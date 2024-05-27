Воины 47 ОМБр уничтожили 5 вражеских гаубиц Д-30 под Авдеевкой. ВИДЕО

Пять российских 122-мм гаубиц Д-30 были уничтожены за один день бойцами роты ударных беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады под Авдеевкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Снайперская работа. Батарея была хорошо замаскирована, однако орудие было обнаружено и уничтожено. Блестящая контрбатарейная борьба, образец организации разведки и уничтожения", - добавили в заметке под видео.

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