Швеція передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890
Уряд Швеції представив 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.
"Потреби України все ще великі, і Росія зараз тисне на Україну на кількох фронтах. Росія посилює авіаудари як по військових, так і по цивільних цілях. Тому уряд допомагає Україні ще одним рекордним пакетом військової підтримки", - йдеться в повідомленні.
Так, Швеція передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), тим самим посилюючи можливості протиповітряної оборони України.
Також країна передасть весь свій запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для створення нових бригад української армії. Передадуть і артилерійські боєприпаси, а також ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
Страна маленькая, а помощь из неё идет очень большая.
Це ви так кажете, бо не вам в ньому сидіти
Насправді, це дуже погана мантра - заспокійлива, типу в нас скрізь супергенії, здібні на все - дай лише їм техніку. А є історії, коли ці "генії" не можуть навчитися користуватись навіть танковою рацією. Але в нього нема вибору - воно вже танкіст і через 4 тижні буде в бою. Як не зможе навчитися, буде відсутність координації, втрата позицій, врата техніки, втрата людей (навть тих, що більш здібні за нього).
Ми ще від Юща прийняли ніби курс на Нато але англійської мови ніхто в військах не думав навіть впроваджувати...
у кацапів в А-50 до двох десятків офіцерів було
Інколи , повідомлення про виділення Україні допомоги ( ще й розписаної в деталях ) , в кацапських пабліках з'являються раніше ніж про це повідомляється на офіційних сайтах країн які ту допомогу виділяють .
американські Е-3 для наведення F16 на кацапські цілі.
А взагалі, мало хто розуміє, що означає факт такої передачі. Допуск до володіння літаками ДРЛО (засобом стратегічного рівня) - це настільки круто, що наступний крок - тільки F-35, стратегічні бомбардувальники та тактична ядерна зброя...
https://www.dialog.ua/war/295755_1716972152
Але правда в тому, що коли склади спутошуються навіть на 5-10%, у всіх інтендантів та у всіх командирів ВСІХ рівнів, аж до конгресу включно, починає пригоряти. Причому пригоряти так, що там як ошпарені бігають. На жаль, або на щастя, в США гроші воякам виділяють цивільні. Тому виконуються далеко не всі забаганки військових інтендантів. Тому і так поступово розгортаються додаткові виробництва *********** (снарядів та ракет).
Але максимально знищили, за повної підтримки суспільством, а тепер американці не такі, бо не хочуть давати "нажиті непосильним трудом" та куплені за шалені гроші озброєння.
Так це теж американці винні?
Та і взагалі, Україна, за договором про звичайні озброєння, могла мати в строю 4080 одних лише танків. А скільки їх було в 2021? 927, з дозволених 4080. Інші Байден з'їв?
P.S. Якщо не хочете і далі повторювати пропагандистські вигадки, відкриваєте в інтернеті - Договір про звичайні озброєння в Європі, довідник Military Balance за якийсь з першої половини 90-х, та якийсь з останніх років і побачите що було, скільки було дозволено, а скільки, чи навіть СКІЛЬКИ було знищено. І тоді зрозумієте, що американці окрім ядерної зброї та її носіїв, практично нічого і не вимагали знищувати. Все інше це потужні досягнення українського народу.
А Ту-22? 16 Ту 22М2, та 36 Ту 22М3 (******* версія, новішої і в рашистів немає), були знищені (окрім декількох для музеїв) ДОБРОВІЛЬНО. Їх знищення хоч і було оплачено американцями, але не вимагалось. НЕ ВИМАГАЛОСЬ. Це було виключно українське рішення.
І суспільство ніхто особливо не питав. Суспільство виходило на Майдани, весь час. Але, при тому, дуже толерантно ставилося до цих перевертнів, українофобів, манкуртів, запроданців, вважаючи їх "українцями".
Суспільство дійсно ніхто не питав, але воно і масово не протестувало. А от потім спокійно голосувало за Кравчуків, Кучм, Яників, і т.п. шоблу калібром по менше. Які знищували військовий потенціал. Але навіть і так, при Кучмі були хоч якісь військові програми по створенню зброї, потім Янукович це знищив. А потім, що зробило суспільство в 2019? Коли навіть тупому було зрозуміло, що іде війна? Проголосувало не за армію, а за гру на роялі ******.
https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_340_AEW%26C Saab 340 AEWCS S 100 Argus
Перший політ https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994
Усього вироблено 12
Порівняно з традиційними круговими радарами на літаках дальнього радіолокаційного виявлення, таких як https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_E-3_Sentry E-3 Sentry , у Saab 340 радар https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=PS-890_AESA&action=edit&redlink=1 PS-890 AESA з системою https://uk.wikipedia.org/wiki/Erieye Erieye нерухомий та розташований поздовжньо, така конструкція зменшує коефіцієнт опору повітря, але має сліпі зони попереду і позаду лака. Зона сканування скаладаює 120 градусів з кожного боку літака.. Радар може відслідковувати кораблі, літаки та ракети на відстанях до 190-250 миль (300-400км) при польоті на висоті 20,000 футів (6096 м)
Просто ми, як цивільні, та ще й колишні совки, не розуміємо, що якщо "захід" передає СИСТЕМИ, то робить це настільки грунтовно, наскільки це можливо взагалі. От і передача авіації справжнього 4-го покоління супроводжується вибудовуванням інфраструктури. Головною складовою якої є РЕР.
Шість літаків ДРЛО в України. Капець як круто!!!
Але, звісно, провокатори продовжуватимуть брехати "та нащо ті F-16, вони ж ніякі, ніякої інфраструктури немає"... Ага, немає... Капець. ШІСТЬ ЛІТАКІВ ДРЛО. Це просто триндець як круто!!!
Інтелект і хамство так і пре з нежуючого.
Ще раз для альтерантивно обдарованого нежуючого. Ми бачимо що летить 8, а збити можемо 4.
І де зараз трипільска/зміївська тец, вумнику? Допомогли вам в цьому випадку західні дрло?
І жуючому ясно, що збити 4 і не збити 4, трохи краще ніж не збити 8. Але не завжди.
а про баранів мені не треба. Цензор мене 100 разів банив в 2019 за образи величайшого бубачки.
Порох Бутусову був поганий. То хай насолоджується зеленським.
Велика подяка Швеції!