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авиация (2703) помощь (7424) Швеция (969)

Швеция передаст Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890

Швеція передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890

Правительство Швеции представило 16-й и самый большой пакет военной помощи для Украины на общую сумму 13,3 млрд шведских крон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Потребности Украины все еще большие, и Россия сейчас давит на Украину на нескольких фронтах. Россия усиливает авиаудары как по военным, так и по гражданским целям. Поэтому правительство помогает Украине еще одним рекордным пакетом военной поддержки", - говорится в сообщении.

Так, Швеция передает Украине самолеты радиолокационной разведки и управления (ASC 890), тем самым усиливая возможности противовоздушной обороны Украины.

Также страна передаст весь свой запас гусеничных бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для создания новых бригад украинской армии. Передадут и артиллерийские боеприпасы, а также ресурсы для обслуживания ранее переданного оборудования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция выделила для энергетики Украины пакет помощи на $61,6 млн, - МИД
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Топ комментарии
+56
Шведам респектище за підтримку України...
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29.05.2024 10:51
+27
північноєвропейські країни виявилися зі сталевими яйками
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29.05.2024 10:54
+23
там вам *** тут не угодишь,шлемазлы зрадойобские, анонсуют плохо не анонсуют верещите что усе пропала)))
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29.05.2024 10:56
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Правила форума Совет форумчан
Шведам респектище за підтримку України...
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29.05.2024 10:51 Ответить
" Швеція передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890"-- очевидно, що з кваліфікованим персоналом. Або про відповідні навчання українських військових просто не оголошували...
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29.05.2024 11:21 Ответить
передасть поняття широке, може через рік а може через два, ну коли персонал навчиться користуватись.
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29.05.2024 11:43 Ответить
На літаки такого класу персонал навчається не менше 2 років. Такі люди на вагу золота у всьому світі. Там дуже багато технічних моментів.
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29.05.2024 12:10 Ответить
Так и есть. Но главное что дадут. И это ключевое слово. А наши хлопцы все быстро усваивают. Я в них верю.
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29.05.2024 19:00 Ответить
Машина шикарная, нужная и очень ценная: наверное, пол-миллиарда долларов стоит. Швеции огромный респект за помощь.

Страна маленькая, а помощь из неё идет очень большая.
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29.05.2024 20:52 Ответить
>А наши хлопцы все быстро усваивают

Це ви так кажете, бо не вам в ньому сидіти
Насправді, це дуже погана мантра - заспокійлива, типу в нас скрізь супергенії, здібні на все - дай лише їм техніку. А є історії, коли ці "генії" не можуть навчитися користуватись навіть танковою рацією. Але в нього нема вибору - воно вже танкіст і через 4 тижні буде в бою. Як не зможе навчитися, буде відсутність координації, втрата позицій, врата техніки, втрата людей (навть тих, що більш здібні за нього).
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30.05.2024 01:29 Ответить
Я авиационный инженер. Поэтому так и говорю. Потому что знао.
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30.05.2024 06:32 Ответить
Думаю що там достатньо ******* електроніка і оператор ППО зможе вникнути в нюанси швидше... Єдина мабуть буде знову проблема з англійською мовою....

