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Россияне возводят защитные ангары на аэродроме в 300 км от границы с Украиной. ФОТО

Ангари на аеродромах у Росії

На аэродроме Мариновка, расположенном в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной, россияне начали возводить ангары для защиты самолетов от ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный.

Как информирует издание, соответствующие фото с новыми аэродромными ангарами были опубликованы в соцсети Х.

Возведение новых ангарных сооружений заметили на спутниковых снимках на аэродроме Мариновка, который расположен в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной.

Читайте также: Россия вывозит своих военных из Джанкоя и восстанавливает аэродромы в глубине Крыма, - движение "Атеш"

Ангари на аеродромах у Росії
Спутниковый снимок аэродрома Мариновка в 2022 году. Фото: Google

На фото видно 12 новых ангаров, которые являются укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ангари на аеродромах у Росії
Защитные ангары для истребителей на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Фото: Google

Как отмечает издание, развитие аэродромных ангаров должно защитить самолеты от поражения ударными дронами, а также от суббоеприпасов баллистической ракеты ATACMS.

Также стоит отметить, что наличие ангаров не даст спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пустой ангар или там стоит самолет.

Читайте также: На аэродроме "Бельбек" уничтожены два МиГ-31, а в Вишневом – С-400. Двое оккупантов ликвидированы, 13 ранены, - росСМИ

Хотя пока не известно, из каких материалов изготовлены ангары, однако, учитывая их вид, вероятно, они с минимальной защитой от осколков.

Напомним, британская разведка сообщала, что после ударов украинских беспилотников по аэродрому в Краснодарском крае 27 апреля, оккупанты вывели из этого района около 40 самолетов различных типов и рассредоточили их на нескольких аэродромах, расположенных дальше от линии фронта.

Автор: 

защита (185) россия (95671) самолет (3600) аэродром (294)


