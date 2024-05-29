Відбиття ворожого штурму дронами "Дикі шершні" на бердянському напрямку. ВIДЕО

Воїни підрозділу "BULAVA" ізОкремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького відбили штурм окупантів на бердянському напрямку за допомогою дронів "Дикі шершні.

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Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

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