Одразу три безпекові угоди сьогодні підпише Україна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прибув до Стокгольму на третій саміт Україна - Північна Європа. Очікується підписання безпекових угод.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, сьогоднішній день зміцнить Україну завдяки підтримці принципових та послідовних союзників і завдяки новим безпековим угодам.

"Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру.



Зустрінуся з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном. Ми поспілкуємося як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період

Також глава держави зустрінеться з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

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