Українські пілоти БпЛА нищать окупантів у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Пілоти БпЛА бригади "Буревій" батальйону оперативного призначення "Хорив" нищать ворога у Серебрянському лісі.

"Відео рекомендовано для перегляду збройним силам РФ. Ми вас БАЧИМО, ЧУЄМО та ВБИВАЄМО. Наше завдання - аргументовано роз'яснити противнику, що тут його не чекають, та привчити сидіти у себе вдома. Тримаємо стрій!", - додали бійці.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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