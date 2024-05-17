Бойцы 47-й ОМБр уничтожили БТР российских оккупантов дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Оператор дрона "Дикі шершні" из 47-й ОМБр "Магура" попал во вражеский БТР.

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Напомним, что новые дроны "Королева Шершнів" успешно завершили тестовые испытания в боевых условиях в умелых руках операторов подразделения "BULAVA" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. "Королева Шершнів" имеет высокий уровень локализации - дроны собраны, по большей части, из украинских деталей и электроники. Это позволило нам сделать дрон максимально дешевым в производстве. Сейчас "Дикі шершні" переходят на этап масштабирования производства.

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