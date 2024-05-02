Губернатор Курской области Старовойт заявил об обесточивании поселка из-за "атаки БпЛА"

Россияне заявляют об атаке беспилотников на Курскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что атака якобы "украинского беспилотника" повредила линии электропередачи в поселке Поныри, в населенном пункте нет света.

Ранее Старовойт предупреждал об опасности атаки БпЛА в регионе.

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О попытке атаки беспилотников, которую удалось предотвратить, также сообщал глава пограничной Брянской области Александр Богомаз. По его утверждению, дрон якобы сбили над Стародубским муниципальным округом.

Как писал Цензор.НЕТ, в ночь на 1 мая в Ростове-на-Дону, Рязани и в Воронеже (РФ) прогремели взрывы.