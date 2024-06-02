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На війну в Україну відправили росіянина з двома ампутованими ногами. ВIДЕО

На війну проти України відправили росіянина з двома ампутованими ногами, - Ольга Цуканова поділилася історією, як інваліда відправили до зони бойових дій "дослужувати"

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

"А як же список тоді…Якщо ​​раніше було, що без рук, без ніг, без очей не беруть. То кажуть, що є інша робота.  Людину без ніг забрали знову на СВО", - скаржиться росіянка.

Також дивіться: Пропагандист Артамонов на російському телебаченні озвучив фашистські наративи щодо українців: "Люди второго сорта". ВIДЕО

Автор: 

росія (65336)


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Топ коментарі
+30
Там вся росія інваліди безголові.
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02.06.2024 12:20
+21
даже на штурм сгодиться, посадят на мотоцикл / квадроцикл / гольфкар, привяжут и отправят в последний путь.
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02.06.2024 12:23
+13
... сам то віриш у свою брехню? Чи як у Геббельса...)) Чим більше брешу, тим більше у це вірю...)))
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02.06.2024 12:43
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Там вся росія інваліди безголові.
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02.06.2024 12:20 Відповісти
То що зелені - ляді, не означає що усі ухилянти раптово втратили ноги.
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02.06.2024 12:35 Відповісти
"Омон Ра" Пєлєвіна - дуже зла сатира на совок.
Думав що то вже минуле. Ан, нєт -

пєхотна школа ім. А.Матросова та льотна ім. Мєрєсьєва, де курсантам ноги ампутували, таки вертається
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02.06.2024 12:53 Відповісти
Naljichije golovi njeoznachajet naljichije mozgov...-
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02.06.2024 12:54 Відповісти
Норм - ті на баггі а він в івалідному візку в атаку - *** просциш
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02.06.2024 12:20 Відповісти
даже на штурм сгодиться, посадят на мотоцикл / квадроцикл / гольфкар, привяжут и отправят в последний путь.
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02.06.2024 12:23 Відповісти
У нас навіть музичне спроводження є - https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY

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02.06.2024 17:02 Відповісти
Это придумали чтоб в Украине негатив сбить? Типа, смотрите, у них хуже. А у нас слепых олигофренов ТЦК не хватает на улице? А эпилептиков?
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02.06.2024 12:26 Відповісти
І що нам лише плакати і кричати що все пропало?
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02.06.2024 12:28 Відповісти
Василь фсбшна срань має завдання лазити й писати всюди "як погано й пропало все' в Україні. Це норм., просто навчіться відрізняти критику по факту від "накидання на вентилятор ".
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02.06.2024 12:40 Відповісти
Так , схоже , що це спектакль (квартал 95).
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02.06.2024 12:35 Відповісти
соловьев и симонян считают росиян ТЕРПИЛАМИ
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02.06.2024 12:39 Відповісти
Saimansay 100%
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02.06.2024 12:41 Відповісти
Да написали бы уже по-нашему, шо выкидыш, а то иди репу чеши(японскую), бо люди же подумают, шо если раньше рожденный , то мудрый.
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03.06.2024 09:30 Відповісти
Й не тільки вони 🤣
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02.06.2024 12:42 Відповісти
У кацапів довбойобизму завжди більше через слабкість зворотніх зв'язків у державних системах.
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02.06.2024 12:54 Відповісти
Ну, ти ж не в Україні живеш, опариш !
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02.06.2024 13:10 Відповісти

