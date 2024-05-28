Наехавшую на мину вражескую БМП поджигает дрон-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" уничтожили вражескую БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала вражеская бронемашина наехала на мину, а затем украинские воины подожгли ее с помощью дрона-камикадзе.

"Дистанционное минирование дронами остановило вражескую БМП, а камикадзе поставил точку в этой истории. Все чаще дроны позволяют срывать планы российских оккупантов. Наступила эра технологий, которая позволяет минимизировать человеческие потери на поле боя", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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