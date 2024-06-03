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Дві бронемашини знищили бійці підрозділу "TROPHEY HUNTERS" за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператор дрону "Дикі шершні" із підрозділу "TROPHEY HUNTERS" 148-ї ОАБр знищив бронемашину російських окупантів, яка займалась евакуацією техніки.

"Влучні" кадри надійшли від захисників на Донецькому напрямку. В результаті дій бійців "TROPHEY HUNTERS", ворог залишився одразу без двох одиниць техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділ Wild Division "викурює" окупантів на Харківщині дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Дякуємо за роботу! Захоплюємось. Збираємо захисникам нову партію дронів. Долучайтесь донатом!

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Також дивіться: Відбиття ворожого штурму дронами "Дикі шершні" на бердянському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8578) дрони (4762) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Шершням песпект! Москолоті пекло, перші місця на концерті кабзіновіча
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03.06.2024 15:20 Відповісти
Наснаги Хантерам!!!
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03.06.2024 18:20 Відповісти
 
 