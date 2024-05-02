Нічна атака дронів на РФ: про наліт безпілотників заявили у 4 регіонах

У ніч проти четверга, 2 травня, безпілотники знову атакували території 4 регіонів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

За словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, на території Глазунівського та Свердловського районів внаслідок збиття дронів пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це сталося "часткове порушення електропостачання низки домоволодінь". Оперативні служби усувають наслідки атаки та відновлюють електропостачання.

У Курській області після атаки дронів без світла залишився один населений пункт. За інформацією місцевих мешканців атака дронів на регіон почалась ще до опівночі. Якщо перший безпілотник буцімто вдалось збити, то другий пошкодив лінії електропередачі в селищі Понирі.

Російська ППО у Ростовській області знищила два БПЛА в районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського. Як повідомив губернатор Василь Голубєв, внаслідок атаки безпілотників постраждалих та пошкодження об'єктів не зафіксовано.

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Про атаку дронів заявив і губернатор Смоленської області Василь Анохін. Він назвав це "спробою заподіяти пошкодження об'єкта цивільної енергетичної інфраструктури на території Рославльського району".

Як повідомлялося раніше, у Краснодарському краї пролунали вибухи в районі селища Афіпський, де розташований нафтопереробний завод. Причиною стала теж нібито атака безпілотників та робота ППО.