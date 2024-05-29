Росіяни зводять захисні ангари на аеродромі за 300 км від кордону з Україною. ФОТО

На аеродромі Мариновка, розташованому у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною, росіяни розпочали зводити ангари для захисту літаків від ударних дронів та ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

Як інформує видання, відповідні фото з новими аеродромними ангарами були опубліковані в соцмережі Х.

Зведення нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.

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Супутниковий знімок аеродрому Мариновка у 2022 році. Фото: Google

На фото видно 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Захисні ангари для винищувачів на аеродромі Мариновка у Волгоградській області. Фото: Google

Як зазначає видання, розбудова аеродромних ангарів має захистити літаки від ураження ударними дронами, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.

Також варто зауважити, що наявність ангарів не дасть супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, чи порожній ангар, чи там стоїть літак.

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Хоча поки не відомо, з яких матеріалів виготовлені ангари, однак, зважаючи на їхній вигляд, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що після ударів українських безпілотників по аеродрому у Краснодарському краї 27 квітня, окупанти вивели з цього району близько 40 літаків різних типів і розосередили їх на кількох аеродромах, розташованих далі від лінії фронту.