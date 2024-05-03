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Удар дронами по аеродрому "Кущевська": Росії довелось вивести близько 40 літаків, - британська розвідка

кущевська

Після ударів українських безпілотників по аеродрому у Краснодарському краї 27 квітня, окупанти вивели з цього району близько 40 літаків різних типів і розосередили їх на кількох аеродромах, розташованих далі від лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Попри те, що вплив таких дій навряд чи буде одразу очевидним, Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів набагато глибше, ніж ці місця розосередження", - зазначаються у розвідці.

Крім того, вимушене переміщення означає, що для того, аби підтримувати ту ж періодичність вильотів над зоною бойових дій, росіянам доведеться  збільшити тривалість польотів. Це, своєю чергою, вимагатиме більше пального, збільшить витрати та навантаження на екіпажі.

Нагадаємо, зранку 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський  НПЗ у Краснодарському краї. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака дронів на РФ: про наліт безпілотників заявили у 4 регіонах

Автор: 

Велика Британія (5551) зовнішня розвідка (464) аеродром (299) дрони (4624)


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І де ракети Грім-2 з дальністю в 500 км,нам же обісцяли ?
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03.05.2024 13:03 Відповісти
В украинском Харькове улицу назвали именем бойца ЦАХАЛа.
В одном из украинских городов, Харькове, в знак признания мужества и самопожертвования, одну из улиц переименовали в честь сержанта Алексея (Ашера) Нейкова из ЦАХАЛа.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский, ссылаясь на израильского журналиста Шимона Бримана.

Сержант Нейков оказался в центре внимания после того, как спас десятки детей во время нападения террористов на школьный автобус.
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03.05.2024 13:31 Відповісти
І ві послє єтого думаєтє що Харьков такі украінскій город?
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03.05.2024 14:02 Відповісти
То може нам здатися Ізраїлю?
Все одно вся влада належить їхнім соплемінникам. Може тоді сишиа буде безперервно та багато надавати допомогу?
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03.05.2024 14:05 Відповісти
Ви предлагаете исче и хамас харькову на голову?
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03.05.2024 15:36 Відповісти
Що це бл за "удар" такий , що 40 літаків вивозять а не вони знищені? Це як удар по ***********, де аж пару букв відвалилось на адміністрації?
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03.05.2024 16:23 Відповісти
 
 