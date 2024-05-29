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Отражение вражеского штурма дронами "Дикі шершні" на бердянском направлении. ВИДЕО

Воины подразделения "BULAVA" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого отбили штурм оккупантов на бердянском направлении с помощью дронов "Дикі шершні".

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Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет, еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких шершнів" на новые дроны:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

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Sabaton в тему. Их Great war подходит на 💯
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29.05.2024 13:05 Ответить
 
 