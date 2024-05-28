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авиация (2702) Швеция (968) F-16 (517)

Швецию просили приостановить планы по поставкам Gripen Украине, - министр обороны Йонсон

Швецію просять призупинити постачання Gripen

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aftonbladet.

По словам Йонсона, страны, входящие в коалицию ПВО, просили Швецию подождать с поставкой Gripen.

"Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", - пояснил министр.

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали Украине предоставить самолеты F-16.

"Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставка Gripen. - Ред.) может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16", - добавил Йонсон.

Смотрите также: Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. ВИДЕО
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Топ комментарии
+59
О, навіть толерантних шведів заіпала ця Салівансько-Шольцівська куколдія. Самі Ф16 не дають та ще й іншим заважають.
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28.05.2024 14:11
+38
Шведи виробляють "Гріпени" самостійно, а тому їм не треба питати ні в кого дозволу, щоб їх поставити Україні.
Але якби таке сталося, то іншим партньорам було б дуже невдобно за своє зволікання. Тому шведам зробили пальчиком "ай-я-яй".

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28.05.2024 14:23
+35
Правильно!
Недайбі, Україна не те що переможе росію, ба навіть почне гнати ворога поперед себе зі своєї землі!
Ставимося з розумінням! (с)
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28.05.2024 14:12
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Правила форума Совет форумчан
Логічно...Немає кому на них літати...поки... А далі буде видно...
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28.05.2024 14:11 Ответить
+ необхідно збудувати інфраструктуру - надійні бетонні бункери
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28.05.2024 15:24 Ответить
а в нас зато школи і підземні містечка, ну і ще дослідження підгвінів ( хоть це і капля в морі)
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28.05.2024 15:29 Ответить
Не парьте людям мозги! За 3 года почти каждая европейская страна обещала Украине и новые самолеты по пару десятков и бушные советские по пару сотен, и в итоге ---- огромный веселый кукиш показали все!!! Все писаются от рычания большого медведя, а Украина регулярно получают пин---дю ллей......и начинает перь очередные мантры как хороши Ф16 и прочие Миоажи и Саксофоны .....
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28.05.2024 18:29 Ответить
Просто з адміністрації Байдена сказали "притримати" - того і не дають.
Це єдине "гальмо," і єдина причина всього цього ********** цирку що ми весь час спотерігаємо.
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28.05.2024 19:44 Ответить
Не спіши поперед батька в пекло, усе буде, тільки не відразу. І твоєму ведмедю вже бджоли меду дали.
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28.05.2024 19:47 Ответить
Та досить вже розганяти цю шаріівську херню про пингвинів
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29.05.2024 03:21 Ответить
Ермак здасть всі побудовані БУНКЕРИ ! ЯК ВІН РОЗМІНУВАВ ПІД ДАХОМ НАРІКА-ШУТА ВСЕМ, що міг , для комфортного заходу рашистських окупантів ‼️ХТО ЗДАВ рік тому КОНТРНАСТУП⁉️І НЕ ОДИН ПИТОР ЗЕЛЕНИЙ НЕ СИДИТЬ , чі вісить ? ЧОМУ ЦЄ нікого НЕ ………⁉️НЕПОВНОЦІННИМ ДЕГЕГЕРАТАМ , які вірили в ГОЛОБОРОДЬКА і старших братів « хароших кацапов» НЕЦІКАВО
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28.05.2024 16:21 Ответить
Чмо Оманське з Єрмачмом проти літаків, проти військ союзників та і взагалі проти перемоги України тому то вони і затіяли цю війну разом з ******
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29.05.2024 08:50 Ответить
логічно, попросити не давати Gripen, щоб не заважати впровадженню Ф16
і не дати Ф16.
от що логічно...
логічно сказати що дадуть 100% потреб, так що вперед...
і недодати 35%....
це теж логічно...
бо не дай Бог, розіб"ємо орків та підемо в наступ.
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28.05.2024 16:01 Ответить
О, навіть толерантних шведів заіпала ця Салівансько-Шольцівська куколдія. Самі Ф16 не дають та ще й іншим заважають.
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28.05.2024 14:11 Ответить
де ви побачили що їх заіпало? ії попросили великі дяді, і вони погодилися.
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29.05.2024 00:05 Ответить
А розповідають про це навіщо, по-вашому?
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29.05.2024 09:58 Ответить
жаліються так хотіли, але не дали)
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29.05.2024 19:18 Ответить
Морквинка перед Україною висить. Путін і його друзяки ржуть. А НАТО все обіця. Років через десять може щось і дадуть. Тільки якій країні.
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28.05.2024 14:12 Ответить
Зе-шобла теж багато чого обіця.

