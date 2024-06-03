Прикордонники уразили 2 комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-П" окупантів на Сумщині. ВIДЕО
Одразу 2 ворожі комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-П" уразили FPV-дрони прикордонників на Сумщині.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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..а хіба є окуповані-незвільнені частини Сумщини?
напевне на кацапській території прикордоння