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Топ комментарии
+40
А в нас? - чи будемо реготати як з лініі Суровікина
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29.05.2024 20:07
+26
А в нас надвечір вийде нове, потужне відео від "найвеличнішого" захисника та батька нації. А тим часом вкотре виявиться, що ніде не видно фортифікаційних споруд, захисту енергосистем, чималих партій бронежилетів та снарядів на які виділили десятки мільярдів, які чомусь теж кудись безслідно зникли. Тобто, нічого нового.
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29.05.2024 20:31
+23
Поки точитиметься дискусія можна стріляти по кацапській території західною зброєю, чи не можна, кацапи набудують укріплень, стріляти не матиме сенсу.
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29.05.2024 20:07
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Правила форума Совет форумчан
А в нас? - чи будемо реготати як з лініі Суровікина
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29.05.2024 20:07 Ответить
А в нас надвечір вийде нове, потужне відео від "найвеличнішого" захисника та батька нації. А тим часом вкотре виявиться, що ніде не видно фортифікаційних споруд, захисту енергосистем, чималих партій бронежилетів та снарядів на які виділили десятки мільярдів, які чомусь теж кудись безслідно зникли. Тобто, нічого нового.
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29.05.2024 20:31 Ответить
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29.05.2024 21:05 Ответить
А в нас продовжується "Велике крадівництво" і покзово збудували лінію оборони на сотню метрів для гарного відоса для Гундоса. Складається таке враження, що він багато говорить про перемогу, читаючи з папірця чиїсь гарні слова, а діями покзує, що веде країну до поразки.
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29.05.2024 22:27 Ответить
У нас літаків мало, а мало укриттів будувати нема сенсу, бо багато не вкрасти.
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30.05.2024 19:57 Ответить
Поки точитиметься дискусія можна стріляти по кацапській території західною зброєю, чи не можна, кацапи набудують укріплень, стріляти не матиме сенсу.
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29.05.2024 20:07 Ответить
ракета такие ангары на раз пробьет,а с дронами может и прокатит
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29.05.2024 20:08 Ответить
Ще в часи моєї молодості були спеціальні бомби (бетонобійні) Вони були обладнані стабілізуючими парашутами та ракетними прискорювачами Бомбардувальник їх висипав над аеродромом Бомби стабілізувалися у вертикальному спуску Потім включався ракетний прискорювач Бомба вганялася крізь бетон А потім підривалася з затримкою Так спричинялися значні ушкодження як злітній смузі так і бетонним ангарам На такі бомби досить встановить систему наведення Або просто скидать з квадрокоптера
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29.05.2024 20:18 Ответить
В УКраїні таких не має. Усе продано, розпилено на метал і побудовано котеджі для урядовців.
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29.05.2024 20:26 Ответить
Звідки тобі відомо? Я знаю що є! Бо починав службу в авіації і в одному з арсеналів у мене товариш служив І сам мав суміжну спеціальність спеціаліста з озброєння (була така "мулька" в ті часи у замполітів - отримання суміжної спеціальності щоб міг замінить вибулого товариша)
А ти як завжди - "серонув" - аби "висраться"
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29.05.2024 20:35 Ответить
Якщо товщина металу в тих бомбах десь біля 20 мм, то цілком можливо, що вони ще 13 травня минулого року розлетілися на чималий радіус після влучного удару рашистів позбавивши житла мене і чималу кількість інших людей, які проживали неподалік ураженого об'єкту.
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29.05.2024 20:47 Ответить
А тобі відомо про який об"єкт я веду мову?
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29.05.2024 20:50 Ответить
Я писав про бомби, які Ви згадали постом вище (20:18) - можливо, саме такі ми втратили, адже бачив товсті уламки, тому й припустив, що це могло бути щось подібне, бо не експерт в цьому питанні.
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29.05.2024 21:03 Ответить
У звичайних ФАБ-250 та ФАБ-500 товщина стінок теж не менше 20 мм Тоді про що ми мову ведемо?
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29.05.2024 21:15 Ответить
Просто я не фахівець, от і було цікаво, які саме бомби могли бути з такого товстого та важкого металу - тепер хоч приблизно буду знати.
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29.05.2024 21:23 Ответить
Там пробиття не за рахунок товщини та ваги металу йде - а за рахунок розгону ********** ракетним прискорювачем
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30.05.2024 01:52 Ответить
Грузевиці?
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30.05.2024 12:17 Ответить
Так.
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30.05.2024 13:03 Ответить
А Зє- πzgota з трусів вистрибувала, завіряючи, що ВСІ отримали компенсації, житло 100%відновлено
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30.05.2024 13:46 Ответить
Ніякої допомоги не було, бо місцева влада допомагала лише тим, у кого незначні пошкодження, а з критичними відправляли до держави, яка послала куди подалі. Більше того, попри обіцянки ДСНС так і досі не перевірило ділянку на якій є уламки. Місцеві були, зафіксували пошкодження, ще ООН поставили декому двері та вікна (але що мені до них, якщо будинок знищений). Понад рік комісії від держави немає і мало надії, що колись буде.
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30.05.2024 13:57 Ответить
Капець...
А де зараз мешкаєте?
Крч, кинули напризволяще!
Я чув, що збірно-щитові будиночки завезли та давали, хто потребував. Чи і тут наї.али?
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30.05.2024 21:06 Ответить
У близьких родичів. Будиночків жодних не завозили, бо конкретно тут дуже сильно постраждали лише кілька будинків, які найближче до знищеного об'єкту, а після всіх цих реформ з громадами так і не можуть розібратися, до кого відноситься цей масив, хто за що відповідає і т.п. Втім, неофіційно натякнули, що навіть якби було рішення про вібудову та компенсацію то насамперед по всій Україні отримували б різні пільгові категорії, багатодітні, сімейні і т.п., а такі самотні та немолоді, як я у яких ще й є у власності частина квартири в місті у найближчий перспективі марно на щось розраховувати, бо вони вже в останню чергу. А зараз кажуть, що ніби-то якщо вцілів фундамент, то будинок не є знищеним. Тобто, вигадують не зрозуміло що і малоймовірно, що доживу до якогось результату.
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30.05.2024 21:37 Ответить
Знущання, знущання, знущання без кінця й краю.
І безнадійно забуті прості люди...
... Згадав щойно про такий момент, як звернення у ЄСПЛ. Відомо про звернення українців з позовом до ерефії про відшкодування моральних та матеріальних збитків. Результатом є присудження виплат нашим людям (українцям) за заподіяну їм шкоду.
...Правда не знаю наскільки швидко цей процес відбувається.
Але не слід відмовлятися від шансу. Знаю, є у Хм. безкоштовні юридичні консультації. Можливо, якщо у Вас ще "не опустилися руки", є сенс спробувати?
У будь-якому випадку треба щось робити. Не давати забувати про себе йо.аній владі.
Радітиму, коли піде рух на Вашу користь. Адже є місцеві активісти, небайдужі люди, юристи-волонтери, громадські приймальні різних партій...
Розумію, можна сказати, що легко давати усілякі поради людям і як це неприємно чути немолодій людині з купою болячок. Нажаль, іншого шляху немає. Дай Боже вам сил!
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31.05.2024 00:05 Ответить
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29.05.2024 21:35 Ответить
красівоє!
вот тому аятоли побудували в горах цілий лабірінт тунелів для літаків

