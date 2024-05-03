Удар дронами по аэродрому "Кущевская": России пришлось вывести около 40 самолетов, - британская разведка

После ударов украинских беспилотников по аэродрому в Краснодарском крае 27 апреля оккупанты вывели из этого района около 40 самолетов разных типов и рассредоточили их на нескольких аэродромах, расположенных дальше от линии фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете английской разведки.

"Несмотря на то, что влияние таких действий вряд ли будет сразу очевидно, Украина уже продемонстрировала способность наносить удары гораздо глубже, чем эти места рассредоточения", - отмечаются в разведке.

Кроме того, вынужденное перемещение означает, что для того чтобы поддерживать ту же периодичность вылетов над зоной боевых действий, россиянам придется увеличить продолжительность полетов. Это, в свою очередь, потребует больше топлива, увеличит затраты и погрузку на экипажи.

Напомним, утром 27 апреля дроны СБУ атаковали военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае. После попадания на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

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