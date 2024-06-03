Дві бронемашини знищили бійці підрозділу "TROPHEY HUNTERS" за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператор дрону "Дикі шершні" із підрозділу "TROPHEY HUNTERS" 148-ї ОАБр знищив бронемашину російських окупантів, яка займалась евакуацією техніки.

"Влучні" кадри надійшли від захисників на Донецькому напрямку. В результаті дій бійців "TROPHEY HUNTERS", ворог залишився одразу без двох одиниць техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділ Wild Division "викурює" окупантів на Харківщині дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Дякуємо за роботу! Захоплюємось. Збираємо захисникам нову партію дронів. Долучайтесь донатом!

🔗 Монобанка send.monobank.ua/jar/7HkJmmYzkb

💳Номер картки банки

5375 4112 1818 0292

Також дивіться: Відбиття ворожого штурму дронами "Дикі шершні" на бердянському напрямку. ВIДЕО