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29.05.2024 21:53 Ответить
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29.05.2024 21:55 Ответить
Спірне рішення, головна перевага авіації це мобільність, а тут завалити всі виїзди і стоятимуть вони там "замурувані", алеціленьки.
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29.05.2024 22:18 Ответить
Да, красивые туннели, видно дорогое сооружение, правда самолёты разработки 50-х годов. (Первый полёт F-4 1958 год)
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30.05.2024 22:13 Ответить
От-от! Тільки на відео - "Томагавк" І перекриття зверху у тисячі тон А ці "чудіки" виставили три десятки металоконструкцій з гофрованого заліза і "призначили" їх "бронею"
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30.05.2024 02:08 Ответить
Не Томогавк, то GBU-39 Small Diameter Bomb
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30.05.2024 05:19 Ответить
"Хай буде гречка!" На істину в останній інстанції претендувать не буду
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30.05.2024 06:44 Ответить
Так до них ще треба споавжнього літака.
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30.05.2024 19:58 Ответить
Звісно ракета рознесе такі ангари, але спочатку необхідной їх зробити, бо дальність до конкретно цього аеродрому близько 500 км.
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29.05.2024 20:36 Ответить
якщо поставити 100 ангарів і в них розмістити рандомно 20 літаків, як ви будете знати куди бити з цих 100???
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29.05.2024 21:33 Ответить
Во первых теперь нужно еще угадать если там в ангаре самолеты. И если нам даже дадут ракеты то вряд ли столько чтобы в каждый ангар стрелять. А насчет дронов так не каждый дрон пробьет етот ангар. Да и скоро рашисты и с дронами что то придумают что далеко не каждый туда долетит. Так что времени осталось мало. И печально то что рашисты очень быстро делают выводы, а вот мы только смеемся над ними, а потом плачем.
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29.05.2024 21:57 Ответить
Якщо б не було цих укриттів - одним кассетним атакамсом можна було б усі ці літаки у ряді потрощики, а з укриттями - на кожен окрему ракету потрібно....
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29.05.2024 22:45 Ответить
Це точно
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29.05.2024 20:29 Ответить
твою бідонівську дівізію разолм із глистом саліваном !!!