І не красти, і не згортати демократію та свободу слова, і не руйнувати місцеве самоврядування, і подолати корупцію, і дотримувати хоча би власноруч прийнятих законів, і незалежне правосуддя, і вичистити владу від шахраїв та агентів кремля.
Обіця постійно вже шостий рік - із регулярними розриваннями тільняшок хвутболок кольору какі на жирних грудях.
Ну?
І де все обіцяне зе-шоблою?

Чи ви реально думаєте, що якщо ви взяли в борг і не віддали, як обіцяли, то вам хтось має радо давати в борг ще і ще?
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28.05.2024 20:43 Ответить
Еріка, в Україні того поца якого ти з великої літери пишеш називають х у й лом або плешивим гітлером. Спалилася дівчинко??? Одне тобіможу сказати що рашкі не дадуть нічого, а Кенігсберг і область ще й взад відберуть.
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28.05.2024 21:21 Ответить
А тобі не знається, що з великої букви пишеться початок речення? Прокурив всю школу за гаражами. До речі, якщо путіна назвати ******, то нам одразу ж поставлять Ф16 ? Тоді давай скандувати всі 24 години без перерви. Завтра літаки будуть в Україні?
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29.05.2024 14:14 Ответить
А ти не замислювалась над тім, що, як його куйлом не називати, то вже завтра ти будеш спати не з своїм чоловіком чи бойфрендом, а з бородатим лисим чеченцем з Грозного??? При цьому бажання спати чи не спати в тебе особисто запитувати не будуть. Подумай над цім на досугі, дівчинка. По- друге, ти мій пост уважно читала? Погодься, що там нові речення я пишу з великою літери, так що гаражів з лопухами в мене у Києві не було. Річ взагалі не про речення а про те як ти з великою повагою плешивого гітлера-куйла називаєш. Це все.
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30.05.2024 13:15 Ответить
Правильно!
Недайбі, Україна не те що переможе росію, ба навіть почне гнати ворога поперед себе зі своєї землі!
Ставимося з розумінням! (с)
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28.05.2024 14:12 Ответить
не зрозумів, гріпен вже в україні, чи йонсон прислухався, до деяких країн?
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28.05.2024 14:15 Ответить
прислухався
а то кацапи нападуть, а сша відмовляться їх захищати. Нащо їм ці ризики?
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29.05.2024 00:07 Ответить
Кого це так шведські Гріпени турбують?
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28.05.2024 14:18 Ответить
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28.05.2024 14:29 Ответить
А шо це?
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28.05.2024 14:33 Ответить
тут главное не спутать США в целом с администраций обама-байдена.
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28.05.2024 18:50 Ответить
США і Німеччину. Особливо перших. Інколи здається -- вони зі штанів вистрибнуть, аби тільки не дати Україні влаштувати масовий літакопад апаратів марки Су по той бік поребрика.

Те, що ті апарати тисячами кидають авіабомби на Україну -- всім пох.
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28.05.2024 14:34 Ответить
не путать США и Байдена. это не одно и то же.
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28.05.2024 18:51 Ответить
І тут партнери встромили своє хлебало та ставлять палки в колеса!
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28.05.2024 14:22 Ответить
Шведи виробляють "Гріпени" самостійно, а тому їм не треба питати ні в кого дозволу, щоб їх поставити Україні.
Але якби таке сталося, то іншим партньорам було б дуже невдобно за своє зволікання. Тому шведам зробили пальчиком "ай-я-яй".

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28.05.2024 14:23 Ответить
просто йдуть переговори між Китаєм і США.
І Швеція входить в систему безпеки НАТО.
Тому лишається набратись терпіння .
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28.05.2024 15:27 Ответить
Двигун ліцензійний General Electric. Гармата Rheinmetall. Ракети ліцензійні AIM-9 та AIM-120 Raytheon, чи європейські MBDA. Радар Leonardo SpA і так по колу. До того Saab багато чого поставляє НАТО, та й в цілому Швеція багато. Тому прислухатися їм потрібно. Бо бути дружнім НАТО набагато вигідніше та безпечніше ніж навпаки.
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28.05.2024 16:23 Ответить
Сподіваюся, цих прохачів послали за горизонт.
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28.05.2024 14:27 Ответить
Їх дадуть, коли поставлять Ф16, а коли Ф16 - невідомо. Тому їх дадуть невідомо коли. Це знущання!
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28.05.2024 14:29 Ответить
Він каже "але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16". Так то може наші кажуть "не на часі, дайте розібратися з F-16".
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28.05.2024 15:14 Ответить
одне іншому не заважає!!
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28.05.2024 14:29 Ответить
Я бы сказал точнее, те кто тормозит с поставками Украине F-16 просили Швецию не поставлять Грипены. Все тянут время до осени когда к власти придет Трамп и усадит Украину за стол капитуляции. Тогда уже Украине не дадут ни F-16 ни Грипены ни другого западного вооружения

