наехали а крику как на противотанковую)
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29.05.2024 10:59 Ответить
та ******* як дихають. Просто ссикотно було далі їхати, це ж ясно як день. А кошти на "бойове відрядження" треба було освоїти.
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29.05.2024 11:20 Ответить
Ну так Пєгов же торік показував як він дає команду стрільби з ЗУ-23 "для картинки"
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29.05.2024 12:24 Ответить
Іншого разу приходьте з добрими новинами!
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29.05.2024 10:59 Ответить
У Румунії інтегрували під БПЛА мінометні міни ********** для дронів розроблені на основі існуючої лінійки мінометних мін ROMARM калібру 60, 81, 82 і 120 мм.
У Сумській області військові показали безпілотники, які здатні нести до шести мін, декілька реактивних протитанкових гранатометів та саморобні бомби.
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29.05.2024 12:19 Ответить
Про це було відомо ще рік тому На "Цензорі" і фото були Будівельний дрон І під ним підвішені кілька 81 мм мін І тоді ж був розроблений "револьверний" барабан для шести мін калібру 60 мм
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29.05.2024 12:28 Ответить
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29.05.2024 11:00 Ответить
Шо ти там ******? Допомагай корешеві, відсмокчи яд із шланга, і пофігу, що то поранення, а не укус змії, ти головне давай, відсмокчи! Він жеш твій друг!
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29.05.2024 11:00 Ответить
А турнікети у них то норм
Не те лайно, що дають їхнім алконавтам штурмовикам
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29.05.2024 11:02 Ответить
это биомусор 2 ранга а не 4-5))))потому и турникеты трошки получше будут)
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29.05.2024 11:05 Ответить
Только их надо им вокруг шеи затягивать.
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29.05.2024 13:17 Ответить
Все так не буде...
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29.05.2024 11:03 Ответить
Яка міна? він же заявляє, що привиїзді із Вовчанська були атаковані дроном.
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29.05.2024 11:04 Ответить
Дрон, випущений Атакамсом, скинув міну, яку корегував ЕмКу-Ріпер. Але хероїчни воєн-тхорі змогли відбити її назад влучним ударом балалайки. В результаті було збито біндерівський безпілотник з ротою негрів-нацистів на борту. Жоден zю-банат не постраждав, в китайської багі невелика вм'ятина на бампері від рикошету балалайкою.
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29.05.2024 11:15 Ответить
Коца покоцало-епічно...
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29.05.2024 11:04 Ответить
Поца
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29.05.2024 13:45 Ответить
Останнє ''китайське попередження''!
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29.05.2024 11:04 Ответить
І ще хтось вірить в цю кацапську туфту? Якби в них попав FPV-дрон то з їхнього багі вже б колеса повідлітали а вони самі вже б давно сиділи на концерті у кобзона.
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29.05.2024 11:05 Ответить
****, если даже правда задело, похоже ничего серьезного, а оно сидит турникет картинно крутит.
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29.05.2024 11:06 Ответить
Шкода,напевно міна була піхотна.
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29.05.2024 11:09 Ответить
Баггі - на міну .!! І що це була за міна ? Лєпєсток мабуть ?
Якби наїхали на протитанкову , від Баггі і колес не познаходили б .
Здається пропагандони набивають собі ціну . Тіпо - ми тут на колчаковскіх фронтах жиснью ріскуєм , по мінах єздім .. !!
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29.05.2024 11:09 Ответить
Протитанкова може і не спрацювати на баггі. Там потрібен певний тиск щоб не підривати всілякі велосипеди. Хоча може там якесь регулювання є, хз.
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29.05.2024 11:16 Ответить
ТМка - від 50 кг легко, а якщо бакєліт корпусу підривача пару рочків провалявся на перепадах температур та на сонці, то і 30 кілограмів може вистачити. На всяк випадок прийміть це до уваги.
