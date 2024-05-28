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авіація (4043) Швеція (914) F16 F-16 (638) Gripen (6)

Швецію просили призупинити плани щодо постачання Gripen Україні, - міністр оборони Йонсон

Швецію просять призупинити постачання Gripen

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aftonbladet.

За словами Йонсона, країни, що входять до коаліції ППО, просили Швецію почекати із поставкою Gripen.

"Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16", - пояснив міністр.

Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли Україні надати літаки F-16

"Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (поставка Gripen. - Ред.) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16", - додав Йонсон.

Також дивіться: Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. ВIДЕО

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Топ коментарі
+59
О, навіть толерантних шведів заіпала ця Салівансько-Шольцівська куколдія. Самі Ф16 не дають та ще й іншим заважають.
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28.05.2024 14:11
+38
Шведи виробляють "Гріпени" самостійно, а тому їм не треба питати ні в кого дозволу, щоб їх поставити Україні.
Але якби таке сталося, то іншим партньорам було б дуже невдобно за своє зволікання. Тому шведам зробили пальчиком "ай-я-яй".

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28.05.2024 14:23
+35
Правильно!
Недайбі, Україна не те що переможе росію, ба навіть почне гнати ворога поперед себе зі своєї землі!
Ставимося з розумінням! (с)
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28.05.2024 14:12
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Логічно...Немає кому на них літати...поки... А далі буде видно...
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28.05.2024 14:11 Відповісти
+ необхідно збудувати інфраструктуру - надійні бетонні бункери
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28.05.2024 15:24 Відповісти
а в нас зато школи і підземні містечка, ну і ще дослідження підгвінів ( хоть це і капля в морі)
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28.05.2024 15:29 Відповісти
Не парьте людям мозги! За 3 года почти каждая европейская страна обещала Украине и новые самолеты по пару десятков и бушные советские по пару сотен, и в итоге ---- огромный веселый кукиш показали все!!! Все писаются от рычания большого медведя, а Украина регулярно получают пин---дю ллей......и начинает перь очередные мантры как хороши Ф16 и прочие Миоажи и Саксофоны .....
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28.05.2024 18:29 Відповісти
Просто з адміністрації Байдена сказали "притримати" - того і не дають.
Це єдине "гальмо," і єдина причина всього цього ********** цирку що ми весь час спотерігаємо.
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28.05.2024 19:44 Відповісти
Не спіши поперед батька в пекло, усе буде, тільки не відразу. І твоєму ведмедю вже бджоли меду дали.
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28.05.2024 19:47 Відповісти
Та досить вже розганяти цю шаріівську херню про пингвинів
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29.05.2024 03:21 Відповісти
Ермак здасть всі побудовані БУНКЕРИ ! ЯК ВІН РОЗМІНУВАВ ПІД ДАХОМ НАРІКА-ШУТА ВСЕМ, що міг , для комфортного заходу рашистських окупантів ‼️ХТО ЗДАВ рік тому КОНТРНАСТУП⁉️І НЕ ОДИН ПИТОР ЗЕЛЕНИЙ НЕ СИДИТЬ , чі вісить ? ЧОМУ ЦЄ нікого НЕ ………⁉️НЕПОВНОЦІННИМ ДЕГЕГЕРАТАМ , які вірили в ГОЛОБОРОДЬКА і старших братів « хароших кацапов» НЕЦІКАВО
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28.05.2024 16:21 Відповісти
Чмо Оманське з Єрмачмом проти літаків, проти військ союзників та і взагалі проти перемоги України тому то вони і затіяли цю війну разом з ******
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29.05.2024 08:50 Відповісти
логічно, попросити не давати Gripen, щоб не заважати впровадженню Ф16
і не дати Ф16.
от що логічно...
логічно сказати що дадуть 100% потреб, так що вперед...
і недодати 35%....
це теж логічно...
бо не дай Бог, розіб"ємо орків та підемо в наступ.
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28.05.2024 16:01 Відповісти
О, навіть толерантних шведів заіпала ця Салівансько-Шольцівська куколдія. Самі Ф16 не дають та ще й іншим заважають.
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28.05.2024 14:11 Відповісти
де ви побачили що їх заіпало? ії попросили великі дяді, і вони погодилися.
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29.05.2024 00:05 Відповісти
А розповідають про це навіщо, по-вашому?
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29.05.2024 09:58 Відповісти
жаліються так хотіли, але не дали)
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29.05.2024 19:18 Відповісти
Морквинка перед Україною висить. Путін і його друзяки ржуть. А НАТО все обіця. Років через десять може щось і дадуть. Тільки якій країні.
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28.05.2024 14:12 Відповісти
Зе-шобла теж багато чого обіця.

