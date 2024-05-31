Одразу три безпекові угоди сьогодні підпише Україна, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прибув до Стокгольму на третій саміт Україна - Північна Європа. Очікується підписання безпекових угод.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, сьогоднішній день зміцнить Україну завдяки підтримці принципових та послідовних союзників і завдяки новим безпековим угодам.
"Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру.
Зустрінуся з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном. Ми поспілкуємося як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період
Також глава держави зустрінеться з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.
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https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ugoda-ukrajini-i-britaniji-u-sferi-bezpeki-povniy-tekst-dokumenta-novini-ukrajini-50383673.html
Можете самі переконатися - реально фуфло.
Президент https://suspilne.media/amp/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський поінформував, що дванадцять безпекових угод, які Україна підписала останнім часом, передбачають понад 23 мільярди доларів підтримки.
+3
Отож
Бо засовувати їх треба буде туди ж, куди засунули Будапешські угоди.
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість.
Шкода тільки, що дурень - наш "президент".
Так хоть користь від них буде.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 29.05.2024
Після наших зауважень щодо публікації "угод" Зеленського з усім світом, ОПУ викинуло в доступ угоду з Португалією.
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Португалією
28 травня 2024 року - 19:02
https://president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-**********-ta-91181
Можете навіть не читати. Реальний дипломатичний статус цього "документу" - ніщо на білому папері, про що і написано в самому документі.
Статус Угоди
76. Учасники визнають і погоджуються з тим, що ця Угода не має статусу й характеру документів, зазначених у статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і тому не підлягає реєстрації у Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.*
*Стаття 102 статуту ООН
Будь-який договір і будь-яка міжнародна угода, укладені будь-яким Членом Організації після вступу в силу цього Статуту, повинні бути за першої нагоди зареєстровані в Секретаріаті і ним опубліковані.
Жодна із сторін у будь-якому такому договорі або міжнародній угоді, не зареєстрованій відповідно до пункту 1 даної статті, не може посилатися на такий договір або угоду в жодному з органів Організації Об'єднаних Націй
Зрозумійте правильно: їздить неголене, пожмакане щось по Європі і просить підписати угоди які нікого ні до чого не зобов'язують. Це розуміють всі, хто спілкується с Зеленським, але не впевнений, що сам Зеленський розуміє, що він підписує.
Складається враження, що йде змагання: хто підпише папірець, який містить більше тексту, але менше юридичної сили.
І, звісно, президент, нарешті відпочине....
Цікаво (не стосується теми) - якщо він не голиться та не прасує одяг, чи він, взагалі, миється? Чи специфічний аромат це спосіб підкреслити важкий робочий графік президента, який, ну просто, ось, щойно з окопу?
"Наміри про наміри консультацій у якомусь примхому майбутньому".
Ось і вся різниця.