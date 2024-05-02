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Новини
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Губернатор Курської області Старовойт заявив про знеструмлення селища через "атаку БпЛА"

Атака безпілотників на Курську область

Росіяни заявляють про атаку безпілотників на Курську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що атака нібито "українського безпілотника" пошкодила лінії електропередачі в селищі Понирі, у населеному пункті немає світла.

Раніше Старовойт попереджав про небезпеку атаки БпЛА в регіоні.

Читайте: Безпілотники атакували Рязанський НПЗ. На заводі почалася пожежа

Про спробу атаки безпілотників, якій вдалося запобігти, також повідомляв очільник прикордонної Брянської області Олександр Богомаз. За його твердженням, дрон нібито збили над Стародубським муніципальним округом.

Як писав Цензор.НЕТ, у ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону, Рязані та у Воронежі (РФ) пролунали вибухи.

Автор: 

безпілотник (4101) росія (64926)


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Всє бєспілотнікі сбіти елєктрічєскім свєтом.
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02.05.2024 01:16 Відповісти
там у тих Понирях є https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B019 нафтобаза .
І да. дякую, що хтось дослухався до ))
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02.05.2024 01:24 Відповісти
Війна знову прийшла в Понирі...
В 1943-му прийшла на танках
Зараз поки що на БПЛА
Танки будуть потім...
І обидва рази кацапи самі це зробили!
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02.05.2024 03:45 Відповісти
ЗСУ руцкій струм побили.
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02.05.2024 01:31 Відповісти
В них ток. Токарі аиробляють .
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02.05.2024 09:53 Відповісти
 
 