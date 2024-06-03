Бійці бригади Національної поліції "Лють" на Харківщині ліквідували двох окупантів, ще одного поранили. ВIДЕО
Український розвідувальний дрон бригади Національної поліції "Лють", що завис над штурмовою групою російських окупантів, зафіксував невдалу спробу атаки наших позицій в одному з районів Вовчанська Харківської області. Відтак було ліквідовано двох окупантів, ще одного - поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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