Россия вывозит своих военных из Джанкоя и восстанавливает аэродромы в глубине Крыма, - движение "Атеш"

РФ начала эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя. Также захватчики ведут активное восстановление аэродромов в глубине оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", информирует Цензор.НЕТ.

В партизанском движении отмечают, что российские войска начали эвакуацию части своего личного состава с Джанкойского аэродрома на другие аэродромы в глубине Крыма.

Одновременно с этим захватчики активно начали восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине временно оккупированного Крыма. Движение "Атеш" отмечает, что речь идет об аэродроме Кировское в районе Феодосии и Багерово - в районе Керчи.

"Однако, несмотря на все усилия, они не смогут быстро построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах", - считают в партизанском движении.

По мнению партизанского движения, такие действия захватчиков говорят о стремлении врага перегруппировать свои войска и технику в оккупированном Крыму накануне новых успешных атак ССУ.

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Напомним, что ранее в сети показали фото аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму, который накануне атаковали Силы обороны Украины.