Регулювання там ніякого нема - просто від тиску ламається корпус підривача. Коливання цього зусилля на руйнування корпуса дуже широкі, і залежить від того, скільки тряпок у смолу накидала баба маня, і чи не сцяв хто з працівників у смолу.
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29.05.2024 11:29 Ответить
Ваші коментарі -- це окрема ліга тут. 👍
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29.05.2024 13:26 Ответить
У ТМ-62 - натискне зусилля - 400 кг
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29.05.2024 12:30 Ответить
Тю. Мене тут взагалі 50 кг налякали.
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29.05.2024 13:40 Ответить
Я не знаю По ТТХ - 400 кг Десь колись чув що сапери якось уміють послаблять пружину на підривачі (щоб спрацьовувала від меншої ваги) Але правда це - чи ні - не знаю
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29.05.2024 13:43 Ответить
брешуть, бо ссикотно було далі їхати, це ж ясно як день. А кошти на "бойове відрядження" треба було освоїти. У редакції прокатить.
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29.05.2024 11:32 Ответить
А щодо колчаковських фронтів - суща правда.
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29.05.2024 11:54 Ответить
Це пристрілочний...
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29.05.2024 11:13 Ответить
Живуча хробачня.
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29.05.2024 11:13 Ответить
А що, Вовчанськ вже у кацапському тилу, що цивільні кацапські пропагандони можуть по ньому на баггі кататись?
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29.05.2024 11:15 Ответить
в *****,часть со стороны кацапской границы за кацапами,а что мешает на багги ездить,если даже пару улиц заняли,вон кацы ездят на мотыках по крынках которые они типа заняли хотя это 100 процентный серяк, но не долго максимум минут 10-20) до фпв или скида с дрона.
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29.05.2024 11:23 Ответить
***** шастать...
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29.05.2024 11:16 Ответить
постанова. Шоу з турнікетом
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29.05.2024 11:17 Ответить
неймовірно гидкі морди!
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29.05.2024 11:31 Ответить
Кацап на відео відкрив рота, мріє зловити літаючий член.
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29.05.2024 11:40 Ответить
Це було попередження. Наступний раз буде без шансів на виживання.
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29.05.2024 11:40 Ответить
Дуже великі 500-ті, сморід чутно аж до Харкова, а коли вітер, то є душок і біля Полтави.
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29.05.2024 11:53 Ответить
А чому поганяла цих потвор написані з великої літери ?
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29.05.2024 11:53 Ответить
На баггі пересувались, бо на іншому тз утікать хєровато.
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29.05.2024 11:57 Ответить
Якби була міна, то від рашистів нічого б не залишилося. Найімовірніше було неточне попадання дрона
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29.05.2024 12:20 Ответить
КОЦ ВЫГЛЯДИТ НЕДОНОШЕНЫМ
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29.05.2024 12:50 Ответить
я чекав що вони на шматки розлітяться а тут якась балаканина 🤮
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29.05.2024 12:56 Ответить
Відкриваю відео з надією побачити перевернуте авто і як два пропагандона міняють підгузники,а вони,курва,павєствуют а случівшемся((((
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29.05.2024 13:06 Ответить
А где же был этот покоцаный, когда оператор сам себя турнекетил? Менял портки под дубом?
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29.05.2024 13:36 Ответить
Окрім як здохнути кацапам нічого побажати не можна....
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29.05.2024 19:12 Ответить
А у УРОДОВ- турникеты, почему не жгуты? Всё должно быть скрепно как в дидаармии.
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29.05.2024 19:14 Ответить
Пропогандони зняли " геройський ролік " для своєї вати,а наші пропогандони це пропагують,бо показати ,курва,нічого чомусь....(Точно не через захисників,тих що в окопах)
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29.05.2024 19:56 Ответить
Прошу на «біс»
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29.05.2024 22:33 Ответить
жидовська морда на службі у кацапів..
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10.06.2024 16:42 Ответить
Пьяные диды-воеватели наехали на свою мину. Репортаж: хозяйка! Пули дроны свистели над головами!!!
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10.06.2024 17:51 Ответить
 
 