На війну в Україну відправили росіянина з двома ампутованими ногами. ВIДЕО
На війну проти України відправили росіянина з двома ампутованими ногами, - Ольга Цуканова поділилася історією, як інваліда відправили до зони бойових дій "дослужувати"
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
"А як же список тоді…Якщо раніше було, що без рук, без ніг, без очей не беруть. То кажуть, що є інша робота. Людину без ніг забрали знову на СВО", - скаржиться росіянка.
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Думав що то вже минуле. Ан, нєт -
пєхотна школа ім. А.Матросова та льотна ім. Мєрєсьєва, де курсантам ноги ампутували, таки вертається
Путін х**ло.
На жаль, зєлєні попереду.
Виродки і ті, що прийшли проголосувати за шашличника, і ті, що не прийшли.
Це просто сорти гімна, а в цьому я розбиратись не хочу !
А тут фсбшна ху3та нам лазить розповідає що на Засрашці "немає мобілізації примусової".... тьотю посадять "за дєскрєдітацію сєвєо".
А про ноги..... там країна дегенератів (80% мінімум) розуму не мають- лізуть подихати за ідею схибленого нелюдя *********** а ноги то ще пів біди....
америкосиорки тупі
Нахрена мне две ноги?
Отруби мне обе,
Оби-Ван Кенобииии....