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авиация (2704) самолет (3551) Швеция (969)

Украина получит от Швеции два самолета РЛС ACS890

Швеція передасть Україні два літаки РЛС ACS890

В Швеции заявили, что передадут Украине два самолета разведки и управления ASC 890.

Об этом сообщил представитель премьер-министра Швеции Том Самуэльссон, информирует Цензор.НЕТ.

"Швеция объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму €1,16 миллиарда. Пакет включает два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогут Украине идентифицировать цели на большом расстоянии", - говорится в сообщении.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон передал самолет непосредственно послу Украины в Швеции.

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Самолеты радиолокационной разведки от Швеции

Напомним, 29 мая 2024 года Швеция объявила, что передаст Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890.

В Воздушных силах заявили, что ASC 890 будет служить усилением "глаз" F-16.

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Топ комментарии
+8
Це, мабуть, найкрутіший підгон за весь час війни. Щира подяка.
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30.05.2024 12:27
+5
два літаки - це практично заявка на можливість (при потребі) цілодобового патрулювання.
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30.05.2024 12:49
+4
Дякуємо жовто-блакитним!
Дякуємо, Швеціє !
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30.05.2024 13:33
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Правила форума Совет форумчан
ты читать умеешь, шлепок?! такое впечатление, что сайте сидят летчики F-16! и им бедолагам не дают на этих самолётах воевать! а вторая часть писАк техники из обслуживания этих самолётов!
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30.05.2024 12:17 Ответить
Што чітать, умная девіца?
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30.05.2024 12:31 Ответить
другие источники кроме ЦензорНет
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30.05.2024 12:41 Ответить
Дякуємо жовто-блакитним!
Дякуємо, Швеціє !
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30.05.2024 13:33 Ответить
Їх вже передали. Один так точно.
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30.05.2024 12:28 Ответить
за чем вы это сообщили? сейчас форумные патриоты возбудятся оттого , что им не сказали!
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30.05.2024 12:45 Ответить
Це є в тексті. Треба просто почитать.
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30.05.2024 12:51 Ответить
Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон передав літак безпосередньо послу України у Швеції.

Джерело:
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30.05.2024 12:59 Ответить
Це, мабуть, найкрутіший підгон за весь час війни. Щира подяка.
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30.05.2024 12:27 Ответить
Виглядає як план. F-16, ДРЛС...
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30.05.2024 12:27 Ответить
Экипажи для таких самолетов готовятся не меньше чем на боевые, а возможно и больше... Особенно учитывая, что таких самолетов у нас ранее не было. Или будут экипажи иностранные?
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30.05.2024 12:46 Ответить
с Цензора можно взять! тут двое готовых литунов уже есть! самолётов для них только нет! Cazzag и штурман Calvados
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30.05.2024 12:52 Ответить
Проще пригласить...
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30.05.2024 12:55 Ответить
два літаки - це практично заявка на можливість (при потребі) цілодобового патрулювання.
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30.05.2024 12:49 Ответить
За 5 годин другий літак спокійно заправляється, обслуговується і злітає на зміну.
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30.05.2024 12:55 Ответить
ну так.
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30.05.2024 14:00 Ответить
нууу ... навіть зі шведськими літака, таке навряд чи буде
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30.05.2024 13:00 Ответить
а що не так із шведськими літаками?
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30.05.2024 13:59 Ответить
Як що?! Кацапні не ндравіцца. Он як стараються в коментах насрати.
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30.05.2024 14:33 Ответить


два літаки - це практично заявка на можливість (при потребі) цілодобового патрулювання.

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30.05.2024 16:38 Ответить
Дякую за цитування але ви не відповіли на питання - що не так із шведськими літаками?
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30.05.2024 16:48 Ответить
перпетум мобіле шведські літаки ??
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31.05.2024 19:02 Ответить
не можу піднятись до рівня вашої думки, і навіть не маю бажання розбиратись у ваших уявленнях про шведські літаки.
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01.06.2024 05:31 Ответить
да шо ж такоє ... Два літаки зможуть цілодобово патрулювати ??
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01.06.2024 18:34 Ответить
при потребі бути добу у повітрі - так. Хоча мені важко уявити, що навіть зараз може виникнути така потреба.
Взагалі, Saab-340 - це звичайний ближньомагістральний пасажир, який половину свого життя проводить у польоті. Він може перебувати у повітрі п'ять годин, поки інший літак обслуговується та заправляється на землі, Але для цього треба мати три екіпажі, а краще чотири, тобто 6-8 пілотів. Пілоти на такі літаки у нас є. а от операторів прийдеться забрати з "землі", і відправити на допідготовку на пару місяців.
А-50, як ви розумієте, теж не цілодобово висіли у повітрі, а піднімались тоді, коли ударні борти вилітали на бойове завдання. Саме тому зараз вибиваються загоризонтні РЛС у Криму, Армавірі, Орську... щоб не бачили зльоту AEW&C, бо він повин працювати на ешелоні близько 20 тисяч футів, а на такій висоті його може бути видно подібними РЛС. Це бойова авіація може йорзати на граничних висотах, тому їх не дуже то і видно, але ж і вони самі на своїх бортових РЛС при тому майже нічого не бачать.
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01.06.2024 20:35 Ответить
Тому вони і не зможуть удвох закривати цілодобовий графік, я про це. Все інше це припущення.
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02.06.2024 15:45 Ответить
тому чому? Сформулюйте конкретніше.
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02.06.2024 17:16 Ответить
здаюсь ... най буде по Вашому - нам подарували 2 пєпєлаци, які цілодобово будуть кружляти
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03.06.2024 11:31 Ответить
Хочеться вірити, що їх розмістять у дуже захищених місцях, адже рашисти будуть полювати за цими літаками. Можливо, це одна з причин, чому так активно взялися за Хмельниччину.
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30.05.2024 13:29 Ответить
Можливо доцільно укласти угоди з Польщею та Румунією, щоб ці літаки з українськими екіпажами літали у визначених повітряних коридорах повітряних просторів Польщі та Румунії уздовж кордону з Україною.
Рашистам не обовʼязково знати, до ПС якої країни належать ці літаки в повітрі.
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30.05.2024 15:57 Ответить
 
 