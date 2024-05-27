Воїни 47 ОМБр знищили 5 ворожих гаубиць Д-30 під Авдіївкою. ВIДЕО

П’ять російських 122-мм гаубиць Д-30 було знищено за один день бійцями роти ударних безпілотників 47-ої окремої механізованої бригади під Авдіївкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Снайперська робота. Батарея була добре замаскована, проте знаряддя було виявлено та знищено. Блискуча контрбатарейна боротьба, зразок організації розвідки та знищення", - додали у дописі під відео.

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