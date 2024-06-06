В Чорному морі 3 ворожі ракетоносії: загальний залп до 24 "Калібрів"
Ворог вивів в Чорне море 3 надводних ракетоносії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил оборони Півдня України.
Кораблі несуть до 24 ракет типу "Калібр".
"Рівень небезпеки дуже високий. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!" - закликають в Силах оборони Півдня.
Топ коментарі
+10 Грицько Злий
показати весь коментар06.06.2024 21:08
+5 boris petrik
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+5 Boris Urb
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Відтак - з'явились цілі для наших мисливців, бо не безріб'ї вже на буксири приходиться полювати!
На вегх вы тавагишши все по местам
Последний пагад наступаить
Вгагу не сдаётси наш гогдый ,,Вагяг,,
Пашшады никто не желаить
московських лоханок як і метастаз не повинно бути на Землі