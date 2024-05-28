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Новости Видео Война
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Наехавшую на мину вражескую БМП поджигает дрон-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" уничтожили вражескую БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала вражеская бронемашина наехала на мину, а затем украинские воины подожгли ее с помощью дрона-камикадзе.

"Дистанционное минирование дронами остановило вражескую БМП, а камикадзе поставил точку в этой истории. Все чаще дроны позволяют срывать планы российских оккупантов. Наступила эра технологий, которая позволяет минимизировать человеческие потери на поле боя", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 47 ОМБр уничтожили 5 вражеских гаубиц Д-30 под Авдеевкой. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7001) дроны (3969) БМП (403) мина (292) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Ну таке. Цілився цілився і влучив у торець відкритої двері. Добре що суміші було достатньо і таки згоріло падло.
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28.05.2024 10:54 Ответить
Що ці фашисти зробили з землею подивіться

вона неплодородною буде декілька десятиліть
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28.05.2024 11:04 Ответить
И все пойдет в грунтовые воды.
И бешенная падаль и тяж.металы со снарядов и топливо и химия от взрывчатки.
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28.05.2024 12:03 Ответить
Сгарєл на работє.
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28.05.2024 12:23 Ответить
 
 