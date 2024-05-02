Ночная атака дронов на РФ: о налете беспилотников заявили в 4 регионах

В ночь на четверг, 2 мая, беспилотники снова атаковали территории 4 регионов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По словам губернатора Орловской области Андрея Кличкова, на территории Глазуновского и Свердловского районов в результате сбивания дронов повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого произошло "частичное нарушение электроснабжения ряда домовладений". Оперативные службы устраняют последствия атаки и восстанавливают электроснабжение.

В Курской области после атаки дронов без света остался один населенный пункт. По информации местных жителей атака дронов на регион началась еще до полуночи. Если первый беспилотник якобы удалось сбить, то второй повредил линии электропередачи в поселке Поныри.

Российская ПВО в Ростовской области уничтожила два БПЛА в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского. Как сообщил губернатор Василий Голубев, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано.

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Об атаке дронов заявил и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он назвал это "попыткой причинить повреждение объекта гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района".

Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае прогремели взрывы в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Причиной стала тоже якобы атака беспилотников и работа ПВО.