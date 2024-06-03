Дві бронемашини знищили бійці підрозділу "TROPHEY HUNTERS" за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО
Оператор дрону "Дикі шершні" із підрозділу "TROPHEY HUNTERS" 148-ї ОАБр знищив бронемашину російських окупантів, яка займалась евакуацією техніки.
"Влучні" кадри надійшли від захисників на Донецькому напрямку. В результаті дій бійців "TROPHEY HUNTERS", ворог залишився одразу без двох одиниць техніки.
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Az AZLK
показати весь коментар03.06.2024 15:20 Відповісти Мені подобається 5
Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.06.2024 18:20 Відповісти Мені подобається 0
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