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Ворожу БМП, яка наїхала на міну, підпалює дрон-камікадзе. ВIДЕО

Бійці 47-ї ОМБр "Магура" знищили ворожу БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку ворожа бронемашина наїхала на міну, а потім українські воїни підпалили її за допомогою дрона-камікадзе.

"Дистанційне мінування дронами зупинило ворожу БМП, а камікадзе поставив крапку у цій історії. Все частіше дрони дають змогу зривати плани російських окупантів. Настала ера технологій, яка дозволяє мінімізувати людські втрати на полі бою", - зазначають бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 47 ОМБр знищили 5 ворожих гаубиць Д-30 під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) дрони (4748) БМП (413) міна (355) 47 окрема механізована бригада (265)


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Ну таке. Цілився цілився і влучив у торець відкритої двері. Добре що суміші було достатньо і таки згоріло падло.
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28.05.2024 10:54 Відповісти
Що ці фашисти зробили з землею подивіться

вона неплодородною буде декілька десятиліть
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28.05.2024 11:04 Відповісти
И все пойдет в грунтовые воды.
И бешенная падаль и тяж.металы со снарядов и топливо и химия от взрывчатки.
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28.05.2024 12:03 Відповісти
Сгарєл на работє.
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28.05.2024 12:23 Відповісти
 
 