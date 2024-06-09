Україна вперше атакувала ціль на території РФ бойовим літаком. Уражено командний вузол окупантів, - Sky News
У неділю, 9 червня, український винищувач вперше вразив військову ціль на території Росії.
Про це пише Sky News з посиланням на українське військове джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними джерела, був уражений "російський командний вузол" в районі російського Бєлгорода.
Наразі невідомо, який тип боєприпасів був використаний під час атаки. Також не повідомляється, чи була це західна зброя, чи ні.
"ВПС ЗСУ завдали удару по російському командному пункту в Бєлгороді. Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме влучання. Це перше повітряне ураження, здійснене ЗСУ по цілі на території Росії", - розповіло Sky News українське військове джерело на умовах анонімності.
Удар по десатному кораблю РФ в Азовському морі
У матеріалі Sky News також йдеться про атаку Сил оборони України на вороже судно в Азовському морі. Як зазначає українське військове джерело, ввечері 8 червня ЗСУ завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився з Чорного в Азовське море.
Джерело повідомило, що судно стало п’ятим із семи великих десантних кораблів РФ, які були потоплені або "виведені з ладу" внаслідок українських атак.
"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході... Зриваючи російські поставки боєприпасів і ключових військових матеріалів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська у їх триваючій боротьбі", - сказав співрозмовник видання.
Нагадаємо, раніше у Росії заявили про знищення нібито українських безпілотників над окупованим Кримом, Азовським морем та трьома областями.
Будь ласка, зачекайте...
В Криму на день рососії щось назріває.
Хакери взломали пропагандиський канал та жирно натякнули кримчанам щоб ті до готувалися до чогось неминучого 🤔
https://t.me/pecherymordora356
Це тільки дермак голосить, тварина, і коли воно вже здохне?
Я думаю , що й українським соколам це робити не требом . Мабуть найважчи часи на застарілих агрегатах вони пережили й скільки не дочекалися того часу -- усе після перемоги . Сумно це , сумно через те , що кожна затягнута ситими чинушами з союзницьких й дружніх країн коштувала в Україні не один десяток життів . Суд історії цим харям теж винесе вирок ... Бо хто зара по-доброму згадає чемберлена чи деладье ?!
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).
https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
Не перший рік війни.....
По её словам, некоторые комплексы используются для защиты статических объектов, другие перемещаются и делают "действительно исторические вещи". Одна из них - "SAMbush" - "воздушная засада", когда комплексы ПВО перемещались на самый передний край (!). Так был поражен первый ДРЛО А-50 в январе (это первое официальное подтверждение (!). Россияне тогда говорили, что это был friendly fire), аналогично был сбит СУ-27 у российской границы в ходе одной из первых "SAMbush".
Для этого наших ЗРВшников сначала тренировали. Немецкие инструкторы будили батарею посреди ночи, отдавали приказ выдвигаться на огневую позицию, вести воздушный бой и далее снова удаляться.
Ещё из интересного - офицеру, сбившему первый российский "Кинжал", было 23 года.
1. прийшов сирський кот
2. перше знищення nasams
3. перше знищення himars
4. перше знищення батареї patriot з ракетами та навченим безцінним персоналом.
Гойда !
https://x.com/*********/status/1799426458039013648?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D
...Дрібниця, але ж як приємно...