Ми ще від Юща прийняли ніби курс на Нато але англійської мови ніхто в військах не думав навіть впроваджувати...
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29.05.2024 12:23 Ответить
Буде і англійська і навчання екіпажу:
у кацапів в А-50 до двох десятків офіцерів було
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29.05.2024 13:31 Ответить
північноєвропейські країни виявилися зі сталевими яйками
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29.05.2024 10:54 Ответить
Варяги, легендарні скандинавські воїни. І ота халепа під Полтавою ще відгукнеться кацапам, дуже відгукнеться. Дивує, що німці, при усьому розумінні "нацизм-фашизм", ніяк не згадають, хто їх перемагав? Невже такі ферштейнери?
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29.05.2024 16:48 Ответить
Дорбре друзі шведи.
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29.05.2024 10:54 Ответить
На*** афішувати ?!
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29.05.2024 10:55 Ответить
там вам *** тут не угодишь,шлемазлы зрадойобские, анонсуют плохо не анонсуют верещите что усе пропала)))
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29.05.2024 10:56 Ответить
Респект уважаемому КосАн30 за лаконичную и резкую отповедь занудам-зрадойобам.
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29.05.2024 20:55 Ответить
Це не є секретом .
Інколи , повідомлення про виділення Україні допомоги ( ще й розписаної в деталях ) , в кацапських пабліках з'являються раніше ніж про це повідомляється на офіційних сайтах країн які ту допомогу виділяють .
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29.05.2024 11:35 Ответить
"Всевидяще око Стокгольму"
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29.05.2024 10:56 Ответить
Такие самолеты нужны в первую очередь для того чтобы работать в связке с современной авиацией. В том числе и для управления ею в качестве пво. Летающий радар и летающий командный центр. В связке к нему идет пусть устаревшая - но для своих задач эффективная ракета Rb 99 - лицензионная копия AIM120B - на 70 км. Отгонять су-34 от границ наверное вряд ли, но сбивать крылатые ракеты - вполне.
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29.05.2024 11:01 Ответить
Роман Григорович ти?
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29.05.2024 11:16 Ответить
Я не дуже розбираюсь в управлінні авіацією. Але деякі висновки можу зробити. Наші союзники американці відслідковують всі старти кацапських ракет, старти МіГ31 з Кінжалом, тому попередження про це завжди поступає вчасно. А що стосується F16, то для нанесення авіаударів по кацапні найкращий ефект тоді, коли ії на цілі наводить літаючий радар E-3 Sentry (укр. «Се́нтрі») - американський військовий стратегічний літак дальнього радіолокаційного виявлення. Але це дуже дорога іграшка, щоб її передавати Україні, та й кацапня вчинить істерику, тому Захід вирішив передати нам літаки радіолокаційної розвідки ASC 890, які замінять
американські Е-3 для наведення F16 на кацапські цілі.
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29.05.2024 11:09 Ответить
Так, штука дуже класна, але ховати її потрібно дуже сильно. Кацапи за ним справжнє сафарі будуть готові влаштувати.
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29.05.2024 11:27 Ответить
Найкраще місце базування цього літака буде в Польщі.
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29.05.2024 11:43 Ответить
польща не погодиться
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29.05.2024 22:26 Ответить
Так і є тільки невелика некритична в наших умовах відмінність що він позаду має мертву зону...
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29.05.2024 12:20 Ответить
Їх передають 6 штук. Це означає, що Україна зможе розгорнути практично цілодобове чергування в якісь важливі періоди (там літак в повітрі може знаходитись, наскільки я зрозумів, 4 години) з підняттям кожного - лише 1 раз на добу. Тобто, без перенапруження і конструктиву, і персоналу. Хоча в цивільній авіації такі літаки ганяють "в хвіст та гриву", з перервами буквально на заправку та завантаження/розвантаження. А можна і парами запускати, на відповідних траекторіях, для "контролю 360 градусів". І теж цілодобово тримати контроль.

А взагалі, мало хто розуміє, що означає факт такої передачі. Допуск до володіння літаками ДРЛО (засобом стратегічного рівня) - це настільки круто, що наступний крок - тільки F-35, стратегічні бомбардувальники та тактична ядерна зброя...
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29.05.2024 13:09 Ответить
Де ви бачили інформацію про 6 у них було 2 шт... зараз вони їх списують, тому що переходять на новішу версію.
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29.05.2024 14:32 Ответить
Десь прочитав. Значить збрехали. В принципі, зрозуміло, звідки ця цифра - в вікі написано "випущено 12 штук".
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29.05.2024 15:41 Ответить
Я майже вгадав :
https://www.dialog.ua/war/295755_1716972152
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29.05.2024 12:25 Ответить
Репоед , тут нищебродам лапотным не подают. Водки нет, быдло козломордое. И запомни, говноед, хорошитй кацап - это дохлый кацап. Хош стать хорошим, лапоть?
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01.06.2024 08:29 Ответить
І х#й шведи клали на кацапський блеф про "вазьмєзьдіє". Кацапи їх і не чіпають,тому що знають що без толку. Кацапи погрожують лише тим,у кого побачили мокрі штани.
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29.05.2024 11:09 Ответить
Оце вже діло. Щира подяка!
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29.05.2024 11:09 Ответить
Америкосам должно быть стыдно. Если бы америкосы дали нам хоть 5% от своего запаса то мы бы рашку загнали аж обратно в Монголию откуда они вылезли
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29.05.2024 11:24 Ответить
Тоді в американців 5% складів будуть пустувати. Як таке можна допустити?
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29.05.2024 11:36 Ответить
Ви думаєте, що ви пожартували?

