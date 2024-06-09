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ВПС (177) літак (2853) знищення (6565) Бєлгород (488)

Україна вперше атакувала ціль на території РФ бойовим літаком. Уражено командний вузол окупантів, - Sky News

Україна вперше атакувала ціль на території РФ бойовим літаком

У неділю, 9 червня, український винищувач вперше вразив військову ціль на території Росії. 

Про це пише Sky News з посиланням на українське військове джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними джерела, був уражений "російський командний вузол" в районі російського Бєлгорода.

Наразі невідомо, який тип боєприпасів був використаний під час атаки. Також не повідомляється, чи була це західна зброя, чи ні.

"ВПС ЗСУ завдали удару по російському командному пункту в Бєлгороді. Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме влучання. Це перше повітряне ураження, здійснене ЗСУ по цілі на території Росії", - розповіло Sky News українське військове джерело на умовах анонімності.

Удар по десатному кораблю РФ в Азовському морі

У матеріалі Sky News також йдеться про атаку Сил оборони України на вороже судно в Азовському морі. Як зазначає українське військове джерело, ввечері 8 червня ЗСУ завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився з Чорного в Азовське море.

Джерело повідомило, що судно стало п’ятим із семи великих десантних кораблів РФ, які були потоплені або "виведені з ладу" внаслідок українських атак.

"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході... Зриваючи російські поставки боєприпасів і ключових військових матеріалів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська у їх триваючій боротьбі", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше у Росії заявили про знищення нібито українських безпілотників над окупованим Кримом, Азовським морем та трьома областями.
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Топ коментарі
+100
А класно було воювати коли по твоїй території ніхто відповісти не може. І розповідати, що з усім НАТО вони воюють відважно
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09.06.2024 19:12
+56
вперше і не в останнє! )(уйлостан повинен палати і волати.
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09.06.2024 19:16
+56
Слава ЗСУ !!!
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09.06.2024 19:17
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Або в Україні з'вилися якісь далекобійні ракети, або все таки F-16

В Криму на день рососії щось назріває.

Хакери взломали пропагандиський канал та жирно натякнули кримчанам щоб ті до готувалися до чогось неминучого 🤔

https://t.me/pecherymordora356
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09.06.2024 20:28 Відповісти
Війна потребує тиши! Чим врежено - нехай кацапи міркують!

Це тільки дермак голосить, тварина, і коли воно вже здохне?
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09.06.2024 20:41 Відповісти
Чекаємо на підтвердження про десантний корабель.
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09.06.2024 20:42 Відповісти
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09.06.2024 20:44 Відповісти
Яке, нахрін, "перше ураження"? А безпілотники - не рахуються? Треба уточнювати - перше ураження за допомогою літака!!!
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09.06.2024 20:58 Відповісти
У неділю, 9 червня, український винищувач вперше вразив військову ціль на території Росії. Джерело:
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10.06.2024 00:37 Відповісти
ВПС Ізраїлю ніколи не звітують про те , що вони роблять в повітрі ворожої сторони . Це робота ворога - домислювати що й як то було . Склільки цілей ураженно, скільки сотен літаків вони збили й де тоді їх уламки .

Я думаю , що й українським соколам це робити не требом . Мабуть найважчи часи на застарілих агрегатах вони пережили й скільки не дочекалися того часу -- усе після перемоги . Сумно це , сумно через те , що кожна затягнута ситими чинушами з союзницьких й дружніх країн коштувала в Україні не один десяток життів . Суд історії цим харям теж винесе вирок ... Бо хто зара по-доброму згадає чемберлена чи деладье ?!
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09.06.2024 21:32 Відповісти
ои, ну когда же "они" наконец дадут Украине Ф16?!
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09.06.2024 22:04 Відповісти
и чего оремс.. Чего облака разгоняем..Идет подготовка..
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10.06.2024 08:40 Відповісти
"...судно стало п'ятим із семи великих десантних кораблів РФ, які були потоплені або "виведені з ладу" - ?
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09.06.2024 23:02 Відповісти
ВСЬОГО на хЧФ на 24.02.22 було 14 ВДК (10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? ЗАЛИШОК=6+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).

https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
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09.06.2024 23:04 Відповісти
Для чого ризикувати життям пілотів та літаками,якщо Байден дозволив бити американськими ATACMS по території мордору?" Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Джерело:
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09.06.2024 23:14 Відповісти
Дивно що вперше
Не перший рік війни.....
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09.06.2024 23:29 Відповісти
Российский ДРЛО А-50 в январе 2024 ВСУ сбили с помощью ЗРК Patriot, - помощница начальника штаба 10-й Армии США, полковник Розанна Клементе

По её словам, некоторые комплексы используются для защиты статических объектов, другие перемещаются и делают "действительно исторические вещи". Одна из них - "SAMbush" - "воздушная засада", когда комплексы ПВО перемещались на самый передний край (!). Так был поражен первый ДРЛО А-50 в январе (это первое официальное подтверждение (!). Россияне тогда говорили, что это был friendly fire), аналогично был сбит СУ-27 у российской границы в ходе одной из первых "SAMbush".

Для этого наших ЗРВшников сначала тренировали. Немецкие инструкторы будили батарею посреди ночи, отдавали приказ выдвигаться на огневую позицию, вести воздушный бой и далее снова удаляться.

Ещё из интересного - офицеру, сбившему первый российский "Кинжал", было 23 года.
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10.06.2024 00:17 Відповісти
Не може бути,войовати можна тільки з 25 років. «Старшої сказал.» зелений…
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10.06.2024 09:08 Відповісти
це все круто, але ж історія без хіппіенду:

1. прийшов сирський кот

2. перше знищення nasams

3. перше знищення himars

4. перше знищення батареї patriot з ракетами та навченим безцінним персоналом.
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10.06.2024 10:31 Відповісти
Украинский дрон долбанул по военному объекту орков аж в Моздоке:

Гойда !

https://x.com/*********/status/1799426458039013648?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D
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10.06.2024 03:08 Відповісти
Пля!!! Махрова русофобія!!!
...Дрібниця, але ж як приємно...
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10.06.2024 04:26 Відповісти
.. все что не утонет,должно сгореть! Смерть,мокшанским выродкам с болот мацковии
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10.06.2024 08:37 Відповісти
На третьому році війни, коли пів кУкраїни розбовбана, в Перший раз ударили по ворогу! Це якись нонсенс🤯
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10.06.2024 14:43 Відповісти
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