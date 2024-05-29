Россияне возводят защитные ангары на аэродроме в 300 км от границы с Украиной. ФОТО

На аэродроме Мариновка, расположенном в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной, россияне начали возводить ангары для защиты самолетов от ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный.

Как информирует издание, соответствующие фото с новыми аэродромными ангарами были опубликованы в соцсети Х.

Возведение новых ангарных сооружений заметили на спутниковых снимках на аэродроме Мариновка, который расположен в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной.

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Спутниковый снимок аэродрома Мариновка в 2022 году. Фото: Google

На фото видно 12 новых ангаров, которые являются укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Защитные ангары для истребителей на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Фото: Google

Как отмечает издание, развитие аэродромных ангаров должно защитить самолеты от поражения ударными дронами, а также от суббоеприпасов баллистической ракеты ATACMS.

Также стоит отметить, что наличие ангаров не даст спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пустой ангар или там стоит самолет.

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Хотя пока не известно, из каких материалов изготовлены ангары, однако, учитывая их вид, вероятно, они с минимальной защитой от осколков.

Напомним, британская разведка сообщала, что после ударов украинских беспилотников по аэродрому в Краснодарском крае 27 апреля, оккупанты вывели из этого района около 40 самолетов различных типов и рассредоточили их на нескольких аэродромах, расположенных дальше от линии фронта.