Але правда в тому, що коли склади спутошуються навіть на 5-10%, у всіх інтендантів та у всіх командирів ВСІХ рівнів, аж до конгресу включно, починає пригоряти. Причому пригоряти так, що там як ошпарені бігають. На жаль, або на щастя, в США гроші воякам виділяють цивільні. Тому виконуються далеко не всі забаганки військових інтендантів. Тому і так поступово розгортаються додаткові виробництва *********** (снарядів та ракет).
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29.05.2024 12:50 Ответить
А якби українці зберегли той військово-промисловий потенціал, що залишився в спадок від СРСР, та зберегли і вчасно модернізували радянське озброєння, то навіть з урахуванням ядерного і т.п. роззброєння, ЗСУ могли б уже бути в Пекіні.
Але максимально знищили, за повної підтримки суспільством, а тепер американці не такі, бо не хочуть давати "нажиті непосильним трудом" та куплені за шалені гроші озброєння.
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29.05.2024 11:41 Ответить
, американці й змушували нас знищувати той радянський військово-промисловий спадок, зокрема профінансували знищення 4040 танків.
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29.05.2024 16:51 Ответить
Якщо це навіть і так, то хто заважав зробити це увімкнувши мізки - зняти і законсервувати двигуни та інше обладнання, зняти стволи гармат, складувати десь корпуси. Формально танк знято з озброєння, практично його можна було б відновити. Окрім того, знаєте нинішні проблеми танків? Поміж проблеми зносу двигунів, є проблема, чи навіть ПРОБЛЕМА розстріляних стволів. Її ще при Порошенку намагались вирішити, залучивши в т.ч. інститут Патона, але....
Так це теж американці винні?
Та і взагалі, Україна, за договором про звичайні озброєння, могла мати в строю 4080 одних лише танків. А скільки їх було в 2021? 927, з дозволених 4080. Інші Байден з'їв?
P.S. Якщо не хочете і далі повторювати пропагандистські вигадки, відкриваєте в інтернеті - Договір про звичайні озброєння в Європі, довідник Military Balance за якийсь з першої половини 90-х, та якийсь з останніх років і побачите що було, скільки було дозволено, а скільки, чи навіть СКІЛЬКИ було знищено. І тоді зрозумієте, що американці окрім ядерної зброї та її носіїв, практично нічого і не вимагали знищувати. Все інше це потужні досягнення українського народу.
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30.05.2024 02:33 Ответить
Навіть забув, а чудовий приклад - стратегічні бомбардувальники. США хотіли знищення Ту-160, та Ту-95, а що зробили українці? Продали за безцінь рашистам разом з ракетами. А тепер отримують ці ж ракети з цих же літаків, по будинках та електростанціях.
А Ту-22? 16 Ту 22М2, та 36 Ту 22М3 (******* версія, новішої і в рашистів немає), були знищені (окрім декількох для музеїв) ДОБРОВІЛЬНО. Їх знищення хоч і було оплачено американцями, але не вимагалось. НЕ ВИМАГАЛОСЬ. Це було виключно українське рішення.
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30.05.2024 02:43 Ответить
В Україні правили не українці. А стара продажна радянська і проросійська номенклатура, котра обслуговувала будь-кого, будь-який інший народ, але тільки не українців.
І суспільство ніхто особливо не питав. Суспільство виходило на Майдани, весь час. Але, при тому, дуже толерантно ставилося до цих перевертнів, українофобів, манкуртів, запроданців, вважаючи їх "українцями".
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30.05.2024 09:11 Ответить
Ну-ну, тоді по аналогії і українців в Україні не проживало, лише "стара продажна радянська і проросійська купа людей".
Суспільство дійсно ніхто не питав, але воно і масово не протестувало. А от потім спокійно голосувало за Кравчуків, Кучм, Яників, і т.п. шоблу калібром по менше. Які знищували військовий потенціал. Але навіть і так, при Кучмі були хоч якісь військові програми по створенню зброї, потім Янукович це знищив. А потім, що зробило суспільство в 2019? Коли навіть тупому було зрозуміло, що іде війна? Проголосувало не за армію, а за гру на роялі ******.
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30.05.2024 09:28 Ответить
У шведів свої рахунки з московією ще з часів петра.
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29.05.2024 11:37 Ответить
Дальність виявлення цілей - 190-250 mi (300-400 km). Супер.
https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_340_AEW%26C Saab 340 AEWCS S 100 Argus

