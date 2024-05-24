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Новости Война
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Россия вывозит своих военных из Джанкоя и восстанавливает аэродромы в глубине Крыма, - движение "Атеш"

РФ перегруповує свої війська на аеродромах Криму – Атеш

РФ начала эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя. Также захватчики ведут активное восстановление аэродромов в глубине оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", информирует Цензор.НЕТ.

В партизанском движении отмечают, что российские войска начали эвакуацию части своего личного состава с Джанкойского аэродрома на другие аэродромы в глубине Крыма.
Одновременно с этим захватчики активно начали восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине временно оккупированного Крыма. Движение "Атеш" отмечает, что речь идет об аэродроме Кировское в районе Феодосии и Багерово - в районе Керчи.

"Однако, несмотря на все усилия, они не смогут быстро построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах", - считают в партизанском движении.

По мнению партизанского движения, такие действия захватчиков говорят о стремлении врага перегруппировать свои войска и технику в оккупированном Крыму накануне новых успешных атак ССУ.

Смотрите также: Во временно оккупированном Крыму прогремела серия громких взрывов, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, что ранее в сети показали фото аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму, который накануне атаковали Силы обороны Украины.

Автор: 

Крым (26376) аэродром (292)


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24.05.2024 16:44 Ответить
А медальки за «возвращенія крима» повертати будуть?
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24.05.2024 16:48 Ответить
якщо буде надходити допога від партнерів такіми темпами , та на умовах не бити по кацапстану ,як надходила надалі то медаольки та Крим назавжди лишаться за кацапами
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24.05.2024 16:53 Ответить
Готуються до прильотів
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24.05.2024 16:48 Ответить
24 мая. Россия впервые признала, что теракт в концертном зале Crocus City Hall в Москве в марте был организован "Исламским государством" (ИГ).
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24.05.2024 18:25 Ответить
 
 