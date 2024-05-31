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Україна та Швеція підписали безпекову угоду

Україна та Швеція підписали безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський та прем’єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Королівством Швеція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше глава держави заявив, що Україна 31 травня підпише три безпекові угоди.

Загалом Україна уклала вже 13 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.

Як зазначається, на сайті Офісу Президента, упродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

"Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням. Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні" ,- йдеться в повідомленні.

Також інші блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Також Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Читайте: Винищувачі Gripen зможуть передати Україні, коли вона отримає F-16, - глава МЗС Швеції Більстрем

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) угода (646) Швеція (953)


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Топ коментарі
+9
У Зе погано з позитивними новинами, ось і видумав цей шоу парад. Абсолютно нікчемні угоди і він як юрист добре про це знає. Парити "позитивними" мильними бульбашками мізки секті своїх прихильників- ось в чому сенс .
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31.05.2024 12:15
+3
І в додаток - ліцензійне виробництво шведської зброї в Україні !

Швеція з 10 млн. населення виробляє все: від автомата до БМП, ППО літаків, "Аваксів" і кораблів.
І вся ця зброя найкраща у світі!
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31.05.2024 12:17
+2
Це "відбування номера" (чергові гастролі) і кріслі президента для продовження свого там паразитування з метою угроблення і розкрадання України з наступною здачею кацапам (капітуляцією).
Для спрощення - це "біла ворона" для лохів. Білих ворон, як відомо, не буває, тому з ж(ОП)и волають - дивіться - біла ворона! Лохи задирають їб.льники і руки до неба, а банда клоунів тим часом чистить їхні кишені.
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31.05.2024 16:23
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В чем смысл этих угод? Кто знает?
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31.05.2024 12:09 Відповісти
У Зе погано з позитивними новинами, ось і видумав цей шоу парад. Абсолютно нікчемні угоди і він як юрист добре про це знає. Парити "позитивними" мильними бульбашками мізки секті своїх прихильників- ось в чому сенс .
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31.05.2024 12:15 Відповісти
Проблемою є те що довірчиві споживачі хавають.... І доки хаватимуть це лайно про щось хороше годі й сподіватись!!!!
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31.05.2024 14:10 Відповісти
Где юрист??????
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01.06.2024 02:37 Відповісти
І в додаток - ліцензійне виробництво шведської зброї в Україні !

Швеція з 10 млн. населення виробляє все: від автомата до БМП, ППО літаків, "Аваксів" і кораблів.
І вся ця зброя найкраща у світі!
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31.05.2024 12:17 Відповісти
тут є один нюанс..
Якщо шведи вироблятимуть, то ок, як з кола ОПи хтось куруватиме це.. то 2026р. в договорі, треба прописати "з автоматичною пролонгацією"
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31.05.2024 14:39 Відповісти
То дуже добру справу Зеленський робить. Із такими країнами як Швеція нам треба дружити.
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31.05.2024 14:33 Відповісти
Це "відбування номера" (чергові гастролі) і кріслі президента для продовження свого там паразитування з метою угроблення і розкрадання України з наступною здачею кацапам (капітуляцією).
Для спрощення - це "біла ворона" для лохів. Білих ворон, як відомо, не буває, тому з ж(ОП)и волають - дивіться - біла ворона! Лохи задирають їб.льники і руки до неба, а банда клоунів тим часом чистить їхні кишені.
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31.05.2024 16:23 Відповісти
Краще б Зеленський її не підписував.

Я вже помітив , що після чергової підписаної "безпекової угоди" Путло радісно салютує ракетами-шахедвами-КАБами по містах України.

Чекаємо на нові прильоти після нових підписаних "безпекових угод"?

Реальну ціну цим угодам дає Верховна Рада, котра ще жодної не ратифікувала, тобто ціна цим угодам близька к нулю.
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31.05.2024 20:36 Відповісти
І Шо ?! А вони Шо ?! Та ти Шо !!!
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01.06.2024 20:10 Відповісти
Ух ...як відмахаємося ціми папірцями ...від усіх ворогів ...прямо з вікон Банкової ...паперовими літаками а як ви думали ...?
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02.06.2024 18:47 Відповісти
 
 