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28.05.2024 14:32 Ответить
А тоді буде Україна?
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28.05.2024 15:10 Ответить
шведам на трампа глибоко наср...ть, а українцям ще глибше наср...ть

всім жовто-блакитним своє робить
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28.05.2024 15:27 Ответить
а ща таке "жовто-блакитним", га? крім того шо це гебешне прислів'я?
прапор України синьо-жовтий! "блакитні" то мабуть в тебе друзі
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28.05.2024 18:56 Ответить
До того часу треба закласти 20-ти тонні фугаси під всі ядерні блоки включно с чорнобильськими і саркофагом і всіх попередити,що ми за ціною не постоїмо!!! Пам*ятаєте-,,Зачем нам мир,в котором не будет рясеи?,, А нах... мені світ де не буде УКРАЇНИ?
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28.05.2024 15:41 Ответить
Поки що найголовніше "гальмо" - це адміністрація Байдена.
Але лякають Трампом.
Бо ж Це безумовно Трамп поклав закон про ленд-ліз "під сукно", а не Байден, і розробляли той закон демократи, а не республіканці. Продовжуйте в тому ж дусі.
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28.05.2024 19:51 Ответить
я знаю, це Уродщина просила?
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28.05.2024 14:33 Ответить
як би ж....
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29.05.2024 00:08 Ответить
так хочуть і те дати, і те дати, але ніяк не можуть 'узгодитися', тому не дають нічого
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28.05.2024 14:47 Ответить
Тьфу,***.
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28.05.2024 14:52 Ответить
Данія тягнула з передачею ф-16 щоб продати їх Аргентині. Філіпіни на черзі.
Шведів просять зачекати щоб тим часом продати Гріпени мадярам
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28.05.2024 14:59 Ответить
Я навіть знаю хто... ті хто попросив Данію продати літаки Аргентині... і ті хто найбільше проти заявки до Нато
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28.05.2024 14:59 Ответить
Это связано с тем что нужно больше затянуть войну или вообще проиграть. По другому эти откладывания по другому не назвоешь.

Как там вначале войны говорили европейские страны: отдайте Путину те територии, а то он растроится? Так может это и есть та политика? просто решили оттянуть
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28.05.2024 15:12 Ответить
У нас в Україні твого плешивого гітлера ****** кличуть
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28.05.2024 21:22 Ответить
Зає....
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28.05.2024 15:14 Ответить
Тому, що Швеція дозволила бити своєю зброєю по рашці, давайте їй заважати! Свині..
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28.05.2024 15:16 Ответить
Основне це підготовка пілотів і авіатехніків. Кількадесят чоловік може навчатись у Швеції незалежно від термінів доставки літаків. Одне одному не заважає.
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28.05.2024 15:17 Ответить
Кожен літак потребує підготовки не тільки пілотів, а і інженерно технічного складу + спеціальне аеродромне обладнання(до нього теж треба спеціалістів готувати) + засоби звʼязку і т.д. Так що якщо декому здається що пілот забрався у літак та полетів у небо це дилетантський підход і фігня повна!!!
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28.05.2024 21:27 Ответить
Що заважає їх вже готувати? Монтаж аеродромного обладнання це тижні. Перевага Гріпенів що вони пристосовані без аеродромів. Якщо роками тягти кота за хвіст то треба буде тисяч 50 піхоти і цивільних закопати. В умовах війни саме так: заліз і полетів. Це імовірні втрати кількох екіпажів, але ж не тисяч.
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28.05.2024 21:49 Ответить
Без аеродромів це як??? Перший раз таке чую….
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28.05.2024 23:38 Ответить
На автодороги.
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29.05.2024 12:29 Ответить
Та ти що??????? Взагалі то будь який винищувач може сісти на автостраду (тільки запломбовану, а не такі як у нас з ямами), якщо закрити цей участок для руху автомобілів. Ця вправа ще курсантами льотних училищ під час совка відпрацьовувалась. Що тут нового ти знайшов не зрозумів?Зовсім інше це наявність аеродромного обладнання для цього літака та інженерно-технічний склад який ремонтує та обслуговує цей літак. Де все це візьметься на тій автодорозі?
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30.05.2024 13:24 Ответить
youtube.com/watch?v=QyD0liioY8E
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30.05.2024 17:02 Ответить
50к це ще дуже оптимістично як для такої війни...
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29.05.2024 04:59 Ответить
Холєра!! Самі з отими ''шістьнадцятками" тягнуть, то ще й іншим заважають. Оце то союзнички..
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28.05.2024 15:40 Ответить
Та не тягнуть, а просто пілоти та технарі ще не готові. Чи ти думаєш що сів в літак і полетів?
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28.05.2024 21:28 Ответить
ну вот спецом затягують же ш. Ну вот іншого я просто не розумію. Ясно шо різнобій техніки підтримувати тяжкувато. Але у нас війна і похєр, аби було краще чим совєцьке лайно, та нам гріппени на багато краще чим Міг-29 з костильним рішенням на планшетах
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28.05.2024 15:47 Ответить
Єрмак попросив??
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28.05.2024 16:10 Ответить
В этом спектакле еще на сцену не выходили "главные герои".
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28.05.2024 22:59 Ответить
Хотя они все время возле сцены, и мы их видим, но думаем шо это масовка.
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28.05.2024 23:02 Ответить
і в підсумку немає не гріпенів, ні ф16. два роки повномасштабного вторгнення у найбільшу європейську країну ! а союзники продовжують чухати потилицю.
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28.05.2024 16:59 Ответить
Тобто країни НАТО вперто не передають нам літаки і тягнуть час. І виявилось, що українці можуть вирватись з цієї удавки, отримавши хоча б 10-20 шведських літаків.