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29.05.2024 11:41 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Saab_340_AEW%26C Saab 340 AEW&C

Перший політ https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994

Усього вироблено 12

Порівняно з традиційними круговими радарами на літаках дальнього радіолокаційного виявлення, таких як https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_E-3_Sentry E-3 Sentry , у Saab 340 радар https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=PS-890_AESA&action=edit&redlink=1 PS-890 AESA з системою https://uk.wikipedia.org/wiki/Erieye Erieye нерухомий та розташований поздовжньо, така конструкція зменшує коефіцієнт опору повітря, але має сліпі зони попереду і позаду лака. Зона сканування скаладаює 120 градусів з кожного боку літака.. Радар може відслідковувати кораблі, літаки та ракети на відстанях до 190-250 миль (300-400км) при польоті на висоті 20,000 футів (6096 м)
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29.05.2024 13:03 Ответить
что и тут еще зраду нашли?или только в поисках?
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29.05.2024 11:51 Ответить
знайшли. Дають 2, треба 6. Відмовляємося )
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29.05.2024 22:28 Ответить
Бронетранспортер Pbv 302 має характерну коробчасту форму, за винятком похилих лобових бронеплит. Механік-водій сидить попереду, командир і навідник за ним, у центрі машини, з боків. Десантне відділення знаходиться у кормі. Двигун та трансмісія знаходяться під підлогою машини. Корпус зварений із сталевих плит, причому бічні мають двошарову структуру. Похилі лобові плити можуть витримати влучення 20-мм снаряда. Десантне відділення призначене для 10 солдатів, які сидять уздовж бортів, один до одного

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29.05.2024 11:53 Ответить
Дякуємо! Оце справжні вікінгі. Без балачок, без років очікування - респект!
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29.05.2024 12:00 Ответить
Щось мені підказує, що це давно запланована передача в рамках побудови інфраструктури для розгортання 2+ ескадрилій F-16. Віддати половину чи третину парку літаків ДРЛО "просто так, без балачок" - так не буває. Просто нам з вами торік, коли було прийнято рішення про передачу F-16 нічого про інфраструктуру не казали. А вона - відбудовується.
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29.05.2024 12:48 Ответить
Шведи щось знають. І скоріш за все це щось стосується безпосередньо їх самих, тому діють розумно і на випередження для локалізації наслідків і мінімізації проблем.
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29.05.2024 12:06 Ответить
Так, стосується безпосередньо: Путін на Готланд облизується.
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29.05.2024 14:26 Ответить
Здається це реакція на розмови про те що хйло там якісь острів захоплювати збирався. І тут відразу зміцнення військовоі підтримки. Це гарна новина.
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29.05.2024 12:33 Ответить
Я думаю, що це планові передачі в рамках величезної ініціативи "дамо Україні 60+ літкаів типу F-16".

Просто ми, як цивільні, та ще й колишні совки, не розуміємо, що якщо "захід" передає СИСТЕМИ, то робить це настільки грунтовно, наскільки це можливо взагалі. От і передача авіації справжнього 4-го покоління супроводжується вибудовуванням інфраструктури. Головною складовою якої є РЕР.