І не красти, і не згортати демократію та свободу слова, і не руйнувати місцеве самоврядування, і подолати корупцію, і дотримувати хоча би власноруч прийнятих законів, і незалежне правосуддя, і вичистити владу від шахраїв та агентів кремля.
Обіця постійно вже шостий рік - із регулярними розриваннями тільняшок хвутболок кольору какі на жирних грудях.
Ну?
І де все обіцяне зе-шоблою?

Чи ви реально думаєте, що якщо ви взяли в борг і не віддали, як обіцяли, то вам хтось має радо давати в борг ще і ще?
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28.05.2024 20:43 Відповісти
Еріка, в Україні того поца якого ти з великої літери пишеш називають х у й лом або плешивим гітлером. Спалилася дівчинко??? Одне тобіможу сказати що рашкі не дадуть нічого, а Кенігсберг і область ще й взад відберуть.
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28.05.2024 21:21 Відповісти
А тобі не знається, що з великої букви пишеться початок речення? Прокурив всю школу за гаражами. До речі, якщо путіна назвати ******, то нам одразу ж поставлять Ф16 ? Тоді давай скандувати всі 24 години без перерви. Завтра літаки будуть в Україні?
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29.05.2024 14:14 Відповісти
А ти не замислювалась над тім, що, як його куйлом не називати, то вже завтра ти будеш спати не з своїм чоловіком чи бойфрендом, а з бородатим лисим чеченцем з Грозного??? При цьому бажання спати чи не спати в тебе особисто запитувати не будуть. Подумай над цім на досугі, дівчинка. По- друге, ти мій пост уважно читала? Погодься, що там нові речення я пишу з великою літери, так що гаражів з лопухами в мене у Києві не було. Річ взагалі не про речення а про те як ти з великою повагою плешивого гітлера-куйла називаєш. Це все.
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30.05.2024 13:15 Відповісти
Правильно!
Недайбі, Україна не те що переможе росію, ба навіть почне гнати ворога поперед себе зі своєї землі!
Ставимося з розумінням! (с)
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28.05.2024 14:12 Відповісти
не зрозумів, гріпен вже в україні, чи йонсон прислухався, до деяких країн?
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28.05.2024 14:15 Відповісти
прислухався
а то кацапи нападуть, а сша відмовляться їх захищати. Нащо їм ці ризики?
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29.05.2024 00:07 Відповісти
Кого це так шведські Гріпени турбують?
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28.05.2024 14:18 Відповісти
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28.05.2024 14:29 Відповісти
А шо це?
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28.05.2024 14:33 Відповісти
тут главное не спутать США в целом с администраций обама-байдена.
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28.05.2024 18:50 Відповісти
США і Німеччину. Особливо перших. Інколи здається -- вони зі штанів вистрибнуть, аби тільки не дати Україні влаштувати масовий літакопад апаратів марки Су по той бік поребрика.

Те, що ті апарати тисячами кидають авіабомби на Україну -- всім пох.
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28.05.2024 14:34 Відповісти
не путать США и Байдена. это не одно и то же.
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28.05.2024 18:51 Відповісти
І тут партнери встромили своє хлебало та ставлять палки в колеса!
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28.05.2024 14:22 Відповісти
Шведи виробляють "Гріпени" самостійно, а тому їм не треба питати ні в кого дозволу, щоб їх поставити Україні.
Але якби таке сталося, то іншим партньорам було б дуже невдобно за своє зволікання. Тому шведам зробили пальчиком "ай-я-яй".

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28.05.2024 14:23 Відповісти
просто йдуть переговори між Китаєм і США.
І Швеція входить в систему безпеки НАТО.
Тому лишається набратись терпіння .
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28.05.2024 15:27 Відповісти
Двигун ліцензійний General Electric. Гармата Rheinmetall. Ракети ліцензійні AIM-9 та AIM-120 Raytheon, чи європейські MBDA. Радар Leonardo SpA і так по колу. До того Saab багато чого поставляє НАТО, та й в цілому Швеція багато. Тому прислухатися їм потрібно. Бо бути дружнім НАТО набагато вигідніше та безпечніше ніж навпаки.
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28.05.2024 16:23 Відповісти
Сподіваюся, цих прохачів послали за горизонт.
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28.05.2024 14:27 Відповісти
Їх дадуть, коли поставлять Ф16, а коли Ф16 - невідомо. Тому їх дадуть невідомо коли. Це знущання!
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28.05.2024 14:29 Відповісти
Він каже "але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16". Так то може наші кажуть "не на часі, дайте розібратися з F-16".
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28.05.2024 15:14 Відповісти
одне іншому не заважає!!
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28.05.2024 14:29 Відповісти
Я бы сказал точнее, те кто тормозит с поставками Украине F-16 просили Швецию не поставлять Грипены. Все тянут время до осени когда к власти придет Трамп и усадит Украину за стол капитуляции. Тогда уже Украине не дадут ни F-16 ни Грипены ни другого западного вооружения

