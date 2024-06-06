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В Черном море 3 вражеских ракетоносителя: общий залп до 24 "Калибров"

Росіяни вивели 3 ракетоносії в Чорне море

Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил обороны юга Украины.

Корабли несут до 24 ракет типа "Калибр".

"Уровень опасности очень высокий. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!" - призывают в Силах обороны юга.

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Топ комментарии
+10
Так казали ж шо кацапів вигнали з Чорного моря?
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06.06.2024 21:08
+5
"Магурам " надається шанс відзначитись.
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06.06.2024 21:19
+5
Байден, Шольц! Где F-16?
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06.06.2024 21:20
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Так казали ж шо кацапів вигнали з Чорного моря?
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06.06.2024 21:08 Ответить
Що ж цікаво дід Нептун нашепче мразям кацапським....
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06.06.2024 21:47 Ответить
Більше того, була новина, що лише один носій калібрів залишився.
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06.06.2024 21:48 Ответить
Це куди "Вивели"? На 10 кабельтових від маяка Новоросійська?

Відтак - з'явились цілі для наших мисливців, бо не безріб'ї вже на буксири приходиться полювати!
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06.06.2024 21:16 Ответить
Це як у пісні

На вегх вы тавагишши все по местам
Последний пагад наступаить
Вгагу не сдаётси наш гогдый ,,Вагяг,,
Пашшады никто не желаить
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06.06.2024 21:17 Ответить
"Магурам " надається шанс відзначитись.
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06.06.2024 21:19 Ответить
Магури не скористалися шансом
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07.06.2024 08:06 Ответить
Байден, Шольц! Где F-16?
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06.06.2024 21:20 Ответить
Магура просипається
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06.06.2024 21:59 Ответить
Хлопці ви знаєте , що робити !

московських лоханок як і метастаз не повинно бути на Землі
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06.06.2024 22:21 Ответить
Це не ті 3 корабля на стоянці, що випадково показав український дрон камікадзе Малюк Бейбі, коли вирішив знищитися об корито зі старими покришками?
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07.06.2024 00:21 Ответить
Поки ми будували музеї, кацапи побудували загружчик ракет в ракетоносії в Новоросійську.
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07.06.2024 05:58 Ответить
 
 