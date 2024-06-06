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Новини
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В Чорному морі 3 ворожі ракетоносії: загальний залп до 24 "Калібрів"

Росіяни вивели 3 ракетоносії в Чорне море

Ворог вивів в Чорне море 3 надводних ракетоносії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил оборони Півдня України.

Кораблі несуть до 24 ракет типу "Калібр". 

"Рівень небезпеки дуже високий. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!" - закликають в Силах оборони Півдня.

Читайте: Окупанти, боячись втратити флот, залишили у Криму значно менші судна, - Forbes

Автор: 

корабель (1612) ракети (4026) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+10
Так казали ж шо кацапів вигнали з Чорного моря?
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06.06.2024 21:08
+5
"Магурам " надається шанс відзначитись.
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06.06.2024 21:19
+5
Байден, Шольц! Где F-16?
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06.06.2024 21:20
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Так казали ж шо кацапів вигнали з Чорного моря?
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06.06.2024 21:08 Відповісти
Що ж цікаво дід Нептун нашепче мразям кацапським....
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06.06.2024 21:47 Відповісти
Більше того, була новина, що лише один носій калібрів залишився.
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06.06.2024 21:48 Відповісти
Це куди "Вивели"? На 10 кабельтових від маяка Новоросійська?

Відтак - з'явились цілі для наших мисливців, бо не безріб'ї вже на буксири приходиться полювати!
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06.06.2024 21:16 Відповісти
Це як у пісні

На вегх вы тавагишши все по местам
Последний пагад наступаить
Вгагу не сдаётси наш гогдый ,,Вагяг,,
Пашшады никто не желаить
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06.06.2024 21:17 Відповісти
"Магурам " надається шанс відзначитись.
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06.06.2024 21:19 Відповісти
Магури не скористалися шансом
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07.06.2024 08:06 Відповісти
Байден, Шольц! Где F-16?
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06.06.2024 21:20 Відповісти
Магура просипається
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06.06.2024 21:59 Відповісти
Хлопці ви знаєте , що робити !

московських лоханок як і метастаз не повинно бути на Землі
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06.06.2024 22:21 Відповісти
Це не ті 3 корабля на стоянці, що випадково показав український дрон камікадзе Малюк Бейбі, коли вирішив знищитися об корито зі старими покришками?
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07.06.2024 00:21 Відповісти
Поки ми будували музеї, кацапи побудували загружчик ракет в ракетоносії в Новоросійську.
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07.06.2024 05:58 Відповісти
 
 