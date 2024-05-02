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Губернатор Курской области Старовойт заявил об обесточивании поселка из-за "атаки БпЛА"

Атака безпілотників на Курську область

Россияне заявляют об атаке беспилотников на Курскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что атака якобы "украинского беспилотника" повредила линии электропередачи в поселке Поныри, в населенном пункте нет света.

Ранее Старовойт предупреждал об опасности атаки БпЛА в регионе.

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О попытке атаки беспилотников, которую удалось предотвратить, также сообщал глава пограничной Брянской области Александр Богомаз. По его утверждению, дрон якобы сбили над Стародубским муниципальным округом.

Как писал Цензор.НЕТ, в ночь на 1 мая в Ростове-на-Дону, Рязани и в Воронеже (РФ) прогремели взрывы.

Автор: 

беспилотник (3541) россия (95365)


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Всє бєспілотнікі сбіти елєктрічєскім свєтом.
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02.05.2024 01:16 Ответить
там у тих Понирях є https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B019 нафтобаза .
І да. дякую, що хтось дослухався до ))
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02.05.2024 01:24 Ответить
Війна знову прийшла в Понирі...
В 1943-му прийшла на танках
Зараз поки що на БПЛА
Танки будуть потім...
І обидва рази кацапи самі це зробили!
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02.05.2024 03:45 Ответить
ЗСУ руцкій струм побили.
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02.05.2024 01:31 Ответить
В них ток. Токарі аиробляють .
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02.05.2024 09:53 Ответить
 
 