вони ж, курва, рядочком стоять! пару Атакамсів і всі згорять к єпєням !
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29.05.2024 21:39 Ответить
Да, красиво стоят, рядышком, крылышко к крылышку. Аж 20 штук насчитал. Жирная цель для А-10 "Warthog". Один заход, одна очередь на 4 - 5 секунд, простыми разрывными и всё. Но, есть нюанс, где взять А-10 и как туда долететь.
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30.05.2024 21:58 Ответить
Судячи з порівняльних розмірів та ширини стоянки, літаків та "ангарів - мені цікаво: "А як вони туди ті літаки "запихатимуть"? Вручну? Бо АПА з буксирувальним вузлом там не "вверне"!
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29.05.2024 20:09 Ответить
кацапська смєкалка..збудували поверх літаків..їм сказали - сховати. А як діставати - пофігу..
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29.05.2024 20:25 Ответить
Мені просто відома практика подібної роботи Там радіус повороту цього не дозволить - бо ангар завузький! І вузька територія стоянки Не будуть же вони ті ангари ставить на грунт за межами стоянки?
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29.05.2024 20:40 Ответить
Почекаємо наступні знімки - якщо наші, маючи дозвіл - туди щось важке не закинуть. Або руїни побачимо, що теж непогано.
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29.05.2024 21:06 Ответить
Типа бетонні огорожі для винищувачів набагото ширші ?
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30.05.2024 20:00 Ответить
"Огорожі" - на городі! А на аеродромі - "захисні обвалування" І , так - вони ширші!
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30.05.2024 20:10 Ответить
кран під'їхав, підняв - опустив, як у фільмі "Берегись автомобиля" )))
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29.05.2024 21:23 Ответить
а може хитропопі кацапи ангари поверх літаків намалювали ?
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29.05.2024 21:41 Ответить
Думаю, ангари переносні.
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29.05.2024 22:05 Ответить
"Переносні" ангари хороші тільки для захисту від дощу Та від крана Юрія Дєточкіна ...
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30.05.2024 01:59 Ответить
Так ангари гумові, надувні розтягуються
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30.05.2024 22:02 Ответить
Покришки не допомогли?
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29.05.2024 20:10 Ответить
Саркофаг над мацквою не врятує, рашисти вам усім гаплик
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29.05.2024 20:14 Ответить
А ми асфальт кладемо у прифронтовій зоні
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29.05.2024 20:14 Ответить
Бо клали асфальт на заході країни то люди почали кричати не треба асфальт дайте гроші на ЗСУ, а магнати вирішили як не треба то не пішли гроші ні на дороги ні на ЗСУ, а в їх кишені. Заводи з виготовлення зброї жодного не зробили, ні патронного, ні снарядного, усе чекаємо на дурну Америку і ЄС які усе дають і гроші в кишені олігархам і зброю. А завтра не дадуть і будемо знову драпати до Польщі, Німеччини і далі.
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29.05.2024 20:32 Ответить
Були танки -караван-сараї, а тепер літаки-броненосці. русня пакується в саркофагі.
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29.05.2024 20:21 Ответить
Для чого ангари?Дєд кабаєв витягнув з ширінки ядерний іскандер,помахав ним пару раз,встряхув капельки "вєлічія",навіть лукашенку дав помацати,невже не помогло?
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29.05.2024 20:25 Ответить
нє впєчатліло - ЗСУ натомість пошкодили пару Воронежей

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29.05.2024 21:45 Ответить
Це все рашистська куйня в порівнянні із "зеангарами" для F-16, котрих так і немає
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29.05.2024 20:27 Ответить
не буде бункерів - не буде Ф-16

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29.05.2024 21:47 Ответить
як мінімум - тепер виявити що там сховано вже неможливо. рашка все ж пристосовується. а в нас все як на тім фото з Харківщини, з зубами дракона звалиними в одну кучу.
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29.05.2024 20:27 Ответить
Заїжджати туди кац аналоговнєт буде під землею?
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29.05.2024 21:41 Ответить
Вони з ангаром літати будуть.
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29.05.2024 22:17 Ответить
гарно стоять, у рядок ... потім буде не зрозуміло, де є літак, а де нема ...
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29.05.2024 20:28 Ответить
А наший відосики клепає
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29.05.2024 20:29 Ответить
з мінімальним захистом від уламків???
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29.05.2024 20:37 Ответить
В темі дозволяють - не дозволяють партнери лупити по обʼєктах рашки ось така думка від поважного Злого Одесита -Олександра Коваленко ( перепечатаний текст з його фейсбук 29 -го, сьогодні)

Для перемоги Україні потрібен дозвіл від трьох країн бити їхньою зброєю по росії

Однією з найбурхливіших на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні зараз є тема про дозвіл Україні завдавати ударів західною зброєю по російських військових об'єктах на території РФ. І в той час, як у столиці США це питання лише обговорюється, низка європейських країн нібито вже дали такий дозвіл. Наприклад, Швеція. Тож і без США можна буде обійтися? Давайте розберемося у цьому питанні.

Минулого тижня всі стрічки новин облетіло повідомлення про те, що https://war.obozrevatel.com/ukr/shvetsiya-dala-ukraini-dozvil-biti-po-rf-postavlenoyu-neyu-zbroeyu-zayava-ministra.htm Швеція дала дозвіл застосовувати свою зброю по території Росії . Про це написало видання Hallandsposten із посиланням на коментар міністра оборони країни Пола Йонсона.