Шість літаків ДРЛО в України. Капець як круто!!!
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29.05.2024 12:44 Ответить
Велика подяка,дууууже необхідна річ.
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29.05.2024 12:34 Ответить
Власні літаки ДРЛО, 6 штук, на 3й рік повномасштабки, коли в засрашки практично всі такі вибили - оце королівський подарунок!

Але, звісно, провокатори продовжуватимуть брехати "та нащо ті F-16, вони ж ніякі, ніякої інфраструктури немає"... Ага, немає... Капець. ШІСТЬ ЛІТАКІВ ДРЛО. Це просто триндець як круто!!!
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29.05.2024 12:41 Ответить
Какие шесть самолетов? Откуда эта шняга пошла? На их (шведском) сайте правительства речь идет об ОДНОМ самолете.
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29.05.2024 15:16 Ответить
Десь прочитав. Значить - дезінформували.
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29.05.2024 15:40 Ответить
Некоторые здесь стали сознаватся что не спецы. Я тоже чайник в данной теме. Не если Грипеннов не дадут---то зачем такой самолёт? Хоть один хоть больше. У нас нет авиации. В этом корень беды. И похоже и не будет. Посылать учится надо было 20 лет назад. В оранжевую эпоху кое кто предлагал. И всё. Ну вот откликнулось.
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29.05.2024 17:24 Ответить
Шведи ви молодці, дякуємо!!! Тепер чекаємо на Гріпін!!!
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29.05.2024 14:38 Ответить
Надійна техніка,якщо передають значить з спеціалістами все норм.
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29.05.2024 14:43 Ответить
Важкувато їм двом буде, але можливо то тільки початок, бо у шведів їх реально 9 чи 10 штук, пара з яких в Польщі і пара у нас. Цікаво чи вони інтегровані в якусь НАТівську глобальну систему спостереження.
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29.05.2024 16:33 Ответить
Швеції тепер як члену НАТО можна на засоби АВАКС розраховувати. А для нас їх літаки саме те - радіус стеження до 500 км, для фронту вистачить. Ото мабуть і загвоздка з F-16 була, що системи стеження не вистачало
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29.05.2024 16:53 Ответить
... а Ви задайте собі питання....??? Звідки ..навіть Ви у інтернеті знаєте... з якого району ті ж кацапсячі Ту-95МС запускають, як відслідковуються і з допомогою чого їх переміщення... тощо...))? Як знаходять крилаті ракети наші Міг-29 та Су-27... ? Як їх бачить наші ППО? Невже Ви вважаєте, що на землі стоять РЛС .. матляють антенами і бачать все навкруги? Вся інформація надходить з літаків-розвідників країн НАТО..які почергово працюють уздовж українськіх кордонів від болгарського Бургаса ..до норвежських островів. Там і американскі ..і британські.., і французські з голандськими.. І над Чорним морем на 55000 футів постійно працюють стратегічні розвідувальні беспилотники, які вилітають з італійських баз . Систем стеження більш..ніж достатньо. Систем враження недостатньо. Але і те..і друге не наше. А шведські розвідники внесуть свою долю для збору інформації. Але вони не ОСНОВНИЙ базовий ресурс повітряної розвідки. Базуватися вони в Україні точно не будуть. Будуть бігати уздовж кордонів..базуючись десь в Румунії..чи Литві.
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29.05.2024 17:49 Ответить
толку нам з того, що ми знаємо що на нас летить 100 ракет, а нам їх нічим перехопить?
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29.05.2024 22:32 Ответить
... і всі 100 влучають у цілі? І нічого не збивають? Вам би краще жувати, чим дізнатися, що неможливо збити все, що летить на нас. Може прожувавши, зрозумієте, що можливості збивати напряму зв*язані з можливістью бачити..де і що! А тепер попробуйте представити..шо західних літаків ДРЛО нема у кордонів України!
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30.05.2024 00:19 Ответить
