Воїни 47 ОМБр знищили 5 ворожих гаубиць Д-30 під Авдіївкою. ВIДЕО
П’ять російських 122-мм гаубиць Д-30 було знищено за один день бійцями роти ударних безпілотників 47-ої окремої механізованої бригади під Авдіївкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Снайперська робота. Батарея була добре замаскована, проте знаряддя було виявлено та знищено. Блискуча контрбатарейна боротьба, зразок організації розвідки та знищення", - додали у дописі під відео.
Топ коментарі
+4 Яр Холодний
показати весь коментар27.05.2024 17:28
+4 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар27.05.2024 17:57
+1 Danger Zone
показати весь коментар27.05.2024 17:28
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Дивна батарея - на 5 стволів
Не видно артилерійських двориків (у двох гармат казенники взагалі "впираються в кущі")
Ні одного пострілу гармат не зафіксували
Показали "стволи" під масксітками
Ні одного вторинного вибуху від *********** на позиції
Чи не "розвели" пацанів на "туфту" дерев"яну? Кацапи ж теж не ідіоти!