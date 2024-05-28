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Швецію просили призупинити плани щодо постачання Gripen Україні, - міністр оборони Йонсон
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aftonbladet.
За словами Йонсона, країни, що входять до коаліції ППО, просили Швецію почекати із поставкою Gripen.
"Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16", - пояснив міністр.
Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли Україні надати літаки F-16.
"Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (поставка Gripen. - Ред.) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16", - додав Йонсон.
Топ коментарі
+59 Yuri I 0e5ec1af
показати весь коментар28.05.2024 14:11
+38 kergudu barbambiya
показати весь коментар28.05.2024 14:23
+35 Алекс Скела
показати весь коментар28.05.2024 14:12
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Будь ласка, зачекайте...
Це єдине "гальмо," і єдина причина всього цього ********** цирку що ми весь час спотерігаємо.
і не дати Ф16.
от що логічно...
логічно сказати що дадуть 100% потреб, так що вперед...
і недодати 35%....
це теж логічно...
бо не дай Бог, розіб"ємо орків та підемо в наступ.
І не красти, і не згортати демократію та свободу слова, і не руйнувати місцеве самоврядування, і подолати корупцію, і дотримувати хоча би власноруч прийнятих законів, і незалежне правосуддя, і вичистити владу від шахраїв та агентів кремля.
Обіця постійно вже шостий рік - із регулярними розриваннями
тільняшокхвутболок кольору какі на жирних грудях.
Ну?
І де все обіцяне зе-шоблою?
Чи ви реально думаєте, що якщо ви взяли в борг і не віддали, як обіцяли, то вам хтось має радо давати в борг ще і ще?
Недайбі, Україна не те що переможе росію, ба навіть почне гнати ворога поперед себе зі своєї землі!
Ставимося з розумінням! (с)
а то кацапи нападуть, а сша відмовляться їх захищати. Нащо їм ці ризики?
Те, що ті апарати тисячами кидають авіабомби на Україну -- всім пох.
Але якби таке сталося, то іншим партньорам було б дуже невдобно за своє зволікання. Тому шведам зробили пальчиком "ай-я-яй".
І Швеція входить в систему безпеки НАТО.
Тому лишається набратись терпіння .
всім жовто-блакитним своє робить
прапор України синьо-жовтий! "блакитні" то мабуть в тебе друзі
Але лякають Трампом.
Бо ж Це безумовно Трамп поклав закон про ленд-ліз "під сукно", а не Байден, і розробляли той закон демократи, а не республіканці. Продовжуйте в тому ж дусі.
Шведів просять зачекати щоб тим часом продати Гріпени мадярам
Как там вначале войны говорили европейские страны: отдайте Путину те територии, а то он растроится? Так может это и есть та политика? просто решили оттянуть
Що робить НАТО? Правильно. Швеція - ти до нас, але літаки не передавай. Такі умови. Якщо ми силою удавку розривати не будемо, нам кінець.