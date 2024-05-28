Ворожу БМП, яка наїхала на міну, підпалює дрон-камікадзе. ВIДЕО

Бійці 47-ї ОМБр "Магура" знищили ворожу БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку ворожа бронемашина наїхала на міну, а потім українські воїни підпалили її за допомогою дрона-камікадзе.

"Дистанційне мінування дронами зупинило ворожу БМП, а камікадзе поставив крапку у цій історії. Все частіше дрони дають змогу зривати плани російських окупантів. Настала ера технологій, яка дозволяє мінімізувати людські втрати на полі бою", - зазначають бійці у коментарі до відео.

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