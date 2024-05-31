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Сразу три соглашения сегодня подпишет Украина, - Зеленский

Зеленський анонсував три безпекових угоди

Президент Владимир Зеленский прибыл в Стокгольм на третий саммит Украина - Северная Европа. Ожидается подписание соглашений по безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, сегодняшний день укрепит Украину благодаря поддержке принципиальных и последовательных союзников и благодаря новым соглашениям по безопасности.

"Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины - должны обеспечить больше систем, совместные оборонные производства - и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру.

Встречусь с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, Президентом Финляндии Александром Стуббом, Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, Премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном. Мы пообщаемся как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период.

Также глава государства встретится с Королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) соглашение (1314) Швеция (1002)


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Топ комментарии
+11
фількіни грамоти
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31.05.2024 11:01
+10
Головне, щоб ті "угоди" добре скручувалися у трубочку.
Бо засовувати їх треба буде туди ж, куди засунули Будапешські угоди.
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість.
Шкода тільки, що дурень - наш "президент".
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31.05.2024 11:02
+8
Потужно, бл....
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31.05.2024 10:59
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Правила форума Совет форумчан
Три однозначно лучше чем один.
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31.05.2024 10:58 Ответить
На три більше, то й що? Які і як виконуються з підписаних раніше і головне- де їх текст?
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31.05.2024 10:59 Ответить
Текст є наприклад з Великобританією:

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ugoda-ukrajini-i-britaniji-u-sferi-bezpeki-povniy-tekst-dokumenta-novini-ukrajini-50383673.html

Можете самі переконатися - реально фуфло.
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31.05.2024 11:06 Ответить
https://telegram.me/share/url?text=12%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%2423%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%E2%80%94%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F757917-12-**********-bezpekovih-ugod-prinesut-ukraini-ponad-23-mlrd-pidtrimki-zelenskij%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F757917-12-**********-bezpekovih-ugod-prinesut-ukraini-ponad-23-mlrd-pidtrimki-zelenskij%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Президент https://suspilne.media/amp/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський поінформував, що дванадцять безпекових угод, які Україна підписала останнім часом, передбачають понад 23 мільярди доларів підтримки.
+3
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31.05.2024 11:12 Ответить
Про смартфони для пенсіонерів інформував ? Про мільярд дерев також ? Прошашлики також проінформував ? Про мільйон дронів не зебув же проінформувати ?.....

Отож
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31.05.2024 11:17 Ответить
ПКР Р-360 прикрутили другого моторчика горить порт кавказ нафто база нема свiтла в частинi краю краснод
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31.05.2024 12:08 Ответить
Після того як "Блазень виграв вибори я написав: "Хоче він - чи не хоче: він буде змушений проводить політику Порошенка у міжнародній діяльності" Так і вийшло!
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31.05.2024 11:26 Ответить
Порошенко у свій час створив антипутінську коаліцію... А Вован відкрив проти Байдена дві кримінальні справи.... Ну майже "однакова" міжнародна політика....
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31.05.2024 12:56 Ответить
Ніно! Я не дивлюся на "окремі факти"! Якажу про суть! Бо суть політики Порошенка - "протистояння російській агресії" От якраз її і змушений проводить "Блазень" Бо ПОВІСЯТЬ НА ХРЕЩАТИКУ!!!
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31.05.2024 13:03 Ответить
Чергова морква перед носом українців, продовжують гратися в бумажки, а толку як і з Будапешським меморндумом. А народ вже 30 з гаком років вірить в казочки
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31.05.2024 13:43 Ответить
Потужно, бл....
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31.05.2024 10:59 Ответить
Звичайно! От відгородимось тими угодами від кацапії - і будемо у безпеці! Ви ж мажте розуміти, що пачка паперу формату А4 захищає краще, ніж один папірець. А якщо це дві пачки? Ось чому Зєлєнскій їздить по світу і збирає папір! Тепер серцозно. Те, що підписує Зєлєнскій - точно не про безпеку. Якби це було про безпеку, то з тією кількістю вгод, які Зєлєнскій підписав на сьогодні, ми вбе мали б бути у повніц безпеці. Ці угоди - то меморандуми, чи домовленості про консультації, про допомогу коштами, при поставку матеріалів і зброї, яещо конскльтації будуть успішними.
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31.05.2024 11:45 Ответить
фількіни грамоти
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31.05.2024 11:01 Ответить
" Будапешські угоди..."
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31.05.2024 11:13 Ответить
Головне, щоб ті "угоди" добре скручувалися у трубочку.
Бо засовувати їх треба буде туди ж, куди засунули Будапешські угоди.
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість.
Шкода тільки, що дурень - наш "президент".
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31.05.2024 11:02 Ответить
Краще, щоб вони були м'якенькі з не з гладкою поверхньою і не дряпали шкіру.
Так хоть користь від них буде.
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31.05.2024 11:07 Ответить
Ось чого воно варте.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 29.05.2024

Після наших зауважень щодо публікації "угод" Зеленського з усім світом, ОПУ викинуло в доступ угоду з Португалією.

