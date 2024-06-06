В Черном море 3 вражеских ракетоносителя: общий залп до 24 "Калибров"

Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил обороны юга Украины.

Корабли несут до 24 ракет типа "Калибр".

"Уровень опасности очень высокий. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!" - призывают в Силах обороны юга.

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