Що робить НАТО? Правильно. Швеція - ти до нас, але літаки не передавай. Такі умови. Якщо ми силою удавку розривати не будемо, нам кінець.
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28.05.2024 18:36 Ответить
Тому, хто "просив почекати з поставкою літаків з Щвеції" треба перевезти всю свою родину до Вовчанська. І пожити там під бомбами літаків РФ.
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28.05.2024 18:45 Ответить
як би ж. Вони так далеко і чхати їм і на Вовчанськ, і на Україну...
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29.05.2024 00:11 Ответить
Якого хріна це якось заважає неіснуючім поставкам ф16? Мабуть хочуть нас зайо..вати обіцянками ще рік або 2. Беріть у шведів поки дають і гоніть нахрін цих обіцунів. І дуже цікава пропозиція(нажаль нездійснена) всім західним затягувальникам поставок, та обіцунам почекати разом з (наприклад) харків'янами до виконання всего обіцянного. Гівнюки! Ой пробачте... Партнери!
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28.05.2024 19:14 Ответить
Тю, хай би найвеличніший Боневтік ще більше наїжав на партнерів з Байденом і хай би ще більше побикував, розтопиривши пальці вєєром, то ми не тільки Ф-16 з Гріпенами не побачим, а і всіх поставок зброї. Хоча, Янетряпку , мабуть, все устраює
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28.05.2024 19:49 Ответить
Просто дермаку з 🤡 довіри нема, вони ОПу напрягають... шоб втриматися ...так шо війна з цією зеленською шушарой надовго , а як мріяли ті совкові 73 % , шо 🤡 зупинить все і одразу ...шкода ...
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28.05.2024 20:13 Ответить
Вгомоніться земляки, підготувати пілотів, інженерно-технічний склад, аеродромне обладнання та спеціалістів це не така проста справа і поки вони не будуть готові нічого не буде. Все інше ваши мрії та шмарклі!
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28.05.2024 21:31 Ответить
Зараз в США нема жодного політика рівня Роналда Рейгана, одне чмошне нєдорозумєніє.
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28.05.2024 22:53 Ответить
И тут же рядом новость:
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28.05.2024 23:16 Ответить
Хто захоче передавати свої технології країні, повністю окупованій мокшанськими агентами
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28.05.2024 23:56 Ответить
Нажаль для когось це рішення "не на часі" буде коштувати життя.Багато хто так і не побачить ціх літаків...
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29.05.2024 07:18 Ответить
"Партнери"Беріть приклад з Ірану.Там бачу немає сцикунів як ви.Вже новітні каби передають.
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29.05.2024 07:21 Ответить
Партнери дивляться реаліті-шоу
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29.05.2024 08:45 Ответить
 
 