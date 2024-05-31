Винищувачі Gripen зможуть передати Україні, коли вона отримає F-16, - глава МЗС Швеції Більстрем
Швеція зможе передати Україні винищувачі Gripen після того, як Київ отримає F-16.
Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не постачатимемо наразі шведські Gripen, оскільки меседж від коаліції F-16 такий: інтеграція одночасно двох типів літаків буде складною. Тому, можливо, Grippen, буде надано після F-16 і коаліція виконає свою роботу", - сказав міністр.
За словами Більстрема, уряд Швеції запропонував Україні альтернативу: надати два літаки виявлення та спостереження, що є "важливим доповненням для коаліції F-16, оскільки це надає Україні можливості, яких їх бракує".
Він також зазначив, що зараз дуже потрібно збільшити виробництво боєприпасів як в ЄС, так й в Україні.
Більстрем сказав, що Україна може застосовувати зброю, яку передає Швеція, "без жодних обмежень" з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.
29 травня 2024 року Швеція оголосила, що передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890.
У Повітряних силах заявили, що ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16.
Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.
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Українські бойові пілоти завершили ознайомчу підготовку на винищувачах JAS 39 Gripen.
"Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від збройних сил, підготовка пройшла добре", - зазначив міністр.
https://mil.in.ua/uk/news/piloty-zsu-**********-oznajomchu-pidgotovku-na-vynyshhuvachah-gripen/
це теорія в стилі де у літака хвіст і крила.
Де факто - пілоти та технарі пташку вивчили, протестували, трохи покрутили (за понад місяць)
А те що в ньому написи шведською і всі інструктори теж шведи - ну то таке.
Бо кого ж хвилює, що одну тільки англійську мову наші пілоти (не враховуючи інженерів і іншу обслугу F-16, сотні їх) вчили півроку.