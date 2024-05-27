Дрон "Королева шершнів" знищує ворожий бліндаж. ВIДЕО
Королівські вибухи від "Королеви Шершнів": перекриття укріплень російських окупантів від розриву підіймає на висоту дрона.
Нова розробка "Диких шершнів" продовжує працювати на фронті і випалювати з під землі ворогів. На відео можна спостерігати силу вибуху, від якого летять колоди. Як завжди влучна робота BULAVA із ОПБр ім.Б.Хмельницького.
Скоро десятки нових Королев поїдуть на фронти. А потім сотні. Зараз "Дикі шершні" переходять на етап масштабування виробництва. Таких Королев треба тисячі по всьому фронту, щоб окупанти не мали жодних шансів сховатися. Далі буде більше! Допоможіть виготовити потужні дрони для наших захисників:.
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