Путін х**ло.
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02.06.2024 13:16 Відповісти
Розсмішили, в мене знайомого з першою групою на половину паралізованого батька одинака, так сталося, не списали на ВЛК, а дали повістку на 10 липня. Розкажіть як там на Московії.
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02.06.2024 12:35 Відповісти
... сам то віриш у свою брехню? Чи як у Геббельса...)) Чим більше брешу, тим більше у це вірю...)))
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02.06.2024 12:43 Відповісти
не чіпайте причинного, у нього всі люди - інваліди
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02.06.2024 12:55 Відповісти
..так от я і дивлюся, як однорукі та одноокі стримують і душать кацапню. А тепер Ви предствавте, що ще туди і безмозкові, як цей сліпий крот та Захар Коломбет... що трохи нижче висрався...попадуть?! То кацапів поженуть аж до касапсячого хабаровька!!!?? Але горе тут у тому...що по України блукають десятки тисяч безмозкових коломбетів та кротів...
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02.06.2024 13:01 Відповісти
Юрій Бутусов ось недавно розповідав як укомплектували 125 бригаду, йому повірите?
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02.06.2024 14:59 Відповісти
... що Бутусов розповідав? Про безруких і сліпих? Про паралізованих і безногих? Він ПРО СЛАБКУ ПІДГОТОВКУ у комплектуванні розповідав. Не пересмикуй..клоуне!
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02.06.2024 15:26 Відповісти
А що ти хотів від "коломбета"? Один "нік" чого вартий! Похідне від угорського "вишкребок", "недомірок"... Я йому пояснив - так він образився!
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03.06.2024 05:48 Відповісти
Я дійсно нічого не видумую, чоловіка давно побили і в нього паралізована права сторона тіла, рука та нога з правої сторони, а дитина дісталася йому від «вірної» дружини. Ось така доля. Ви можете вірити, можете не вірити але знаю що сусідка в нього працює в тцк.
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02.06.2024 14:57 Відповісти
Зєлєні з руснею змагаються в довбоїбизмі.
На жаль, зєлєні попереду.
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02.06.2024 12:35 Відповісти
73% ни при чем, бо составили около 24% от общего процента выборщиков. Выродки - это 76% инфантилов не пришедших проголосовать.
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03.06.2024 10:11 Відповісти
Пардоньте, от 76% нужно отнять прцент Проголосовавших против зебила. итого - 76% примерно равно 60 с гаком процентов.Кто не верит, вспоминает математику и решает пропорцию, находят 73% ОТ З7%, затем та же операция с проголосовавшими против зебила, находим 27% от 37%(общее число проголосовавших ваапше) найденные 2 результа складываем и общую сумму отнимаем от 100%(потенциального электората) = около 65% увальней не пришедших проголосовать.
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03.06.2024 10:20 Відповісти
Даааа, 73% ньє прічьомм, *****, це нам молдавани прийшли і наголосували!!!
Виродки і ті, що прийшли проголосувати за шашличника, і ті, що не прийшли.
Це просто сорти гімна, а в цьому я розбиратись не хочу !
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07.06.2024 00:31 Відповісти
Тільки русня не корчить з себе демократів ,а зелені корчать ,і розповідають що всі в Україні рівні.
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02.06.2024 13:53 Відповісти
Ще й як корчать. "Вибори" влаштовують. Замість того, щоб сказати на увесь світ: ми тєпєрь - імпєрія, і ***** - наш імпєратор, на дюбєлє крутілі всє права і свободи, как імпєратор пожєлаєт, так ми і сдєлаєм.
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02.06.2024 13:58 Відповісти
Так то вони корчать для зовнішнього використання ,а не для внутрішнього ,а хіба в рашці у всіх її видах чи -Московське царство ,Російська імперія чи СССР була демократія ? Хіба вони ( і так само українці які були частиною імперії )обирали царів чи генсеків ? Так само як і президентів ,як казав колись совітський агітпроп - єдіний кандідат от блока коммуністов і бєзпартійних ( малося на увазі вибори до вєрховних совєтов ссср чи усср.)
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02.06.2024 14:12 Відповісти
За суттю - ніколи, але видимість - підтримувалась завжди. Ну, крім часів РІ, коли царя в принципі не обирали. А за СРСР вибори всілякі були, місцеві. Хоча всі знали результат заздалегідь.
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02.06.2024 14:26 Відповісти
У нас одноруких і сліпих на одне око мобілізують. Безногі - це лише питання часу
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02.06.2024 12:35 Відповісти
..так і тебе..безмозкового... теж навздовзі мобілізують!! Якщо сліпі та однорукі можуть воювати...то ти стовідсотково згодишся!
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02.06.2024 12:44 Відповісти
Хто тебе тоді лікувати буде, дурнику?
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02.06.2024 14:09 Відповісти
.. ну вже точно не ті, що намагалися тебе вилікувати!!! Даремно втрачений час і нульовий результат. І це видно по твоїм дописам! От тільки не розумію одного. Невже ти не розумієш, що виглядаєш потенційним ідіотом... пишучи подібну маячню? То хто ж тоді потенційний дурник?
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02.06.2024 14:18 Відповісти
Коли будеш конати від аппендициту, напишеш свої враження
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02.06.2024 14:22 Відповісти