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28.05.2024 14:32 Відповісти
А тоді буде Україна?
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28.05.2024 15:10 Відповісти
шведам на трампа глибоко наср...ть, а українцям ще глибше наср...ть

всім жовто-блакитним своє робить
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28.05.2024 15:27 Відповісти
а ща таке "жовто-блакитним", га? крім того шо це гебешне прислів'я?
прапор України синьо-жовтий! "блакитні" то мабуть в тебе друзі
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28.05.2024 18:56 Відповісти
До того часу треба закласти 20-ти тонні фугаси під всі ядерні блоки включно с чорнобильськими і саркофагом і всіх попередити,що ми за ціною не постоїмо!!! Пам*ятаєте-,,Зачем нам мир,в котором не будет рясеи?,, А нах... мені світ де не буде УКРАЇНИ?
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28.05.2024 15:41 Відповісти
Поки що найголовніше "гальмо" - це адміністрація Байдена.
Але лякають Трампом.
Бо ж Це безумовно Трамп поклав закон про ленд-ліз "під сукно", а не Байден, і розробляли той закон демократи, а не республіканці. Продовжуйте в тому ж дусі.
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28.05.2024 19:51 Відповісти
я знаю, це Уродщина просила?
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28.05.2024 14:33 Відповісти
як би ж....
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29.05.2024 00:08 Відповісти
так хочуть і те дати, і те дати, але ніяк не можуть 'узгодитися', тому не дають нічого
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28.05.2024 14:47 Відповісти
Тьфу,***.
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28.05.2024 14:52 Відповісти
Данія тягнула з передачею ф-16 щоб продати їх Аргентині. Філіпіни на черзі.
Шведів просять зачекати щоб тим часом продати Гріпени мадярам
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28.05.2024 14:59 Відповісти
Я навіть знаю хто... ті хто попросив Данію продати літаки Аргентині... і ті хто найбільше проти заявки до Нато
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28.05.2024 14:59 Відповісти
Это связано с тем что нужно больше затянуть войну или вообще проиграть. По другому эти откладывания по другому не назвоешь.

Как там вначале войны говорили европейские страны: отдайте Путину те територии, а то он растроится? Так может это и есть та политика? просто решили оттянуть
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28.05.2024 15:12 Відповісти
У нас в Україні твого плешивого гітлера ****** кличуть
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28.05.2024 21:22 Відповісти
Зає....
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28.05.2024 15:14 Відповісти
Тому, що Швеція дозволила бити своєю зброєю по рашці, давайте їй заважати! Свині..
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28.05.2024 15:16 Відповісти
Основне це підготовка пілотів і авіатехніків. Кількадесят чоловік може навчатись у Швеції незалежно від термінів доставки літаків. Одне одному не заважає.
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28.05.2024 15:17 Відповісти
Кожен літак потребує підготовки не тільки пілотів, а і інженерно технічного складу + спеціальне аеродромне обладнання(до нього теж треба спеціалістів готувати) + засоби звʼязку і т.д. Так що якщо декому здається що пілот забрався у літак та полетів у небо це дилетантський підход і фігня повна!!!
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28.05.2024 21:27 Відповісти
Що заважає їх вже готувати? Монтаж аеродромного обладнання це тижні. Перевага Гріпенів що вони пристосовані без аеродромів. Якщо роками тягти кота за хвіст то треба буде тисяч 50 піхоти і цивільних закопати. В умовах війни саме так: заліз і полетів. Це імовірні втрати кількох екіпажів, але ж не тисяч.
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28.05.2024 21:49 Відповісти
Без аеродромів це як??? Перший раз таке чую….
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28.05.2024 23:38 Відповісти
На автодороги.
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29.05.2024 12:29 Відповісти
Та ти що??????? Взагалі то будь який винищувач може сісти на автостраду (тільки запломбовану, а не такі як у нас з ямами), якщо закрити цей участок для руху автомобілів. Ця вправа ще курсантами льотних училищ під час совка відпрацьовувалась. Що тут нового ти знайшов не зрозумів?Зовсім інше це наявність аеродромного обладнання для цього літака та інженерно-технічний склад який ремонтує та обслуговує цей літак. Де все це візьметься на тій автодорозі?
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30.05.2024 13:24 Відповісти
youtube.com/watch?v=QyD0liioY8E
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30.05.2024 17:02 Відповісти
50к це ще дуже оптимістично як для такої війни...
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29.05.2024 04:59 Відповісти
Холєра!! Самі з отими ''шістьнадцятками" тягнуть, то ще й іншим заважають. Оце то союзнички..
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28.05.2024 15:40 Відповісти
Та не тягнуть, а просто пілоти та технарі ще не готові. Чи ти думаєш що сів в літак і полетів?
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28.05.2024 21:28 Відповісти
ну вот спецом затягують же ш. Ну вот іншого я просто не розумію. Ясно шо різнобій техніки підтримувати тяжкувато. Але у нас війна і похєр, аби було краще чим совєцьке лайно, та нам гріппени на багато краще чим Міг-29 з костильним рішенням на планшетах
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28.05.2024 15:47 Відповісти
Єрмак попросив??
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28.05.2024 16:10 Відповісти
В этом спектакле еще на сцену не выходили "главные герои".
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28.05.2024 22:59 Відповісти
Хотя они все время возле сцены, и мы их видим, но думаем шо это масовка.
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28.05.2024 23:02 Відповісти
і в підсумку немає не гріпенів, ні ф16. два роки повномасштабного вторгнення у найбільшу європейську країну ! а союзники продовжують чухати потилицю.
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28.05.2024 16:59 Відповісти
Тобто країни НАТО вперто не передають нам літаки і тягнуть час. І виявилось, що українці можуть вирватись з цієї удавки, отримавши хоча б 10-20 шведських літаків.