Ось тільки нюанс полягає в тому, що офіційної заяви з цього приводу, яка підтверджує такий дозвіл (а не коментар одному зі ЗМІ у форматі визнання права України на застосування західної зброї по Росії) від Швеції не надходило. Іншими словами, позитивна новина стала дещо передчасною по суті сприйняття.

Наприкінці квітня міністерка закордонних справ Латвії https://war.obozrevatel.com/ukr/ne-vse-ogoloshuetsya-publichno-glava-mzs-latvii-natyaknula-scho-ukraina-mae-pravo-biti-zahidnoyu-zbroeyu-po-teritorii-rf.htm Байба Браже в інтерв'ю "Європейській правді" заявила: "Вже зараз є країни, які надали Україні зброю без подібних обмежень". На перший погляд, ще одна позитивна новина та заява, але міністерка так і не назвала ті країни, які нібито зняли обмеження.

Власне, реальність дещо відрізняється від того, що намагаються намалювати широкими мазками в інформаційному потоці, але все-таки позитивним фактором є те, що про це право говорять зараз відкрито. Не в кулуарах, не під час двосторонніх зустрічей офрекордс, а ведеться відкрита дискусія на найвищому рівні. І найпоказовішими є дебати між американськими сенаторами та конгресменами.

Але поки в США вирішують це питання, можливо, в інших країнах рішення буде ухвалено швидше і застосування західної зброї по Росії розпочнеться раніше, ніж Джозеф Байден дасть "добро"?

Щоб відповісти на це запитання, розглянемо таке близьке до затвердження рішення від Швеції. Як це було б, якби ми вже завтра отриману від цієї країни зброю почали застосовувати по російських окупантах на території РФ?
Зброя від Швеції

Спочатку давайте розглянемо, які типи озброєнь ми отримували від Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім добре нам знайомих бойових броньованих машин CV9040C і танків Strv 122 (Leopard 2A5), які на територію РФ не заїдуть, але які з великим ризиком для себе можуть її обстрілювати в ближній зоні, є такі засоби, як ПЗРК Robotsystem 70 і ракетний комплекс Robotsystem 17 для ведення вогню по наземних цілях.

Комплекси RBS 70 і RBS 17 відносяться до засобів ураження ближньої зони та обмежені дальністю 8 км.

Але набагато цікавіше вже САУ Archer. Ця артсистема, здатна здійснювати до восьми пострілів за хвилину, має дальність пострілу залежно від **********, що застосовується, - до 50 км! Здавалося б, ідеальний варіант для контрбатарейної боротьби і придушення противника, що переміщається, на території Росії, але … Але є нюанс.
155-мм САУ Archer на озброєнні ЗСУ. Фото: скриншот відео

САУ Archer зроблена в Швеції, але ось 155-мм активно-реактивний снаряд M982 Excalibur, який якраз і має можливість високоточно знищувати цілі на відстанях 40-50 км - американський продукт. Аналогічно тандемні 155-мм снаряди BONUS, хоч і розроблені шведською компанією Bofors, але за співпраці з французькою Nexter. Тобто крім Швеції дозвіл на застосування цих снарядів має надійти і від Франції.

І така ситуація повсюдно - особливо з урахуванням того, що зараз досить багато снарядів та пострілів для 152-мм та 155-мм інтернаціональні.
Тріумвірат схвалення

Якщо говорити про схвалення ударів по території Росії західною зброєю, від кого її слід домагатися насамперед? Адже з таким успіхом ми можемо почути схвалення від, наприклад, Греції чи Північної Македонії, але за всієї поваги до цих країн погоди на полі бою таке "добро" не зробить.

І тут спливає добре нам знайомий "тріумвірат": США, Велика Британія, Франція. Саме схвалення цих країн відіграватиме важливу, визначальну роль у можливостях завдання ударів по території Росії, оскільки саме вони є основними постачальниками того спектру засобів ураження, які нам для цього потрібні!

У ближньому радіусі дії практично весь спектр артилерійських *********** та артсистем, а також РСЗВ та реактивних снарядів - це продукція вищезгаданих країн. У середньому та далекому радіусі дії - аналогічно. Застосування Storm Shadow - потрібне схвалення Великої Британії, Scalp EG - Франції, ATACMS - США.

