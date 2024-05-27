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Новости Видео Война
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Дрон "Королева шершней" уничтожает вражеский блиндаж. ВИДЕО

Королевские взрывы от "Королевы Шершней": перекрытие укреплений российских оккупантов от разрыва поднимает на высоту дрона.

Новая разработка "Диких шершней" продолжает работать на фронте и выжигать из под земли врагов. На видео можно наблюдать силу взрыва, от которого летят бревна. Как всегда точная работа BULAVA с ОПБр им.Б.Хмельницкого.

Смотрите: "Дикие шершни" отправили очередную крупную партию дронов для украинских воинов, которые защищают Харьковщину. ВИДЕО

Также смотрите: Бойцы 47-й ОМБр уничтожили БТР российских оккупантов дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Скоро десятки новых Королев поедут на фронты. А потом сотни. Сейчас "Дикие шершни" переходят на этап масштабирования производства. Таких Королев надо тысячи по всему фронту, чтобы оккупанты не имели никаких шансов спрятаться. Дальше будет больше! Помогите изготовить мощные дроны для наших защитников:.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бревна полетели, как спички": гигантский FPV-дрон "Королева Шершней" сбрасывает 6 килограммов взрывчатки на блиндажи оккупантов. ВИДЕО

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сбор (300) дроны (3917) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Гарна робота! Їбаште їх хлопці з ЗСУ!
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27.05.2024 11:41 Ответить
Роботи з демонтажу свинособачих кубел.
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27.05.2024 11:55 Ответить
Эта Королева винтами может нашинковать столько кацапов!
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27.05.2024 12:48 Ответить
майстерність оператора вражає, встиг навіть "озирнутися": "шо то воно полетіло?"
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27.05.2024 13:18 Ответить
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27.05.2024 17:50 Ответить
 
 