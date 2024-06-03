Українські пілоти БпЛА нищать окупантів у Серебрянському лісі. ВIДЕО
Пілоти БпЛА бригади "Буревій" батальйону оперативного призначення "Хорив" нищать ворога у Серебрянському лісі.
"Відео рекомендовано для перегляду збройним силам РФ. Ми вас БАЧИМО, ЧУЄМО та ВБИВАЄМО. Наше завдання - аргументовано роз'яснити противнику, що тут його не чекають, та привчити сидіти у себе вдома. Тримаємо стрій!", - додали бійці.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Володимир Ярощук #452835
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+10 Dust
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+7 Bander UA
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А ні, то сприймай що є, за те, що зараз найвигідніше та відповідає можливостям. Та на задавай дурних питань.
нищіть мразоту безжально !