... розкажи..безмозкове..як твої **конати від апендициту** пов*язане з твоїм ідіотським висером про мобілізованих та сліпих? А ще і така впевненність...що і безногих будуть мобілізовувати!!! От стовідсоткова відсутність мозку у тебе ...це факт... і тебе не мобілізують!! Може дійсно..якщо ти пов*язаний з медициною...то Слава Богу... що таке не призвали у ЗСУ! Чи то рівень твого ідіотизму знищив всі надії ТЦК призвати тебе? Може вони подумали...що краще призвемо однорукого та сліпого..чим тебе..ідіота!?
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02.06.2024 14:38 Відповісти
В цікавий час живемо. Сільський дурник, має доступ до інтернету і несе маячню
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02.06.2024 14:57 Відповісти
У нас одноногий піхотинець і сліпий снайпер були, але їх чи то списали чи в господарчі підрозділи перевели.
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02.06.2024 13:01 Відповісти
..у Вас це де? У казці? Ти хоч як брешеш про одноногого..то починай вже з себе. Скажи...що у тебе пустота у голові..і ти туди вкладаєш їжу...щоб щось ідіотське тут написати...))) От де вас безмозкових клоунів селекціонують!?
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02.06.2024 13:06 Відповісти
У нас, це у ОМБр, створеній минулого року для "наступу".
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02.06.2024 13:14 Відповісти
... так от я і питаю!? Як же ти ..з повною відсутністью мозку теж туди попав? Одноногого та сліпого снайпера кудись відправили **служити**..а тебе залишили? ... Ти б хоч читав, що пишеш... І взагалі... як ти умудряєшся писати з такою вадою?
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02.06.2024 13:25 Відповісти
Один раз відмовився від переведення в тил, а тепер ротний ховає від начальства, щоб такого спєца до себе не забрали.
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02.06.2024 13:51 Відповісти
... так от і я думаю... нащо ротний тебе ховає? Таких як ти ховати дуже неправильно! Таких як ти...треба показувати всім і всюди... щоб бачили..яка велика кількість ідіотів шляється по українській землі. Але всеж не так ідіотів... як потенційних провокаторів...які будуть писати і тут на Цензорі..і на інших пабліках подібну маячню. Так от і питання виникає? Де вас знаходять таких дурноголових?
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02.06.2024 14:13 Відповісти
Так завжди, я - людина винятково корисна і потрібна, але, з точки зору керівництва, можу їх "підсидіти". Тому і засилають до найдальшого філіалу.
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02.06.2024 14:28 Відповісти
от тут ти правий! Дурні завжди користні!.... )))
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02.06.2024 14:40 Відповісти
Ой... а як так?
А тут фсбшна ху3та нам лазить розповідає що на Засрашці "немає мобілізації примусової".... тьотю посадять "за дєскрєдітацію сєвєо".
А про ноги..... там країна дегенератів (80% мінімум) розуму не мають- лізуть подихати за ідею схибленого нелюдя *********** а ноги то ще пів біди....
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02.06.2024 12:37 Відповісти
Стационарная огневая точка! 👍
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02.06.2024 12:38 Відповісти
У нас могли б за кулемет у МаксПрофі в турелі посадити
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02.06.2024 13:05 Відповісти
і окопчик копати не треба, аби ноги сховати
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02.06.2024 14:43 Відповісти
Бздить потроху вже кацапщино -, у самих із мобілізацією повний ахтунг, зате радіємо які америкоси орки тупі
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02.06.2024 12:40 Відповісти
Падме - НЕТ, кругом враги!
Нахрена мне две ноги?
Отруби мне обе,
Оби-Ван Кенобииии....
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02.06.2024 13:03 Відповісти
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02.06.2024 13:06 Відповісти
Было бы смешно, но Украина копирует весь негатив мордора, хотя бы это, чувака в Харькове тупо месят ногами https://t.me/kharkivlife/87132
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02.06.2024 13:10 Відповісти
Якщо в особи немає мізків навіщо їй ноги хай їде кредит гасити
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02.06.2024 13:16 Відповісти
А что в этом удивительного? В Украину едут все воевать вообще без мозгов. И что, это кому то из них мешает? Там вся нация без мозгов, это для них нормальное явление. Они еще не вышли из каменного века, а там мозги не нужны, нужны только примитивные рефлексы. Кто это понял, давно из московии свалил, или уже находится по ту сторону травы. И сейчас там других просто не водится.
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02.06.2024 13:31 Відповісти
Іздохніть всі орки, " хороші " і погані. Срань планети Земля.
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02.06.2024 13:51 Відповісти
Там усі без голови й це працює ... навіть крайще ...
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02.06.2024 15:05 Відповісти
А-ха-ха...Кацапы конечно тупые...А в Украине ж все не так...Украина-"вільна" країна.В Украине все по "взрослому"....тут жирафа отловили и мобилизовали.Будут теперь на поле боя ****..ся безногий орк и украинский львовский жираф...Перемога бле-я-ть...
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02.06.2024 18:12 Відповісти
Ну и что? Будет «жираф» мочить Степашку с Хрюшей. Может и бабе Вале влетит.
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03.06.2024 01:47 Відповісти
ковер на стене, это так скрепно))))))
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02.06.2024 18:42 Відповісти
Усе як у нас.
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02.06.2024 20:00 Відповісти
Все буде добре. цьому інваліду ще тут і башню ампутують . Хоча навіщо вона їому , всерівно там одна вата .
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03.06.2024 00:16 Відповісти
 
 