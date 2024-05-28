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Швецию просили приостановить планы по поставкам Gripen Украине, - министр обороны Йонсон
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aftonbladet.
По словам Йонсона, страны, входящие в коалицию ПВО, просили Швецию подождать с поставкой Gripen.
"Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", - пояснил министр.
Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали Украине предоставить самолеты F-16.
"Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставка Gripen. - Ред.) может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16", - добавил Йонсон.
Топ комментарии
+59 Yuri I 0e5ec1af
показать весь комментарий28.05.2024 14:11
+38 kergudu barbambiya
показать весь комментарий28.05.2024 14:23
+35 Алекс Скела
показать весь комментарий28.05.2024 14:12
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Пожалуйста, подождите...
Це єдине "гальмо," і єдина причина всього цього ********** цирку що ми весь час спотерігаємо.
і не дати Ф16.
от що логічно...
логічно сказати що дадуть 100% потреб, так що вперед...
і недодати 35%....
це теж логічно...
бо не дай Бог, розіб"ємо орків та підемо в наступ.
І не красти, і не згортати демократію та свободу слова, і не руйнувати місцеве самоврядування, і подолати корупцію, і дотримувати хоча би власноруч прийнятих законів, і незалежне правосуддя, і вичистити владу від шахраїв та агентів кремля.
Обіця постійно вже шостий рік - із регулярними розриваннями
тільняшокхвутболок кольору какі на жирних грудях.
Ну?
І де все обіцяне зе-шоблою?
Чи ви реально думаєте, що якщо ви взяли в борг і не віддали, як обіцяли, то вам хтось має радо давати в борг ще і ще?
Недайбі, Україна не те що переможе росію, ба навіть почне гнати ворога поперед себе зі своєї землі!
Ставимося з розумінням! (с)
а то кацапи нападуть, а сша відмовляться їх захищати. Нащо їм ці ризики?
Те, що ті апарати тисячами кидають авіабомби на Україну -- всім пох.
Але якби таке сталося, то іншим партньорам було б дуже невдобно за своє зволікання. Тому шведам зробили пальчиком "ай-я-яй".
І Швеція входить в систему безпеки НАТО.
Тому лишається набратись терпіння .
всім жовто-блакитним своє робить
прапор України синьо-жовтий! "блакитні" то мабуть в тебе друзі
Але лякають Трампом.
Бо ж Це безумовно Трамп поклав закон про ленд-ліз "під сукно", а не Байден, і розробляли той закон демократи, а не республіканці. Продовжуйте в тому ж дусі.
Шведів просять зачекати щоб тим часом продати Гріпени мадярам
Как там вначале войны говорили европейские страны: отдайте Путину те територии, а то он растроится? Так может это и есть та политика? просто решили оттянуть
Що робить НАТО? Правильно. Швеція - ти до нас, але літаки не передавай. Такі умови. Якщо ми силою удавку розривати не будемо, нам кінець.