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Відбиття ворожого штурму дронами "Дикі шершні" на бердянському напрямку. ВIДЕО

Воїни підрозділу "BULAVA" ізОкремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького відбили штурм окупантів на бердянському напрямку за допомогою дронів "Дикі шершні.

Дивіться: Дрон "Королева шершнів" знищує ворожий бліндаж. ВIДЕО

Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Також дивіться: "Дикі шершні" відправили чергову велику партію дронів для українських воїнів, які боронять Харківщину. ВIДЕО

Автор: 

збір (337) дрони (4757) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Sabaton в тему. Их Great war подходит на 💯
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29.05.2024 13:05 Відповісти
 
 