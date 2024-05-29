Отражение вражеского штурма дронами "Дикі шершні" на бердянском направлении. ВИДЕО
Воины подразделения "BULAVA" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого отбили штурм оккупантов на бердянском направлении с помощью дронов "Дикі шершні".
Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет, еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких шершнів" на новые дроны:
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Roman Podyu #221750
показать весь комментарий29.05.2024 13:05 Ответить Мне нравится 0
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