StormShadow. Фото: David Monniaux

Схожа ситуація і з системами протиповітряної оборони. Ті ж ЗРК Patriot або SAMP/T - необхідне схвалення США, Франції та Італії, щоб застосовувати їх по російських військових літаках у повітряному просторі РФ. А для нас це є критично важливим - в умовах того геноциду, що влаштовує російська авіація, застосовуючи КАБи.

У боротьбі з російською авіацією також важливий фактор F-16, найбільш далекобійні ракети на озброєнні яких - це американські AIM-120 AMRAAM, що залежно від модифікації здатні знищувати повітряні цілі на відстанях від 70 до 180 км. Нічний жах для російських Су-34, але на застосування аналогічно потрібен дозвіл від США.
Висновки

Як би того не хотілося, але обійти стороною схвалення країн, провідних виробників озброєнь і фактично лідерів із постачання зброї та техніки в Україну, не вдасться.

Тому думка міністра оборони Швеції Пола Йонсона для нас дуже цінна і вдячність міністерці закордонних справ Латвії Байбе Браже, а також усім іншим, хто став на бік України на цьому етапі, але для остаточної перемоги необхідні ефективні рішення хоча б у Вашингтоні, Лондоні та Парижі. Особливо зараз, коли Росія, розуміючи наше становище та обмеження щодо застосування озброєнь, максимально використовує недоторканність своєї території для терору українців та продовження загарбницької війни.

https://tverezo.info/post/190235
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29.05.2024 20:41 Ответить
Мені цікаво почути думки -реакцію на цю думку автора статі вище
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29.05.2024 20:46 Ответить
Найкраще це коли не ппо буде збивати чи намагатися збивати літаки,не F-16 ,це робити,а ракетні удари по москальських аеродромах,де базуються ці літаки.Тактичну авіацію вони не зможуть перекинути в мурманську область.
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29.05.2024 21:07 Ответить
Моя думка - нарешті Ви щось толкове виклали. Хоча в цьому питанні і так все зрозуміло.
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29.05.2024 21:25 Ответить
США може хоч сьогодні ухвалити рішення на відправку ракет AGM-158 і дозволити ними стріляти по москальській території.AGM-158 це висококласна і високоточна ракета,повітряного базування,як Storm Shedow.Таких ракет в США тисячі.Але всі якусь фігню мусолять.Ну що та артилерія москалям зробить на 50 км в глибину? Може знищить аеродроми?Ні звичайно.

США не дозволяє би ракетами ATACAMS,по москальській території,які вже є в України.
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29.05.2024 21:04 Ответить
По факту ангари можливо захистять від касетних ***********. Те, що будують кацапи, не ангари, а капоніри. Можуть бути бетонними і земляними, а також змішаними. Але і на то є рада. Сподіваюся, шо до того часу, доки вони зпховають літаки у бетоні, у рас будуть західні авіаційні платформи і знищувати їх будемо у повітрі.
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29.05.2024 20:42 Ответить
це скоріше ві дронів та від супутникового спостереження. така конструкія не може бути важкою, а значить від касет не спасе.
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29.05.2024 20:54 Ответить
Партнери чекають коли кацапи попрячуть літаки і потім дозволять бити по аеродромах.
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29.05.2024 20:55 Ответить
саме так
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29.05.2024 21:36 Ответить
Клоуны как это спасет от ракет. И от дронов сомнительно.
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29.05.2024 20:59 Ответить
"в 300 км"
Это намек на то, что не так уж и далеко и можно было бы хоть дронами да порадовать строительную бригаду?
Ну а теперь уж поздно, дроны уже не особо помогут, надо ждать, когда партнеры разрешат бить ракетами. Печально все это наблюдать - укрепления ссуровикина, жел.дорогу и многое другое строили и никто им не мешал, а это все в пределах досягаемости. А потом, когда уже все построено - оп, а что это... То ли разведке не хватает сил, то ли бить нечем.
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29.05.2024 21:13 Ответить
Зараз союзники дочекаються доки рашковані побудують "лінію суровікіна" з ангарів і бетонів, зроблять укриття для літаків і потім дозволять бити по рашці. Тількі толку вже буде не таг багато. Контрнаступ 2.0
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29.05.2024 21:30 Ответить
складається враження, що сша союзник росії, а не наш
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29.05.2024 21:37 Ответить
Ні, не складається. Подивіться скільки допомоги надало США нам і уявіть, щоб було, якби не ця допомога.
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29.05.2024 21:51 Ответить
порахуйте скільки коштувала наша яз, ракети і літаки. І скільки сша мали витрачати на превентивний захист. Те що вони дають - то копійки з їх боргу.
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29.05.2024 21:56 Ответить
Цікаво послухати про борг США перед нами. Це десь зафіксовано, крім вашої уяви?
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29.05.2024 22:42 Ответить
а у вас повилазило? порахуйте самі або знайдіть джерела в інтернеті. Розумні люди вже вирахували.
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29.05.2024 22:48 Ответить
Ок. Я так і думав, що ніяких фактів ви надати не зможете.
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30.05.2024 11:44 Ответить
я і не збирався вам нічого надавати
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30.05.2024 15:10 Ответить
Звісно, звісно. Як можна надати те, чого нема?
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30.05.2024 17:56 Ответить
ні. Я просто убогим не подаю.
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31.05.2024 00:25 Ответить
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

