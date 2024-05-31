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Винищувачі Gripen зможуть передати Україні, коли вона отримає F-16, - глава МЗС Швеції Більстрем

Швеція може передати Gripen Україні

Швеція зможе передати Україні винищувачі Gripen після того, як Київ отримає F-16.

Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не постачатимемо наразі шведські Gripen, оскільки меседж від коаліції F-16 такий: інтеграція одночасно двох типів літаків буде складною. Тому, можливо, Grippen, буде надано після F-16 і коаліція виконає свою роботу", - сказав міністр.

За словами Більстрема, уряд Швеції запропонував Україні альтернативу: надати два літаки виявлення та спостереження, що є "важливим доповненням для коаліції F-16, оскільки це надає Україні можливості, яких їх бракує".

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Він також зазначив, що зараз дуже потрібно збільшити виробництво боєприпасів як в ЄС, так й в Україні.

Більстрем сказав, що Україна може застосовувати зброю, яку передає Швеція, "без жодних обмежень" з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.

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29 травня 2024 року Швеція оголосила, що передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890.

У Повітряних силах заявили, що ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16.

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Автор: 

авіація (4120) літак (2900) Швеція (953) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+3
14 вересня 2023 року, Міністр оборони Швеції Пол Йонсон:
Українські бойові пілоти завершили ознайомчу підготовку на винищувачах JAS 39 Gripen.
"Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від збройних сил, підготовка пройшла добре", - зазначив міністр.

https://mil.in.ua/uk/news/piloty-zsu-**********-oznajomchu-pidgotovku-na-vynyshhuvachah-gripen/
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31.05.2024 11:36
+2
Туман віини
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31.05.2024 11:33
+1
З пілотом?
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31.05.2024 11:25
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З пілотом?
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31.05.2024 11:25 Відповісти
І ДЕ ПРАВДА В ТАКИХ ЗАЯВАХ, МАБУТЬ І БОГ НЕ ЗНАЄ.
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31.05.2024 11:27 Відповісти
Туман віини
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31.05.2024 11:33 Відповісти
Та "правда" проста - американські корпорації побачили конкурентів От і "давонули"!
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31.05.2024 13:35 Відповісти
14 вересня 2023 року, Міністр оборони Швеції Пол Йонсон:
Українські бойові пілоти завершили ознайомчу підготовку на винищувачах JAS 39 Gripen.
"Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від збройних сил, підготовка пройшла добре", - зазначив міністр.

https://mil.in.ua/uk/news/piloty-zsu-**********-oznajomchu-pidgotovku-na-vynyshhuvachah-gripen/
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31.05.2024 11:36 Відповісти
що на вашу думку входить в ознайомчу підготовку?

це теорія в стилі де у літака хвіст і крила.
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31.05.2024 12:36 Відповісти
у статті "Мілітарного" (за ссиллю) написано у чому суть (на загал)
Де факто - пілоти та технарі пташку вивчили, протестували, трохи покрутили (за понад місяць)
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31.05.2024 12:41 Відповісти
ну от, тепер ще пару років навчань
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31.05.2024 13:14 Відповісти
Тссссс....
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31.05.2024 12:40 Відповісти
один Ф-16 ? чи це затягнеться на декілька років
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31.05.2024 11:41 Відповісти
Макети вже можна починати застосовувати. Нехай у кацапів підгорає
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31.05.2024 11:53 Відповісти
Все опять крутится вокруг F-16 которые все хотят нам дать но никак не дадут. Где же ети F-16 которые уже год едут к нам? Хоть один поломаный нам на тягаче привезите чтобы уже сдвинуть етот поезд безысходности
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31.05.2024 11:45 Відповісти
щоб його поставить на якийсь постамент замість МіГ-15 і ним милуватись?
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31.05.2024 12:37 Відповісти
Уря, шведи нам літаки дають! А виявляється, як і усі - чекають, чи надасть хтось щось першим. Бл@дь, усі такі помірковані...
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31.05.2024 11:47 Відповісти
І то вірно. Бойовий літак це ж як автомобіль. Поставив десь у дворі і хай стоїть і іноді на СТО треба заїхать, резину замінить.

А те що в ньому написи шведською і всі інструктори теж шведи - ну то таке.

Бо кого ж хвилює, що одну тільки англійську мову наші пілоти (не враховуючи інженерів і іншу обслугу F-16, сотні їх) вчили півроку.
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31.05.2024 12:41 Відповісти
Америка боїться ,що ми переможемо і допомагає "видавцем"дуже дозовано.Пояснення: ф 16 вже давно хочуть надати партнери і анонсували ,що передадуть в травні і готові це зробити.,але так як це американське озброєння то без дозволу і погодження передати не можуть.А тепер про гріпени: в них ті ж двигуни ,що і у ф16(теж американські),але Америка знову- таки блокує передачу( про що Швеція сказала: мовляв попросили відтермінувати).Але є одне але: вони зможуть передати Гріпени,уже односторонньо(без згоди амер.)коли в нас будуть відповідні технології,тобто двигуни.То ж Ф16 нам будуть відтягувати вправо та якомога довше...хоч би до кінця року,ось так!
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31.05.2024 11:55 Відповісти
SAAB !
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31.05.2024 13:23 Відповісти
Швеція передавайте Gripen,тому що f 16 ми не отримаємо ніколи.
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31.05.2024 15:10 Відповісти
Остап чуть улыбнувшись, глядя при этом серьезно сказал Элочке---- ,,,вас обманули, вас дали гораздо лучший мех, это шанхайские барсы! И совсем не мексиканский тушкан!,, . Эллочка чуть зарделась и даже лукаво стрельнула глазами на Остапа. Торг продолжался....
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31.05.2024 17:07 Відповісти
 
 