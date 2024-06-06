В Черном море 3 вражеских ракетоносителя: общий залп до 24 "Калибров"
Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил обороны юга Украины.
Корабли несут до 24 ракет типа "Калибр".
"Уровень опасности очень высокий. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!" - призывают в Силах обороны юга.
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+10 Грицько Злий
показать весь комментарий06.06.2024 21:08
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Відтак - з'явились цілі для наших мисливців, бо не безріб'ї вже на буксири приходиться полювати!
На вегх вы тавагишши все по местам
Последний пагад наступаить
Вгагу не сдаётси наш гогдый ,,Вагяг,,
Пашшады никто не желаить
московських лоханок як і метастаз не повинно бути на Землі