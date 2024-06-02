Підрозділ Wild Division "викурює" окупантів на Харківщині дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператори підрозділу Wild Division 82-ої ОДШБр знищують окупантів та ворожу техніку за допомогою дронів-камікадзе "Дикі Шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. На відео ви бачите, як працюють ваші донати, які ви робили в рамках збору на дрони для захисників Харківщини. Бійці встановили на ваші дрони потужну вибухівку і ліквідували багато ворогів, які прийшли на українську землю.

Дякуємо за роботу! Захоплюємось. Збираємо захисникам нову партію дронів. Долучайтесь донатом!

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