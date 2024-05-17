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Бійці 47-ї ОМБр знищили БТР російських окупантів дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Оператор дрона "Дикі шершні" із 47-ї ОМБр "Магура" поцілив у ворожий БТР.

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Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

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Нагадаємо, що нові дрони "Королева Шершнів" успішно завершили тестові випробування у бойових умовах в умілих руках операторів підрозділу "BULAVA" окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. "Королева Шершнів" має високий рівень локалізації - дрони зібрані із великої частини українських деталей та електроніки. Це дозволило нам зроби дрон максимально дешевим у виробництві. Зараз "Дикі шершні" переходять на етап масштабування виробництва.

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Автор: 

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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам! Молодці! Респект
Слава Україні!
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17.05.2024 13:20 Відповісти
 
 