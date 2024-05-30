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Україна отримає від Швеції два літаки РЛС ACS890
У Швеції заявили, що передадуть Україні два літаки розвідки та управління ASC 890.
Про це повідомив речник прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон, інформує Цензор.НЕТ.
"Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні на суму € 1,16 мільярда. Пакет включає два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допоможуть Україні ідентифікувати цілі на великій відстані", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон передав літак безпосередньо послу України у Швеції.
Літаки радіолокаційної розвідки від Швеції
Нагадаємо, 29 травня 2024 року Швеція оголосила, що передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890.
У Повітряних силах заявили, що ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16.
Топ коментарі
+8 MausMike
показати весь коментар30.05.2024 12:27
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+4 Алекс Мышкевич
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Дякуємо, Швеціє !
Джерело:
два літаки - це практично заявка на можливість (при потребі) цілодобового патрулювання.
Взагалі, Saab-340 - це звичайний ближньомагістральний пасажир, який половину свого життя проводить у польоті. Він може перебувати у повітрі п'ять годин, поки інший літак обслуговується та заправляється на землі, Але для цього треба мати три екіпажі, а краще чотири, тобто 6-8 пілотів. Пілоти на такі літаки у нас є. а от операторів прийдеться забрати з "землі", і відправити на допідготовку на пару місяців.
А-50, як ви розумієте, теж не цілодобово висіли у повітрі, а піднімались тоді, коли ударні борти вилітали на бойове завдання. Саме тому зараз вибиваються загоризонтні РЛС у Криму, Армавірі, Орську... щоб не бачили зльоту AEW&C, бо він повин працювати на ешелоні близько 20 тисяч футів, а на такій висоті його може бути видно подібними РЛС. Це бойова авіація може йорзати на граничних висотах, тому їх не дуже то і видно, але ж і вони самі на своїх бортових РЛС при тому майже нічого не бачать.
Рашистам не обовʼязково знати, до ПС якої країни належать ці літаки в повітрі.