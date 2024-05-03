Удар дронами по аеродрому "Кущевська": Росії довелось вивести близько 40 літаків, - британська розвідка

Після ударів українських безпілотників по аеродрому у Краснодарському краї 27 квітня, окупанти вивели з цього району близько 40 літаків різних типів і розосередили їх на кількох аеродромах, розташованих далі від лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Попри те, що вплив таких дій навряд чи буде одразу очевидним, Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів набагато глибше, ніж ці місця розосередження", - зазначаються у розвідці.

Крім того, вимушене переміщення означає, що для того, аби підтримувати ту ж періодичність вильотів над зоною бойових дій, росіянам доведеться збільшити тривалість польотів. Це, своєю чергою, вимагатиме більше пального, збільшить витрати та навантаження на екіпажі.

Нагадаємо, зранку 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

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