Україна вперше атакувала ціль на території РФ бойовим літаком. Уражено командний вузол окупантів, - Sky News

У неділю, 9 червня, український винищувач вперше вразив військову ціль на території Росії.

Про це пише Sky News з посиланням на українське військове джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними джерела, був уражений "російський командний вузол" в районі російського Бєлгорода.

Наразі невідомо, який тип боєприпасів був використаний під час атаки. Також не повідомляється, чи була це західна зброя, чи ні.

"ВПС ЗСУ завдали удару по російському командному пункту в Бєлгороді. Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме влучання. Це перше повітряне ураження, здійснене ЗСУ по цілі на території Росії", - розповіло Sky News українське військове джерело на умовах анонімності.

Удар по десатному кораблю РФ в Азовському морі

У матеріалі Sky News також йдеться про атаку Сил оборони України на вороже судно в Азовському морі. Як зазначає українське військове джерело, ввечері 8 червня ЗСУ завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився з Чорного в Азовське море.

Джерело повідомило, що судно стало п’ятим із семи великих десантних кораблів РФ, які були потоплені або "виведені з ладу" внаслідок українських атак.

"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході... Зриваючи російські поставки боєприпасів і ключових військових матеріалів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська у їх триваючій боротьбі", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше у Росії заявили про знищення нібито українських безпілотників над окупованим Кримом, Азовським морем та трьома областями.