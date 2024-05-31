Україна та Швеція підписали безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський та прем’єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Королівством Швеція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше глава держави заявив, що Україна 31 травня підпише три безпекові угоди.

Загалом Україна уклала вже 13 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.

Як зазначається, на сайті Офісу Президента, упродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

"Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням. Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні" ,- йдеться в повідомленні.

Також інші блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Також Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

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