Бійці 47-ї ОМБр знищили БТР російських окупантів дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
Оператор дрона "Дикі шершні" із 47-ї ОМБр "Магура" поцілив у ворожий БТР.
Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Картка банки: 5375411207988499
PayPal: [email protected]
Нагадаємо, що нові дрони "Королева Шершнів" успішно завершили тестові випробування у бойових умовах в умілих руках операторів підрозділу "BULAVA" окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. "Королева Шершнів" має високий рівень локалізації - дрони зібрані із великої частини українських деталей та електроніки. Це дозволило нам зроби дрон максимально дешевим у виробництві. Зараз "Дикі шершні" переходять на етап масштабування виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!