вам би краще не хамити незнайомим людям і зрозуміти суть питання.
Інтелект і хамство так і пре з нежуючого.
Ще раз для альтерантивно обдарованого нежуючого. Ми бачимо що летить 8, а збити можемо 4.
І де зараз трипільска/зміївська тец, вумнику? Допомогли вам в цьому випадку західні дрло?
І жуючому ясно, що збити 4 і не збити 4, трохи краще ніж не збити 8. Але не завжди.
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30.05.2024 00:36 Ответить
Суть питання? Навіть..якщо Ви втулите десятки комплексів ППО..то без літаків ДРЛО вони залізо! І перш ніж про щось писати.. думайте. Мова йде про забезпечення дій очима.. а не про сліпого з рушницею у руках. Так от краще жуйте..і сподівайтеся, що людина з очима і рушницею значно краще..ніж без очей! А набої для рушниці треба було продовжувати виготовляти ...як це робили з 2014 року..і не чистити рушницю асфальтом...як це почали робити з допомогою тільки жуючих у 2019 році. Чого Ви скиглите? Може Вам і соплі витирати західним країнам? Ми хочете збивати 8 з восьми.. а для цього крім скуляжу нічого не робимо!! Може захід нас повинен захищати тоді..коли у Львові на 100 відправлених повісток прийшли тільки ДВОЄ?! Може захід повинен нас захищати..коли у Вінницькій області 86 тисяч уклоністів? Може захід повинен був прикрити Трипільську та Зміївську ТЕЦ? Шукати винних не на заході треба...а у своєму сараї... де куча овець привела до влади барана. Тому продовжуйте жувати і сподіватися, що при наданні БЕЗКОШТОВНО очей..Вам хтось зарядить рушницю...(теж безкоштовно) і знайде тих, хто з цієї рушниці буде стріляти. (і збивати вісім з восьми)
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30.05.2024 07:12 Ответить
я вам про перехват, а ви мені про очі. Одне не працює без іншого. Якби у нас було 100 патріот, і не було дрло, був би з них толк?
а про баранів мені не треба. Цензор мене 100 разів банив в 2019 за образи величайшого бубачки.
Порох Бутусову був поганий. То хай насолоджується зеленським.
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30.05.2024 15:30 Ответить
а Ви подумайте... як же ж ми вже третій рік війни бачимо... що відбувається над Україною? Трожки нижче прочитайте...))
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29.05.2024 17:51 Ответить
Не AVACS, але майже теж відноситься до "стратегічного дальнього озброєння".
Велика подяка Швеції!
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29.05.2024 18:13 Ответить
ТАК ХАЙМАРСЫ ЛУЧШЕ !!! ДАВАЙТЕ ХАЙМАРСОВ !!!
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29.05.2024 18:19 Ответить
Хех ... Невже такі (чи подібні) літаки настільки дорогі, що "бідна" авіаційна Україна не могла побудувати ?
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29.05.2024 18:31 Ответить
становится ясно почему байден саботировал передачу шведских истребителей. будут только f-16. туда не бей, сюда не бей, ой денег нет на снаряды, дальнобойные воздух-воздух не дадим, радары не будут. просто патрилируйте Киев и Львов, всё. шведских бы х-ер контроллировали.
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29.05.2024 18:55 Ответить
"Викинги"
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29.05.2024 19:11 Ответить
Швеція,Великобританія,Фінляндія,Литва,Латвія,Естонія,Чехія,Бельгія,Норвегія,Данія,Нідерланди,Франція і ще дехто ось наші найближчі друзі,а частково Німеччина , США,Канада,Італія,Іспанія,Польща Австралія,Японія.Кого не згадав з важливих друзів вибачайте.І найближчі друзі(хто щиро допомагає) окрім деяких країн Балтії - є Країни - Монархії,співпадіння...не думаю.
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29.05.2024 19:51 Ответить
Все ж ще в 1709 році шведи разом з українцями не завершили добру справу
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29.05.2024 21:02 Ответить
Шведам не потрібен озвірівша собака у вигляді кацапідґв на східному кордоні
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29.05.2024 21:36 Ответить
 
 