Нічна атака дронів на РФ: про наліт безпілотників заявили у 4 регіонах
У ніч проти четверга, 2 травня, безпілотники знову атакували території 4 регіонів РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.
За словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, на території Глазунівського та Свердловського районів внаслідок збиття дронів пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це сталося "часткове порушення електропостачання низки домоволодінь". Оперативні служби усувають наслідки атаки та відновлюють електропостачання.
У Курській області після атаки дронів без світла залишився один населений пункт. За інформацією місцевих мешканців атака дронів на регіон почалась ще до опівночі. Якщо перший безпілотник буцімто вдалось збити, то другий пошкодив лінії електропередачі в селищі Понирі.
Російська ППО у Ростовській області знищила два БПЛА в районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського. Як повідомив губернатор Василь Голубєв, внаслідок атаки безпілотників постраждалих та пошкодження об'єктів не зафіксовано.
Про атаку дронів заявив і губернатор Смоленської області Василь Анохін. Він назвав це "спробою заподіяти пошкодження об'єкта цивільної енергетичної інфраструктури на території Рославльського району".
Як повідомлялося раніше, у Краснодарському краї пролунали вибухи в районі селища Афіпський, де розташований нафтопереробний завод. Причиною стала теж нібито атака безпілотників та робота ППО.
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Це невеликі НПЗ, потужність переробки Новошахтинського НПЗ до п'яти мільйонів тон на рік. Камєнскій НПЗ взагалі дуже малий - потужність переробки до 3-х млн тон на рік.. Це видно якщо порівняти знімки на гуглмеп, та і фото самих виробництв. На першому фото Камєнскій НПЗ, а на другому Новошахтинський:
https://mostransneft.ru/upload/medialibrary/b41/57zsbdx3eeiybkklb4yrdmqedurspmwa.jpeg
https://mostransneft.ru/upload/medialibrary/e36/kab8749z3qu4bo9r5rlazwsb3hh53on0.jpeg
Новошахтинськи НПЗ регулярно атакують дронами. Була атака у червні 22-го року, потім у травні 23-го і у березні 24-го, післ якої він призупинив роботу.
Щодо цієї нічеої атаки, то не думаю, що іллю бум маленький Камєнскій НПЗ. скоріш за все знову атакували Федеральне казенне підприємство https://www.google.com/maps/place/48%C2%B019 «Комбінат «Кам'янський» , яиготовляє тверде ракетне паливо, твердопаливні заряди, компоненти двигунів, що використовуються в РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган".