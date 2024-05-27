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Дрон "Королева шершнів" знищує ворожий бліндаж. ВIДЕО

Королівські вибухи від "Королеви Шершнів": перекриття укріплень російських окупантів від розриву підіймає на висоту дрона.

Нова розробка "Диких шершнів" продовжує працювати на фронті і випалювати з під землі ворогів. На відео можна спостерігати силу вибуху, від якого летять колоди. Як завжди влучна робота BULAVA із ОПБр ім.Б.Хмельницького.

Дивіться: "Дикі шершні" відправили чергову велику партію дронів для українських воїнів, які боронять Харківщину. ВIДЕО

Також дивіться: Бійці 47-ї ОМБр знищили БТР російських окупантів дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Скоро десятки нових Королев поїдуть на фронти. А потім сотні. Зараз "Дикі шершні" переходять на етап масштабування виробництва. Таких Королев треба тисячі по всьому фронту, щоб окупанти не мали жодних шансів сховатися. Далі буде більше! Допоможіть виготовити потужні дрони для наших захисників:.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Колоди полетіли, як сірники": гігантський FPV-дрон "Королева Шершнів" скидає 6 кілограмів вибухівки на бліндажі окупантів. ВIДЕО

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збір (334) дрони (4706) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Гарна робота! Їбаште їх хлопці з ЗСУ!
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27.05.2024 11:41 Відповісти
Роботи з демонтажу свинособачих кубел.
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27.05.2024 11:55 Відповісти
Эта Королева винтами может нашинковать столько кацапов!
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27.05.2024 12:48 Відповісти
майстерність оператора вражає, встиг навіть "озирнутися": "шо то воно полетіло?"
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27.05.2024 13:18 Відповісти
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27.05.2024 17:50 Відповісти
 
 