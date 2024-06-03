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Новини Відео Війна
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Українські пілоти БпЛА нищать окупантів у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Пілоти БпЛА бригади "Буревій" батальйону оперативного призначення "Хорив" нищать ворога у Серебрянському лісі.

"Відео рекомендовано для перегляду збройним силам РФ. Ми вас БАЧИМО, ЧУЄМО та ВБИВАЄМО. Наше завдання - аргументовано роз'яснити противнику, що тут його не чекають, та привчити сидіти у себе вдома. Тримаємо стрій!", - додали бійці.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці бригади Національної поліції "Лють" на Харківщині ліквідували двох окупантів, ще одного поранили. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334)


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Топ коментарі
+12
Ну, за то, что би всє !
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03.06.2024 20:20
+10
Дякуємо, хлопці !

нищіть мразоту безжально !
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03.06.2024 21:55
+7
еще один кукарачу станцевал....
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03.06.2024 20:13
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еще один кукарачу станцевал....
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03.06.2024 20:13 Відповісти
Оттанцевал и откобзонился
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03.06.2024 20:23 Відповісти
Ну, за то, что би всє !
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03.06.2024 20:20 Відповісти
🍺
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04.06.2024 13:23 Відповісти
а сваЇХ па-прєжнєму нє брасают...
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03.06.2024 20:26 Відповісти
Якщо знищують окупантів, то чому ж не заходять на звільнені від них позиції? Невже zeузурпатор заборонив?
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03.06.2024 20:38 Відповісти
Ну ти до війська вступай і там тобі пояснять, якщо так сильно цікавишся

А ні, то сприймай що є, за те, що зараз найвигідніше та відповідає можливостям. Та на задавай дурних питань.
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04.06.2024 02:01 Відповісти
О 1:32 щось важливе було доставлено за правильною адресою 😁
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03.06.2024 20:45 Відповісти
Дякуємо, хлопці !

нищіть мразоту безжально !
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03.06.2024 21:55 Відповісти
Нормальна нація вже б збунтувалися, а кацапи дегенерати та нелюди продовжують лізти на непотрібну нікому війну крім режима шизонутого старікана ***** та його шобли.
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03.06.2024 23:21 Відповісти
Нема слів!!!! Молодці!!! Слава ВОЇНАМ! Але Гомер втікає все рівно(
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04.06.2024 20:50 Відповісти
 
 