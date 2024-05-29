Відбиття ворожого штурму дронами "Дикі шершні" на бердянському напрямку. ВIДЕО
Воїни підрозділу "BULAVA" ізОкремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького відбили штурм окупантів на бердянському напрямку за допомогою дронів "Дикі шершні.
Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:
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Roman Podyu #221750
показати весь коментар29.05.2024 13:05 Відповісти Мені подобається 0
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