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Воїни 47 ОМБр знищили 5 ворожих гаубиць Д-30 під Авдіївкою. ВIДЕО

П’ять російських 122-мм гаубиць Д-30 було знищено за один день бійцями роти ударних безпілотників 47-ої окремої механізованої бригади під Авдіївкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Снайперська робота. Батарея була добре замаскована, проте знаряддя було виявлено та знищено. Блискуча контрбатарейна боротьба, зразок організації розвідки та знищення", - додали у дописі під відео.

Також дивіться: Росія за місяць використовує понад 3 тис. КАБів, Україні потрібно хоча б 7 систем Patriot, щоб протидіяти, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) Авдіївка (2342) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+4
Дивна "контрснайперська робота"
Дивна батарея - на 5 стволів
Не видно артилерійських двориків (у двох гармат казенники взагалі "впираються в кущі")
Ні одного пострілу гармат не зафіксували
Показали "стволи" під масксітками
Ні одного вторинного вибуху від *********** на позиції
Чи не "розвели" пацанів на "туфту" дерев"яну? Кацапи ж теж не ідіоти!
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27.05.2024 17:28
+4
Атакувати можливо куди завгодно, особливо, аби був результат, - чи то розкурочити прицільні пристрої, чи посікти осколками гарматний розрахунок... Щодо щита, то він на Д-30 більше декоративну функцію виконує, - умовно захищає від осколків, коли вибух буде спереду гармати, якщо снаряд, чи міна гепнуть збоку, позаду та ще на відстані метрів зо 20 -30 то рахуй усім *****, а якщо супротивник застосує радіо підривник чи стрільбу на рикошетах - для підриву снаряда над вогневою позицією, то при правильних установках стрільби супостату буде гарантована *****... з трьома "пе", можете мені, старому окопному офіцеру, повірити, самому довелось трішки в шкірі СОБа походити, знаю про що говорю. Онолітєгам від дивана пояснюю - СОБ - старший офіцер батареї 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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27.05.2024 17:57
+1
Головне шоб не макети.
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27.05.2024 17:28
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Чи правильно атакувати гармату в лоб, у щит?
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27.05.2024 17:22 Відповісти
Атакувати можливо куди завгодно, особливо, аби був результат, - чи то розкурочити прицільні пристрої, чи посікти осколками гарматний розрахунок... Щодо щита, то він на Д-30 більше декоративну функцію виконує, - умовно захищає від осколків, коли вибух буде спереду гармати, якщо снаряд, чи міна гепнуть збоку, позаду та ще на відстані метрів зо 20 -30 то рахуй усім *****, а якщо супротивник застосує радіо підривник чи стрільбу на рикошетах - для підриву снаряда над вогневою позицією, то при правильних установках стрільби супостату буде гарантована *****... з трьома "пе", можете мені, старому окопному офіцеру, повірити, самому довелось трішки в шкірі СОБа походити, знаю про що говорю. Онолітєгам від дивана пояснюю - СОБ - старший офіцер батареї 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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27.05.2024 17:57 Відповісти
"аби був результат" - тому й запитую. Тому що дрон може облетіти гармату з тилу - тоді вже точно буде кращий результат, ні?
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27.05.2024 18:03 Відповісти
Дивна "контрснайперська робота"
Дивна батарея - на 5 стволів
Не видно артилерійських двориків (у двох гармат казенники взагалі "впираються в кущі")
Ні одного пострілу гармат не зафіксували
Показали "стволи" під масксітками
Ні одного вторинного вибуху від *********** на позиції
Чи не "розвели" пацанів на "туфту" дерев"яну? Кацапи ж теж не ідіоти!
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27.05.2024 17:28 Відповісти
Можуть бути макети.
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27.05.2024 17:29 Відповісти
От і я про це саме!
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27.05.2024 17:30 Відповісти
Ні б/к - ну звісно б/к повинно зберігатись десь окремо, ну хочь декілька снарядів на всяк випадок поряд , ні РЕБ.
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27.05.2024 17:34 Відповісти
Дядьку з канави,кацапи ж складують снаряди зразу біля щита гармати,а ви не бачити що вони підриваються-от зрада,так зрада...Напевне багато раз облаштовували закрити вогневу позицію 122 м гаубиць?Не пригадуєте на якій відстані БК?
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27.05.2024 21:43 Відповісти
Все сказав?
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27.05.2024 21:47 Відповісти
Головне шоб не макети.
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27.05.2024 17:28 Відповісти
Зробіть щось з плеєром на сайті, ну лайно ж повне!
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27.05.2024 20:01 Відповісти
 
 