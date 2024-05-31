Винищувачі Gripen зможуть передати Україні, коли вона отримає F-16, - глава МЗС Швеції Більстрем

Швеція зможе передати Україні винищувачі Gripen після того, як Київ отримає F-16.

Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не постачатимемо наразі шведські Gripen, оскільки меседж від коаліції F-16 такий: інтеграція одночасно двох типів літаків буде складною. Тому, можливо, Grippen, буде надано після F-16 і коаліція виконає свою роботу", - сказав міністр.

За словами Більстрема, уряд Швеції запропонував Україні альтернативу: надати два літаки виявлення та спостереження, що є "важливим доповненням для коаліції F-16, оскільки це надає Україні можливості, яких їх бракує".

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Він також зазначив, що зараз дуже потрібно збільшити виробництво боєприпасів як в ЄС, так й в Україні.

Більстрем сказав, що Україна може застосовувати зброю, яку передає Швеція, "без жодних обмежень" з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.

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29 травня 2024 року Швеція оголосила, що передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890.

У Повітряних силах заявили, що ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16.

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.