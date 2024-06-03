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Бійці бригади Національної поліції "Лють" на Харківщині ліквідували двох окупантів, ще одного поранили. ВIДЕО

Український розвідувальний дрон бригади Національної поліції "Лють", що завис над штурмовою групою російських окупантів, зафіксував невдалу спробу атаки наших позицій в одному з районів Вовчанська Харківської області. Відтак було ліквідовано двох окупантів, ще одного - поранено. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Вовчанськ (422)


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Топ коментарі
+4
привет тролль - сегодня надолго...?
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03.06.2024 18:13
+2
Про ЛЮТЬ не коментую, знаю це з МВС (своя думка), слава ЗСУ, ССО, СБУ, ГРУ, СЛАВА Україні, в Вовчанську мобілізлвані комбайнери і трактористи, прості мобілізовані роботяги тримались, а мусора втікли...якось так...
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03.06.2024 17:59
+1
Кацапи вже готуються https://youtube.com/shorts/v1B40raewLk?si=GzsU98Br0m8sPCRD Це може змінити ситуацію на полі бою.
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03.06.2024 17:55
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Кацапи вже готуються https://youtube.com/shorts/v1B40raewLk?si=GzsU98Br0m8sPCRD Це може змінити ситуацію на полі бою.
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03.06.2024 17:55 Відповісти
Чесно кажучи у мене така ідея була ще рік потому на рахунок такого винаходу тільки з сіткою для нашого ЗСУ проти кацапських легких дронів, але це настільки безглузда розробка, треба з собою берданку тягати (((
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03.06.2024 18:06 Відповісти
Про ЛЮТЬ не коментую, знаю це з МВС (своя думка), слава ЗСУ, ССО, СБУ, ГРУ, СЛАВА Україні, в Вовчанську мобілізлвані комбайнери і трактористи, прості мобілізовані роботяги тримались, а мусора втікли...якось так...
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03.06.2024 17:59 Відповісти
Вони терміново побігли ловити поповнення
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03.06.2024 18:24 Відповісти
Краще "Лють" на передку,чім ухилянт в Тисі...
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03.06.2024 21:23 Відповісти
Будинку нема... Сцукі касабськи...
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03.06.2024 18:01 Відповісти
привет тролль - сегодня надолго...?
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03.06.2024 18:13 Відповісти
Бережи Бог наших захисників Слава ЗСУ
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03.06.2024 18:52 Відповісти
Пашлі касатікі нєсолоно хлєбамши... Аднім словом - тєкучка !
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03.06.2024 20:03 Відповісти
В мене враження,що кацапів розстріляв наш воїн,який сидів в тій клуні.
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03.06.2024 21:25 Відповісти
Добре, та де скиди гранат? Так значно безпечніше можна було знищити набагато більше виюлядків...
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04.06.2024 08:47 Відповісти
 
 