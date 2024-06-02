На війну в Україну відправили росіянина з двома ампутованими ногами. ВIДЕО

На війну проти України відправили росіянина з двома ампутованими ногами, - Ольга Цуканова поділилася історією, як інваліда відправили до зони бойових дій "дослужувати"

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

"А як же список тоді…Якщо ​​раніше було, що без рук, без ніг, без очей не беруть. То кажуть, що є інша робота. Людину без ніг забрали знову на СВО", - скаржиться росіянка.

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