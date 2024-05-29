Швеция передаст Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890

Правительство Швеции представило 16-й и самый большой пакет военной помощи для Украины на общую сумму 13,3 млрд шведских крон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Потребности Украины все еще большие, и Россия сейчас давит на Украину на нескольких фронтах. Россия усиливает авиаудары как по военным, так и по гражданским целям. Поэтому правительство помогает Украине еще одним рекордным пакетом военной поддержки", - говорится в сообщении.

Так, Швеция передает Украине самолеты радиолокационной разведки и управления (ASC 890), тем самым усиливая возможности противовоздушной обороны Украины.

Также страна передаст весь свой запас гусеничных бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для создания новых бригад украинской армии. Передадут и артиллерийские боеприпасы, а также ресурсы для обслуживания ранее переданного оборудования.

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