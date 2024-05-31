Сразу три соглашения сегодня подпишет Украина, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прибыл в Стокгольм на третий саммит Украина - Северная Европа. Ожидается подписание соглашений по безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, сегодняшний день укрепит Украину благодаря поддержке принципиальных и последовательных союзников и благодаря новым соглашениям по безопасности.

"Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины - должны обеспечить больше систем, совместные оборонные производства - и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру.



Встречусь с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, Президентом Финляндии Александром Стуббом, Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, Премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном. Мы пообщаемся как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период.

Также глава государства встретится с Королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

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