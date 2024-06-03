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Прикордонники уразили 2 комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-П" окупантів на Сумщині. ВIДЕО

Одразу 2 ворожі комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-П" уразили FPV-дрони прикордонників на Сумщині.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дві бронемашини знищили бійці підрозділу "TROPHEY HUNTERS" за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) Сумська область (3718) знищення (7334)


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Умные пилять. Понаставили глазиков.
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03.06.2024 16:35 Відповісти

..а хіба є окуповані-незвільнені частини Сумщини?
напевне на кацапській території прикордоння
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03.06.2024 17:32 Відповісти
Не думаю, що FPVішки могли би дістати ті комплекси.... Схоже на HIMARS....
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03.06.2024 20:20 Відповісти
Ще б операторам очі виключати б
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04.06.2024 22:06 Відповісти
 
 