Губернатор Курської області Старовойт заявив про знеструмлення селища через "атаку БпЛА"
Росіяни заявляють про атаку безпілотників на Курську область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що атака нібито "українського безпілотника" пошкодила лінії електропередачі в селищі Понирі, у населеному пункті немає світла.
Раніше Старовойт попереджав про небезпеку атаки БпЛА в регіоні.
Про спробу атаки безпілотників, якій вдалося запобігти, також повідомляв очільник прикордонної Брянської області Олександр Богомаз. За його твердженням, дрон нібито збили над Стародубським муніципальним округом.
Як писав Цензор.НЕТ, у ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону, Рязані та у Воронежі (РФ) пролунали вибухи.
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І да. дякую, що хтось дослухався до ))
В 1943-му прийшла на танках
Зараз поки що на БПЛА
Танки будуть потім...
І обидва рази кацапи самі це зробили!