Росіяни зводять захисні ангари на аеродромі за 300 км від кордону з Україною. ФОТО
На аеродромі Мариновка, розташованому у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною, росіяни розпочали зводити ангари для захисту літаків від ударних дронів та ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.
Як інформує видання, відповідні фото з новими аеродромними ангарами були опубліковані в соцмережі Х.
Зведення нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.
На фото видно 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.
Як зазначає видання, розбудова аеродромних ангарів має захистити літаки від ураження ударними дронами, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.
Також варто зауважити, що наявність ангарів не дасть супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, чи порожній ангар, чи там стоїть літак.
Хоча поки не відомо, з яких матеріалів виготовлені ангари, однак, зважаючи на їхній вигляд, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.
Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що після ударів українських безпілотників по аеродрому у Краснодарському краї 27 квітня, окупанти вивели з цього району близько 40 літаків різних типів і розосередили їх на кількох аеродромах, розташованих далі від лінії фронту.
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А ти як завжди - "серонув" - аби "висраться"
А де зараз мешкаєте?
Крч, кинули напризволяще!
Я чув, що збірно-щитові будиночки завезли та давали, хто потребував. Чи і тут наї.али?
І безнадійно забуті прості люди...
... Згадав щойно про такий момент, як звернення у ЄСПЛ. Відомо про звернення українців з позовом до ерефії про відшкодування моральних та матеріальних збитків. Результатом є присудження виплат нашим людям (українцям) за заподіяну їм шкоду.
...Правда не знаю наскільки швидко цей процес відбувається.
Але не слід відмовлятися від шансу. Знаю, є у Хм. безкоштовні юридичні консультації. Можливо, якщо у Вас ще "не опустилися руки", є сенс спробувати?
У будь-якому випадку треба щось робити. Не давати забувати про себе йо.аній владі.
Радітиму, коли піде рух на Вашу користь. Адже є місцеві активісти, небайдужі люди, юристи-волонтери, громадські приймальні різних партій...
Розумію, можна сказати, що легко давати усілякі поради людям і як це неприємно чути немолодій людині з купою болячок. Нажаль, іншого шляху немає. Дай Боже вам сил!
вот тому аятоли побудували в горах цілий лабірінт тунелів для літаків
вони ж, курва, рядочком стоять! пару Атакамсів і всі згорять к єпєням !
Для перемоги Україні потрібен дозвіл від трьох країн бити їхньою зброєю по росії
Однією з найбурхливіших на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні зараз є тема про дозвіл Україні завдавати ударів західною зброєю по російських військових об'єктах на території РФ. І в той час, як у столиці США це питання лише обговорюється, низка європейських країн нібито вже дали такий дозвіл. Наприклад, Швеція. Тож і без США можна буде обійтися? Давайте розберемося у цьому питанні.
Минулого тижня всі стрічки новин облетіло повідомлення про те, що https://war.obozrevatel.com/ukr/shvetsiya-dala-ukraini-dozvil-biti-po-rf-postavlenoyu-neyu-zbroeyu-zayava-ministra.htm Швеція дала дозвіл застосовувати свою зброю по території Росії . Про це написало видання Hallandsposten із посиланням на коментар міністра оборони країни Пола Йонсона.
Ось тільки нюанс полягає в тому, що офіційної заяви з цього приводу, яка підтверджує такий дозвіл (а не коментар одному зі ЗМІ у форматі визнання права України на застосування західної зброї по Росії) від Швеції не надходило. Іншими словами, позитивна новина стала дещо передчасною по суті сприйняття.
Наприкінці квітня міністерка закордонних справ Латвії https://war.obozrevatel.com/ukr/ne-vse-ogoloshuetsya-publichno-glava-mzs-latvii-natyaknula-scho-ukraina-mae-pravo-biti-zahidnoyu-zbroeyu-po-teritorii-rf.htm Байба Браже в інтерв'ю "Європейській правді" заявила: "Вже зараз є країни, які надали Україні зброю без подібних обмежень". На перший погляд, ще одна позитивна новина та заява, але міністерка так і не назвала ті країни, які нібито зняли обмеження.
Власне, реальність дещо відрізняється від того, що намагаються намалювати широкими мазками в інформаційному потоці, але все-таки позитивним фактором є те, що про це право говорять зараз відкрито. Не в кулуарах, не під час двосторонніх зустрічей офрекордс, а ведеться відкрита дискусія на найвищому рівні. І найпоказовішими є дебати між американськими сенаторами та конгресменами.
Але поки в США вирішують це питання, можливо, в інших країнах рішення буде ухвалено швидше і застосування західної зброї по Росії розпочнеться раніше, ніж Джозеф Байден дасть "добро"?
Щоб відповісти на це запитання, розглянемо таке близьке до затвердження рішення від Швеції. Як це було б, якби ми вже завтра отриману від цієї країни зброю почали застосовувати по російських окупантах на території РФ?
Зброя від Швеції
Спочатку давайте розглянемо, які типи озброєнь ми отримували від Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Крім добре нам знайомих бойових броньованих машин CV9040C і танків Strv 122 (Leopard 2A5), які на територію РФ не заїдуть, але які з великим ризиком для себе можуть її обстрілювати в ближній зоні, є такі засоби, як ПЗРК Robotsystem 70 і ракетний комплекс Robotsystem 17 для ведення вогню по наземних цілях.
