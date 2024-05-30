Україна отримає від Швеції два літаки РЛС ACS890

У Швеції заявили, що передадуть Україні два літаки розвідки та управління ASC 890.

Про це повідомив речник прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон, інформує Цензор.НЕТ.

"Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні на суму € 1,16 мільярда. Пакет включає два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допоможуть Україні ідентифікувати цілі на великій відстані", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон передав літак безпосередньо послу України у Швеції.

Читайте: Росіяни зводять захисні ангари на аеродромі за 300 км від кордону з Україною. ФОТО

Літаки радіолокаційної розвідки від Швеції

Нагадаємо, 29 травня 2024 року Швеція оголосила, що передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890.

У Повітряних силах заявили, що ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16.

Читайте: Швецію просили призупинити плани щодо постачання Gripen Україні, - міністр оборони Йонсон