Що робить НАТО? Правильно. Швеція - ти до нас, але літаки не передавай. Такі умови. Якщо ми силою удавку розривати не будемо, нам кінець.
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28.05.2024 18:36 Відповісти
Тому, хто "просив почекати з поставкою літаків з Щвеції" треба перевезти всю свою родину до Вовчанська. І пожити там під бомбами літаків РФ.
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28.05.2024 18:45 Відповісти
як би ж. Вони так далеко і чхати їм і на Вовчанськ, і на Україну...
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29.05.2024 00:11 Відповісти
Якого хріна це якось заважає неіснуючім поставкам ф16? Мабуть хочуть нас зайо..вати обіцянками ще рік або 2. Беріть у шведів поки дають і гоніть нахрін цих обіцунів. І дуже цікава пропозиція(нажаль нездійснена) всім західним затягувальникам поставок, та обіцунам почекати разом з (наприклад) харків'янами до виконання всего обіцянного. Гівнюки! Ой пробачте... Партнери!
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28.05.2024 19:14 Відповісти
Тю, хай би найвеличніший Боневтік ще більше наїжав на партнерів з Байденом і хай би ще більше побикував, розтопиривши пальці вєєром, то ми не тільки Ф-16 з Гріпенами не побачим, а і всіх поставок зброї. Хоча, Янетряпку , мабуть, все устраює
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28.05.2024 19:49 Відповісти
Просто дермаку з 🤡 довіри нема, вони ОПу напрягають... шоб втриматися ...так шо війна з цією зеленською шушарой надовго , а як мріяли ті совкові 73 % , шо 🤡 зупинить все і одразу ...шкода ...
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28.05.2024 20:13 Відповісти
Вгомоніться земляки, підготувати пілотів, інженерно-технічний склад, аеродромне обладнання та спеціалістів це не така проста справа і поки вони не будуть готові нічого не буде. Все інше ваши мрії та шмарклі!
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28.05.2024 21:31 Відповісти
Зараз в США нема жодного політика рівня Роналда Рейгана, одне чмошне нєдорозумєніє.
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28.05.2024 22:53 Відповісти
И тут же рядом новость:
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28.05.2024 23:16 Відповісти
Хто захоче передавати свої технології країні, повністю окупованій мокшанськими агентами
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28.05.2024 23:56 Відповісти
Нажаль для когось це рішення "не на часі" буде коштувати життя.Багато хто так і не побачить ціх літаків...
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29.05.2024 07:18 Відповісти
"Партнери"Беріть приклад з Ірану.Там бачу немає сцикунів як ви.Вже новітні каби передають.
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29.05.2024 07:21 Відповісти
Партнери дивляться реаліті-шоу
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29.05.2024 08:45 Відповісти
 
 