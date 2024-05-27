Воины 47 ОМБр уничтожили 5 вражеских гаубиц Д-30 под Авдеевкой. ВИДЕО
Пять российских 122-мм гаубиц Д-30 были уничтожены за один день бойцами роты ударных беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады под Авдеевкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Снайперская работа. Батарея была хорошо замаскирована, однако орудие было обнаружено и уничтожено. Блестящая контрбатарейная борьба, образец организации разведки и уничтожения", - добавили в заметке под видео.
Топ комментарии
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий27.05.2024 17:28
+4 Pavlik Morozov #432325
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+1 Danger Zone
показать весь комментарий27.05.2024 17:28
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Дивна батарея - на 5 стволів
Не видно артилерійських двориків (у двох гармат казенники взагалі "впираються в кущі")
Ні одного пострілу гармат не зафіксували
Показали "стволи" під масксітками
Ні одного вторинного вибуху від *********** на позиції
Чи не "розвели" пацанів на "туфту" дерев"яну? Кацапи ж теж не ідіоти!