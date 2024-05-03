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Удар дронами по аэродрому "Кущевская": России пришлось вывести около 40 самолетов, - британская разведка

кущевська

После ударов украинских беспилотников по аэродрому в Краснодарском крае 27 апреля оккупанты вывели из этого района около 40 самолетов разных типов и рассредоточили их на нескольких аэродромах, расположенных дальше от линии фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете английской разведки.

"Несмотря на то, что влияние таких действий вряд ли будет сразу очевидно, Украина уже продемонстрировала способность наносить удары гораздо глубже, чем эти места рассредоточения", - отмечаются в разведке.

Кроме того, вынужденное перемещение означает, что для того чтобы поддерживать ту же периодичность вылетов над зоной боевых действий, россиянам придется увеличить продолжительность полетов. Это, в свою очередь, потребует больше топлива, увеличит затраты и погрузку на экипажи.

Напомним, утром 27 апреля дроны СБУ атаковали военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае. После попадания на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночная атака дронов на РФ: о налете беспилотников заявили в 4 регионах

Автор: 

Великобритания (4929) внешняя разведка (374) аэродром (292) дроны (3845)


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І де ракети Грім-2 з дальністю в 500 км,нам же обісцяли ?
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03.05.2024 13:03 Ответить
В украинском Харькове улицу назвали именем бойца ЦАХАЛа.
В одном из украинских городов, Харькове, в знак признания мужества и самопожертвования, одну из улиц переименовали в честь сержанта Алексея (Ашера) Нейкова из ЦАХАЛа.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский, ссылаясь на израильского журналиста Шимона Бримана.

Сержант Нейков оказался в центре внимания после того, как спас десятки детей во время нападения террористов на школьный автобус.
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03.05.2024 13:31 Ответить
І ві послє єтого думаєтє що Харьков такі украінскій город?
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03.05.2024 14:02 Ответить
То може нам здатися Ізраїлю?
Все одно вся влада належить їхнім соплемінникам. Може тоді сишиа буде безперервно та багато надавати допомогу?
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03.05.2024 14:05 Ответить
Ви предлагаете исче и хамас харькову на голову?
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03.05.2024 15:36 Ответить
Що це бл за "удар" такий , що 40 літаків вивозять а не вони знищені? Це як удар по ***********, де аж пару букв відвалилось на адміністрації?
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03.05.2024 16:23 Ответить
 
 