Комплекси RBS 70 і RBS 17 відносяться до засобів ураження ближньої зони та обмежені дальністю 8 км.
Але набагато цікавіше вже САУ Archer. Ця артсистема, здатна здійснювати до восьми пострілів за хвилину, має дальність пострілу залежно від **********, що застосовується, - до 50 км! Здавалося б, ідеальний варіант для контрбатарейної боротьби і придушення противника, що переміщається, на території Росії, але … Але є нюанс.
155-мм САУ Archer на озброєнні ЗСУ. Фото: скриншот відео
САУ Archer зроблена в Швеції, але ось 155-мм активно-реактивний снаряд M982 Excalibur, який якраз і має можливість високоточно знищувати цілі на відстанях 40-50 км - американський продукт. Аналогічно тандемні 155-мм снаряди BONUS, хоч і розроблені шведською компанією Bofors, але за співпраці з французькою Nexter. Тобто крім Швеції дозвіл на застосування цих снарядів має надійти і від Франції.
І така ситуація повсюдно - особливо з урахуванням того, що зараз досить багато снарядів та пострілів для 152-мм та 155-мм інтернаціональні.
Тріумвірат схвалення
Якщо говорити про схвалення ударів по території Росії західною зброєю, від кого її слід домагатися насамперед? Адже з таким успіхом ми можемо почути схвалення від, наприклад, Греції чи Північної Македонії, але за всієї поваги до цих країн погоди на полі бою таке "добро" не зробить.
І тут спливає добре нам знайомий "тріумвірат": США, Велика Британія, Франція. Саме схвалення цих країн відіграватиме важливу, визначальну роль у можливостях завдання ударів по території Росії, оскільки саме вони є основними постачальниками того спектру засобів ураження, які нам для цього потрібні!
У ближньому радіусі дії практично весь спектр артилерійських *********** та артсистем, а також РСЗВ та реактивних снарядів - це продукція вищезгаданих країн. У середньому та далекому радіусі дії - аналогічно. Застосування Storm Shadow - потрібне схвалення Великої Британії, Scalp EG - Франції, ATACMS - США.
StormShadow. Фото: David Monniaux
Схожа ситуація і з системами протиповітряної оборони. Ті ж ЗРК Patriot або SAMP/T - необхідне схвалення США, Франції та Італії, щоб застосовувати їх по російських військових літаках у повітряному просторі РФ. А для нас це є критично важливим - в умовах того геноциду, що влаштовує російська авіація, застосовуючи КАБи.
У боротьбі з російською авіацією також важливий фактор F-16, найбільш далекобійні ракети на озброєнні яких - це американські AIM-120 AMRAAM, що залежно від модифікації здатні знищувати повітряні цілі на відстанях від 70 до 180 км. Нічний жах для російських Су-34, але на застосування аналогічно потрібен дозвіл від США.
Висновки
Як би того не хотілося, але обійти стороною схвалення країн, провідних виробників озброєнь і фактично лідерів із постачання зброї та техніки в Україну, не вдасться.
Тому думка міністра оборони Швеції Пола Йонсона для нас дуже цінна і вдячність міністерці закордонних справ Латвії Байбе Браже, а також усім іншим, хто став на бік України на цьому етапі, але для остаточної перемоги необхідні ефективні рішення хоча б у Вашингтоні, Лондоні та Парижі. Особливо зараз, коли Росія, розуміючи наше становище та обмеження щодо застосування озброєнь, максимально використовує недоторканність своєї території для терору українців та продовження загарбницької війни.
https://tverezo.info/post/190235
США не дозволяє би ракетами ATACAMS,по москальській території,які вже є в України.
Это намек на то, что не так уж и далеко и можно было бы хоть дронами да порадовать строительную бригаду?
Ну а теперь уж поздно, дроны уже не особо помогут, надо ждать, когда партнеры разрешат бить ракетами. Печально все это наблюдать - укрепления ссуровикина, жел.дорогу и многое другое строили и никто им не мешал, а это все в пределах досягаемости. А потом, когда уже все построено - оп, а что это... То ли разведке не хватает сил, то ли бить нечем.
@zloy_odessit
На третий год войны на российских аэродромах стали устанавливать защитные ангары для авиации... Аэродром Мариновка в Волгоградской области. В целом, ничего хорошего. Теперь уничижать российскую авиацию будет сложнее. И тут следует отметить парадоксальность ситуации. Если бы Украина имела возможность наносить удары по российским аэродромам на территории россии с 2022 года, то по состоянию на вторую половину 2024-го у россии уже не было бы никаких ВКС. Но как только Украина приблизилась, наконец-то, к возможности получения разрешения на такие удары, у россии стали появляться защитные ангары для авиации. Россиянам понадобилось почти 3 года, чтобы прийти к необходимости данной концепции, равно как и нашим партнёрам, понадобилось почти 3 года, чтобы заговорить о праве наносить удары по территории россии. И те и другие - полнейшие тормоза, но адаптироваться и выживать в таких условиях - нам.