Дрон "Королева шершней" уничтожает вражеский блиндаж. ВИДЕО
Королевские взрывы от "Королевы Шершней": перекрытие укреплений российских оккупантов от разрыва поднимает на высоту дрона.
Новая разработка "Диких шершней" продолжает работать на фронте и выжигать из под земли врагов. На видео можно наблюдать силу взрыва, от которого летят бревна. Как всегда точная работа BULAVA с ОПБр им.Б.Хмельницкого.
Скоро десятки новых Королев поедут на фронты. А потом сотни. Сейчас "Дикие шершни" переходят на этап масштабирования производства. Таких Королев надо тысячи по всему фронту, чтобы оккупанты не имели никаких шансов спрятаться. Дальше будет больше! Помогите изготовить мощные дроны для наших защитников:.
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