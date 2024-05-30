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Украина получит от Швеции два самолета РЛС ACS890
В Швеции заявили, что передадут Украине два самолета разведки и управления ASC 890.
Об этом сообщил представитель премьер-министра Швеции Том Самуэльссон, информирует Цензор.НЕТ.
"Швеция объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму €1,16 миллиарда. Пакет включает два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогут Украине идентифицировать цели на большом расстоянии", - говорится в сообщении.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон передал самолет непосредственно послу Украины в Швеции.
Самолеты радиолокационной разведки от Швеции
Напомним, 29 мая 2024 года Швеция объявила, что передаст Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890.
В Воздушных силах заявили, что ASC 890 будет служить усилением "глаз" F-16.
Топ комментарии
+8 MausMike
показать весь комментарий30.05.2024 12:27
+5 Urs
показать весь комментарий30.05.2024 12:49
+4 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий30.05.2024 13:33
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Дякуємо, Швеціє !
Джерело:
два літаки - це практично заявка на можливість (при потребі) цілодобового патрулювання.
Взагалі, Saab-340 - це звичайний ближньомагістральний пасажир, який половину свого життя проводить у польоті. Він може перебувати у повітрі п'ять годин, поки інший літак обслуговується та заправляється на землі, Але для цього треба мати три екіпажі, а краще чотири, тобто 6-8 пілотів. Пілоти на такі літаки у нас є. а от операторів прийдеться забрати з "землі", і відправити на допідготовку на пару місяців.
А-50, як ви розумієте, теж не цілодобово висіли у повітрі, а піднімались тоді, коли ударні борти вилітали на бойове завдання. Саме тому зараз вибиваються загоризонтні РЛС у Криму, Армавірі, Орську... щоб не бачили зльоту AEW&C, бо він повин працювати на ешелоні близько 20 тисяч футів, а на такій висоті його може бути видно подібними РЛС. Це бойова авіація може йорзати на граничних висотах, тому їх не дуже то і видно, але ж і вони самі на своїх бортових РЛС при тому майже нічого не бачать.
Рашистам не обовʼязково знати, до ПС якої країни належать ці літаки в повітрі.