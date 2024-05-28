Швецію просили призупинити плани щодо постачання Gripen Україні, - міністр оборони Йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aftonbladet.

За словами Йонсона, країни, що входять до коаліції ППО, просили Швецію почекати із поставкою Gripen.

"Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16", - пояснив міністр.

Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли Україні надати літаки F-16.

"Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (поставка Gripen. - Ред.) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16", - додав Йонсон.

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