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Португалією

28 травня 2024 року - 19:02

https://president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-**********-ta-91181

Можете навіть не читати. Реальний дипломатичний статус цього "документу" - ніщо на білому папері, про що і написано в самому документі.



Статус Угоди

76. Учасники визнають і погоджуються з тим, що ця Угода не має статусу й характеру документів, зазначених у статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і тому не підлягає реєстрації у Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.*

*Стаття 102 статуту ООН

Будь-який договір і будь-яка міжнародна угода, укладені будь-яким Членом Організації після вступу в силу цього Статуту, повинні бути за першої нагоди зареєстровані в Секретаріаті і ним опубліковані.

Жодна із сторін у будь-якому такому договорі або міжнародній угоді, не зареєстрованій відповідно до пункту 1 даної статті, не може посилатися на такий договір або угоду в жодному з органів Організації Об'єднаних Націй
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31.05.2024 11:03 Ответить
"Пішитє,барєц за ідєю,пішитє.Кантора пішет"(((
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31.05.2024 11:04 Ответить
Хтось колекціонує поштові марки, хтось монети. А Зепідр туалетні папери.
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31.05.2024 11:04 Ответить
Во дебіл
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31.05.2024 11:04 Ответить
Вся армія Франції може втримати лінію оборони макс -80км, Врахвуючи протяжність у 1000км і небажання вводити війська безпекових угод має бути дуже багато. При цьому на кожного українського воїна має молитися і цінувати як божество вся Європа, бо у вас їх просто нема. Реальність тим часом більш паперова. Доповідаємо, салютуємо, гратулюємо, всіх переможемо до такого то, якогось числа, ну до виборів точно, в когось, десь....
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31.05.2024 11:08 Ответить
Потрійне фуфло
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31.05.2024 11:08 Ответить
"Зелені безпекові угоди " -Всі хто їх підписали з Україною ГАРАНТУЮТЬ ,у випадку нападу на Україну , негайні консольтації (а по3,14здіти) на подобу тим,які на сьогодні вже є в ЄС.США І НАТО.
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31.05.2024 11:09 Ответить
Я все розумію: новина, треба заповнити інформпростір... Але, чому не поставили ржущій смайлик в кінці заголовку?

Зрозумійте правильно: їздить неголене, пожмакане щось по Європі і просить підписати угоди які нікого ні до чого не зобов'язують. Це розуміють всі, хто спілкується с Зеленським, але не впевнений, що сам Зеленський розуміє, що він підписує.

Складається враження, що йде змагання: хто підпише папірець, який містить більше тексту, але менше юридичної сили.

І, звісно, президент, нарешті відпочине....

Цікаво (не стосується теми) - якщо він не голиться та не прасує одяг, чи він, взагалі, миється? Чи специфічний аромат це спосіб підкреслити важкий робочий графік президента, який, ну просто, ось, щойно з окопу?
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31.05.2024 11:14 Ответить
В Стамбулі підписали відмову від НАТО ,тепер пропихують в народ фуфло під назвою "безпекові угоди".
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31.05.2024 11:15 Ответить
Раніше воно по три рази на місяць у відпустки їздило, тепер "угоди укладати", які нічого не варті.
"Наміри про наміри консультацій у якомусь примхому майбутньому".
Ось і вся різниця.
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31.05.2024 11:19 Ответить
Оце потужно, зразу три, неймовірний успіх
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31.05.2024 11:20 Ответить
Я як він там титулується ? Зіцпрезидент ?
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31.05.2024 11:26 Ответить
Президент надто гучно сказано після 20 травня. Яка цінність його підписів після цієї дати?
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31.05.2024 11:27 Ответить
Це він щиро? Він такий і є, чи придурюється?
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31.05.2024 11:40 Ответить
В мене складєтся враження, що Україна зараз знаходиться у повній безпеці завдяки цім угодам - Зеленській підписав вже майже двадцять таких безпекових угод, найкращій презідент.
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31.05.2024 11:44 Ответить
Скоріш "безглуздих" аніж "безпекових".
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31.05.2024 11:52 Ответить
толку як від будапештських бумажек
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01.06.2024 17:55 Ответить
Червінського звільни, Залужного(разом з його генералами) поверни, ідіотську мобілізацію скасуй, а Єрмака усією шоблою прожени. А потім пизнач вибори. Тоді буде до тебе довіра на кінець правління
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31.05.2024 11:46 Ответить
Це вже сто перші "безпекові" угоди. Тепер хай найвеличніший Zeлений довбойоб пояснить яка від них користь.
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31.05.2024 12:30 Ответить
Зелене як завжди грає на публіку. Україні потрібно членство в НАТО, а не безпекові угоди.
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31.05.2024 13:25 Ответить
 
 