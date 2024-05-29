Отражение вражеского штурма дронами "Дикі шершні" на бердянском направлении. ВИДЕО

Воины подразделения "BULAVA" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого отбили штурм оккупантов на бердянском направлении с помощью дронов "Дикі шершні".

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