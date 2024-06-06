В Чорному морі 3 ворожі ракетоносії: загальний залп до 24 "Калібрів"

Ворог вивів в Чорне море 3 надводних ракетоносії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил оборони Півдня України.

Кораблі несуть до 24 ракет типу "Калібр".

"Рівень небезпеки дуже високий. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!" - закликають в Силах оборони Півдня.

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