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Підрозділ Wild Division "викурює" окупантів на Харківщині дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператори підрозділу Wild Division 82-ої ОДШБр знищують окупантів та ворожу техніку за допомогою дронів-камікадзе "Дикі Шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. На відео ви бачите, як працюють ваші донати, які ви робили в рамках збору на дрони для захисників Харківщини. Бійці встановили на ваші дрони потужну вибухівку і ліквідували багато ворогів, які прийшли на українську землю.

Дякуємо за роботу! Захоплюємось. Збираємо захисникам нову партію дронів. Долучайтесь донатом!

Монобанка: send.monobank.ua/jar/7HkJmmYzkb

Номер картки банки: 5375 4112 1818 0292

PayPal: [email protected] 

Дивіться: Як бійці 12 бригади "Азов" захопили новітній танк Т-72 Б3М окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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Топ коментарі
+5
Люди не одне покоління будували, робили красу. Прийшли фашисти з Росії. Вбивати та висиляти. Хтось поїхав далі в Україну. Хтось виїхав в Росію. Жах століття.
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02.06.2024 16:46
+5
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02.06.2024 17:09
+4
У соціальних мережах з'явилися фотографії рашистських мотоциклів, на яких окупанти-штурмовики намагаються атакувати українські позиції. А також критика Z-"военкоров" :



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02.06.2024 17:02
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файно
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02.06.2024 15:59 Відповісти
Шершні 🐝 насипають!…
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02.06.2024 16:04 Відповісти
Русні можу побажати тільки міцної громадянської війни, і щоб без чЛєніна.
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02.06.2024 16:07 Відповісти
Клас.
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02.06.2024 16:36 Відповісти
Там москальня вся і здохла і навіть не намагалась втекти -
шансу не було 🙁
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02.06.2024 16:39 Відповісти
Люди не одне покоління будували, робили красу. Прийшли фашисти з Росії. Вбивати та висиляти. Хтось поїхав далі в Україну. Хтось виїхав в Росію. Жах століття.
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02.06.2024 16:46 Відповісти
Та так,(42с)вже й картопля була підгорнута.
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02.06.2024 18:13 Відповісти
У соціальних мережах з'явилися фотографії рашистських мотоциклів, на яких окупанти-штурмовики намагаються атакувати українські позиції. А також критика Z-"военкоров" :



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02.06.2024 17:02 Відповісти
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02.06.2024 17:09 Відповісти
 
 