На третий год войны на российских аэродромах стали устанавливать защитные ангары для авиации... Аэродром Мариновка в Волгоградской области. В целом, ничего хорошего. Теперь уничижать российскую авиацию будет сложнее. И тут следует отметить парадоксальность ситуации. Если бы Украина имела возможность наносить удары по российским аэродромам на территории россии с 2022 года, то по состоянию на вторую половину 2024-го у россии уже не было бы никаких ВКС. Но как только Украина приблизилась, наконец-то, к возможности получения разрешения на такие удары, у россии стали появляться защитные ангары для авиации. Россиянам понадобилось почти 3 года, чтобы прийти к необходимости данной концепции, равно как и нашим партнёрам, понадобилось почти 3 года, чтобы заговорить о праве наносить удары по территории россии. И те и другие - полнейшие тормоза, но адаптироваться и выживать в таких условиях - нам.
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29.05.2024 21:31 Ответить
Ну вот, рашисты сделали выводы. Теперь удары дронами по аеродромах стали неактуальными. Как в поговорке, кто не успел тот опоздал. Или, хороша ложка к обеду. Ето я о том что если еще подождем то и F-16 нам неактуальными станут.
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29.05.2024 21:35 Ответить
Вони вже можуть бути не дуже актуальні, якщо кацапи не брешуть, що зробили ракети *повітря-повітря* з дальністю 300 км. Надія - що таки брешуть.
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29.05.2024 22:22 Ответить
Ну тогда может быть печалька. Будет как с Абрамсамии Леопардами, которые нам недавали, недавали а потом дали когда рашисты уже научились FPV применять по танкам и мы как раз порадовали рашистов как раз перед днем победобесия специально их выпустили и дали подбить и привести на показ в моцкву. Так и с F-16 может быть. Пока родят то рашисты подготовятся и будет как с Абрамсами, а в лучшем случае будут ети F-16 где то подо Львовом за шахедами гоняться пока студенты практиканты их не перебьют.
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29.05.2024 22:42 Ответить
саме тому нам їх так довго дають. Щоб у кацев все було готово. І ні на день раніше
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29.05.2024 22:49 Ответить
вам не здається, в порівнянні з кацапами наші сонцесяйні не вигрібають? можливо настав час ненасильницьткої зміни влади?
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29.05.2024 21:39 Ответить
Але уже пройшла насильницька узурпація влади
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29.05.2024 21:56 Ответить
Бетонні ангари з земляним покриттям й бетонними дверима, збудовані на аеродромах за часів СРСР, теоретично були розраховані на те, щоб витримати удар американського Томагавка. Це мені колись льотчики розповідали.
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29.05.2024 22:54 Ответить
не вижу смысла в этих ангарах. Сеть спутников раннего оповещения видит все телодвижения. Это чисто политическое решение - дать отмашку на уничтожение.
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29.05.2024 23:01 Ответить
Спочатку потрібно руйнувати злітну смугу, потім займатися літаками.
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30.05.2024 00:32 Ответить
ніхера він не захистить, якщо його робити з бронебійними пластинами він рухне під своє вагою,отже висновок він може захистити максимум від голубиного посліду чи граду.
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30.05.2024 14:25 Ответить
 
 